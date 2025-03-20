Свадьбу отменили в последний момент: почему Настасья Самбурская рассталась с женихом

Настасья Самбурская раскрыла причину расставания с возлюбленным. Почему актриса снова оказалась одинока, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Настасья Самбурская рассталась с очередным возлюбленным. Что стало причиной их размолвки? И почему артистке не везет в личной жизни? Из-за чего распался первый брак знаменитости? В чем певица обвинила экс-супруга Кирилла Дыцевича? И правда, что она решила заморозить свои яйцеклетки? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Мне нравится мой внешний вид, я довольна. Мне кажется, я сейчас прям в какой-то своей лучшей форме, несмотря на то, что возраст как бы уже. Но все равно прям я себя чувствую супер», — заявила знаменитость.

Недавно Настасье Самбурской исполнилось 38 лет. Свой день рождения она отметила концертом, куда пришли поклонники, друзья и близкие актрисы. Весь вечер гости ждали, когда появится возлюбленный звезды, за которого она, по данным СМИ, вышла замуж еще в октябре 2024-го. Но этого так и не случилось.

«Так получается, что у меня в течение года бывают отношения, но когда какие-то праздники, отношений почему-то нет. Вот стабильно… У меня такая занятость и все такое веселое, все такое замечательное, что я уже ничего не жду. Оно как-то происходит каждый день. Ни от кого ничего давно я не ожидаю. Будь что будет», — отметила актриса.

Самбурская не стала скрывать: ее очередные отношения закончились. Более того, звезда опровергла сообщения прессы: призналась, что не успела даже выйти замуж за избранника. Передумала в последний момент.

«Я думала, что хочу семью. Я такая хорошая женщина, уже готова рожать детей и прочее. Я получила идеального мужчину, с которым прямо сейчас можно войти в отношения. Он надежный. Тревожно-надежный. Но я поняла, что не могу», — призналась Настасья Самбурская.

«Она, безусловно, тетка красивая очень, эффектная. У нее такой есть манок женский. Ей нужен мужчина богатый, может, банкир какой-нибудь, бизнесмен», — высказался светский журналист Феликс Грозданов.

«Какой-нибудь брутальный, сексапильный. Человек, который просто своим тестостероном может поднять уровень Москвы-реки», — выразил мнение юморист Владимир Маркони.

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А ведь еще недавно коллеги радовались, что артистка обрела любовь. Много лет ей не везло в личной жизни. Первый брак Настасьи с актером Кириллом Дыцевичем не продержался и недели. Причиной развода, по словам певицы, стало агрессивное поведение мужа и его пристрастие к спиртному. В их последний совместный вечер Самбурской даже пришлось вызывать правоохранительные органы.

«Начались толкания, разбились ваза, люстра. Я наступила на осколки, у меня нога в крови. Схватила телефон и выскочила из квартиры. Приехала полиция. И тут начался концерт. Театр одного артиста. Он поворачивается, мол, посмотрите, какая тварь, что делает», — рассказала актриса.

Затем в ее жизни было несколько романов, которые тоже не закончились ничем хорошим. Один из ухажеров, по признанию самой артистки, постоянно на ней экономил.

«Он перед 14 февраля начал себя не очень адекватно вести. А потом появился где-то 15 марта и сказал: „Мы с мамой смотрели какую-то передачу с тобой. Мама тебя очень хвалила. Мир твоему дому“. Думаю: добрый вечер, объявился. Понятное дело, что просто он пропустил все праздники. Да бедный просто был», — поделилась Самбурская.

А после года отношений со стоматологом Глебом Пекли Настасья и вовсе обратилась к психотерапевту. Она рассказала: ее возлюбленный устраивал истерики и проявлял агрессию точь-в-точь как первый муж.

«Многим кажется, что если женщина сталкивается с абьюзом от мужчины, то она жертва. На самом деле это не всегда так. Часто женщина является тираном. Живет в сценарии в таком, что она может выживать только через борьбу. Поэтому, чтобы быть победителем, нужно притягивать либо лузеров, чтобы на их фоне быть победителем, либо притягивать таких же тиранов-победителей, начинать с ним бороться и тоже из этой истории выйти победителем», — объяснила психолог Жанна Абрамова.

Последний роман Самбурской, по ее признанию, был спокойным и завершился без скандала. И хотя на безымянном пальце знаменитости уже красовалось кольцо, она внезапно поняла, что совсем не хочет замуж.

«Честно, мне пока никто не нравится. Я настолько в себя влюблена и, видимо, настолько у меня высокая планка. Наверное, этого мужчину пока просто не встретила. Пока еще в поле зрения он ко мне не попадал. Не родился? Это тоже странно, потому что уже разница в 38 лет — это сомнительно», — отметила Настасья Самбурская.

Однако многие уверены: все дело в строптивом характере актрисы. За последние годы она успела перессориться со всеми, с кем сотрудничала и общалась. Не раз высмеивала Ольгу Бузову, обидела Леру Кудрявцеву, выясняла отношения с Еленой Летучей и даже подала в суд на продюсера Виктора Дробыша, который якобы не сделал из нее звезду.

«У меня не было какого-то хита и не было какой-то прорывной роли», — заявила актриса.

«Она сегодня могла быть гораздо популярнее, чем есть. Это не связано ни с чем, кроме только того, что она неработоспособная», — уточнил продюсер Виктор Дробыш.

«У нее сложный характер. Она человек непростой, довольно тяжелый. Ее и коллеги не все любят, и журналисты многие игнорируют именно из-за характера. Потому что если ты артист, то ты должен быть ближе к людям, им светить, согревать их», — подчеркнул журналист Грозданов.

С родителями у Настасьи тоже нет взаимопонимания. По словам знаменитости, в детстве ее часто бил родной отец, а мать никак не защищала. Теперь, став звездой, она помогает им финансово, но принципиально не хочет общаться.

«Восемьдесят процентов того, что случается с нами в наших семьях и в нашей родовой системе, влияет на тот выбор, который мы будем делать, и на тех партнеров, которых мы привлекаем, и на ту судьбу, которую мы будем проживать. Здесь все очень банально: мама слабая. Чтобы не быть такой, как мама, я буду сильная. А силу мы видели такую, как у папы, тираничную. Значит, я буду тираничная, такая, как папа, девочка», — объяснила психолог Абрамова.

Как бы то ни было, о разрыве с очередным партнером Самбурская не жалеет. Ее карьера набирает обороты, гонорары растут. Недавно артистка стала обладательницей двухэтажной квартиры, которая, по данным СМИ, обошлась ей примерно в 38 миллионов рублей.

«Я просто работаю, живу. У меня все классно. Я стараюсь успеть как можно больше, потому что у меня на это есть желание, запал, силы, здоровье», — заявила артистка.

Свободное время Самбурская посвящает хобби и уходу за собой.

«Хожу к косметологу, стараюсь есть поменьше, минимизирую сладкое, стараюсь высыпаться. То есть ничего сверхъестественного. Питание и здоровый сон. В основном так. Я иногда просто сижу на интервальном голодании. Питание — два раза в день с большим промежутком. То есть в идеале через четыре часа после пробуждения. Например, в восемь встаешь, первый раз в 12 ешь и второй раз в восемь вечера», — поделилась Самбурская.

В ближайшее время заводить очередные отношения артистка не планирует. Но уже задумалась о том, что однажды ей захочется стать матерью. И хотя пока на горизонте нет достойного кандидата в отцы, она уже подумывает о заморозке своих яйцеклеток.