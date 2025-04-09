«Они мне никто»: почему Данко отрекся от собственных детей

Певец Данко публично отрекся от своих детей: старшей дочери Софии и младшей, страдающей от ДЦП Агаты. В чем он обвинил наследниц? Помогает ли звезда 90-х им финансово? Правда ли экс-возлюбленной не хватает средств на лечение ребенка? И что она ответила на выпад бывшего гражданского супруга? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я смотрю на своего сына и считаю, что на него можно бесконечно смотреть», — поделился артист.

Осенью прошлого года певец Данко в третий раз стал отцом. Жена Мария Силуянова родила ему наследника. Недавно супруги выложили фото с малышом в соцсети, но закрыли его лицо сердечком. Артист пояснил, что они не хотят показывать ребенка публике до церковного обряда.

«Мы собираемся крестить, но пока не крестили. Мы сейчас ведем просто переговоры, потому что наш крестный папа и крестная мама все время тоже где-то. Не могут собраться», — объяснил исполнитель.

Данко рассказал, что в восторге от рождения сына. У 56-летнего артиста как будто открылось второе дыхание. Он стал больше выступать на концертах, участвовать в различных шоу, записывать хиты. Но при этом признался: все заботы о ребенке доверил жене.

«Слушайте, нельзя жену лишать удовольствия быть мамой, потому что она, допустим, прется от этого. Салфеточкой попу вытер. Потом новенький памперс надел. Костюмчик шикарный застегнул. Это же удовольствие для мамы. Она погружена в малыша», — рассказал Данко.

Артист заявляет, что с супругой ему повезло. Мария молодец, что сама со всем справляется. Помимо ухода за малышом, она руководит гостиничным бизнесом в Крыму и воспитывает сына от первого брака. Однако многие уверены, что Силуяновой не помешала бы помощь хотя бы с младенцем.

«Я, конечно, могу это все сделать. Это очень нехитрая манипуляция. Но говорю: я не хочу ее лишать этого счастья. А так всегда говорю: „Давай ты езжай на гастроли. А я? А я буду сидеть с малышом и все“», — поделился певец.

Впрочем, Данко и ранее демонстрировал неоднозначное отношение к детям. Как это было, к примеру, в предыдущей семье звезды. С моделью Наталией Устюменко он прожил 13 лет, стал отцом двух дочерей — Софии и Агаты. Младшая пострадала при родах. Ей поставили страшный диагноз — мультикистоз головного мозга и детский церебральный паралич.

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«Нарушаются движения и координация движений, человек не может их контролировать. Также есть сопутствующие симптомы: умственные нарушения, речевые, мышечная слабость, головные боли, судороги», — объяснила врач-невролог Нурай Солтанова.

Вначале артист пытался поставить дочь на ноги. Но спустя три года закрутил роман с Марией Силуяновой, ушел из семьи и перестал уделять внимание Агате. Объяснил это тем, что она все равно ничего не понимает.

«С Агатой я не могу общаться по причине того, что она из-за своей болезни не в состоянии это делать. Ее мозг не обрабатывает информацию. Она не может двигаться, общаться. Она не понимает, что такое мама, папа», — высказался исполнитель.

«Ситуация действительно была, которая, так сказать, в том, что он никак не контактирует со своим ребенком. И с моей точки зрения, женской, конечно, это плохо», — выразила мнение телеведущая Милана Тюльпанова.

Позже артист отказался помогать младшей дочери и финансово. Уверял, что она вообще не от него, пока точку в вопросе не поставил проведенный тест ДНК. Но даже после подтверждения отцовства Наталии пришлось добиваться алиментов на Агату через суд. Однако музыкант продолжал уверять: самая пострадавшая сторона в этой ситуации — он сам.

«Поиздевались так прилично. Душевные переживания, расстройства — это очень отражается на состоянии. Ты просто рабом становишься. Да, алименты — это возможно… Но психологически тяжело, когда ты просто обязан. Не то что тебе денег жалко. А мужское достоинство очень сильно от этого страдает», — заявил артист.

Вскоре экс-возлюбленная решила взыскать с Данко и миллион рублей на реабилитацию Агаты. Подала в суд еще один иск. Но певец его выиграл. Матери пришлось устраивать публичный сбор средств, чтобы помочь ребенку.

«Периодические обследования у докторов: у невролога, у психолога, у хирургов. Далее это постоянная терапия, то есть на пожизненном приеме препаратов находится человек», — уточнила врач Солтанова.

После такого скандала артист еще поддерживал общение со старшей Софией, но пару лет назад обвинил дочь в неблагодарности. Сказал, что та забыла поздравить его с днем рождения.

«В нормальном обществе дети должны уважать отца и мать. Кем бы они ни были вообще, даже самым последним алкашом и бомжарой. Ты обязан просто преклоняться перед своими родителями, целовать им ноги», — уверен Данко.

Ранее Наталия Устюменко никак не комментировала выпады певца, но, видимо, ее терпение кончилось.

«Врет вам. Он сам все оборвал, теперь вам рассказывает. Пусть он в этом во всем купается. Не хочу с этой личностью вообще соприкасаться. Пусть живет, как хочет. Пусть он думает, как хочет, и пусть дурит всем головы», — подчеркнула она.

После заявления экс-возлюбленной исполнитель хита «Малыш», вероятно, решил навсегда стереть из памяти и прежнюю гражданскую супругу, и общих дочерей. На днях он нелестно высказался в их адрес.

«Я не хочу об этих людях вообще ничего говорить. Они мне никто. Я не считаю их семьей. Я с этими тварями вообще ничего общего не… У меня есть единственная семья. У меня законная жена первая, у меня законные сыновья первые. Это моя семья, которой я живу уже много-много лет», — заявил Данко.

А между тем женщина продолжает бороться за здоровье Агаты. Четыре года назад девочка попала в реанимацию с тяжелой интоксикацией организма. В прошлом году ситуация повторилась, ребенка даже поместили под аппарат ИВЛ. Устюменко 16 дней не отходила от ее кровати. При этом, по словам модели, Данко не проявил никакого интереса к дочери.

«У меня вся жизнь, понимаете, человек порушил. Всю! Моя жизнь была — теперь ее нет. Я хочу жить просто своими детьми, своей семьей, все. Этого человека нет», — высказалась Устюменко.

Наталия делится: в последнее время в состоянии Агаты наметился большой прогресс. 10-летняя девочка начала самостоятельно сидеть и проявлять эмоции. Поклонники Данко надеются, что однажды певец одумается и вспомнит хотя бы о тяжелобольном ребенке.