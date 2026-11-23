Две песни по очереди кардинально изменили и так непростую судьбу звезды 80-х Алисы Мон. А ведь в ее истории было все: аборты, муж-тиран и нищета.

Из-за чего страдала, от кого бежала и о чем мечтала певица, чьи «Подорожник» и «Алмаз» фанаты не забывали, даже когда та пропадала со сцены? И как она живет сейчас — в материале 5-tv.ru.

Из Слюдянки на сцену: как Света Безух стала певицей

Певица Алиса Мон после хитов «Подорожник», «Алмаз». Фото: Persona Stars/legion-media

Света Безух — обычная девочка из Слюдянки Иркутской области — любила музыку с детства. В ее семье пусть все и работали на железной дороге, но были творческими людьми. Мама отличалась красивым голосом, отец хорошо играл на разных музыкальных инструментах.

Светлана тоже этому училась, но не как все. Даже на фортепиано ей хотелось играть в собственной технике — из-за этого девочку не взяли в советскую музыкальную школу.

Окончив десять классов, девушка поступила в Иркутский политех, где изучала железобетонные конструкции, но больше ей нравилось выступать в студенческом ансамбле. Из-за постоянных пропусков занятий Светлану отчислили. В 1983 году со второй попытки поступила на эстрадно-джазовое отделение Новосибирского музыкального училища.

Там Светлана стала солисткой джазового оркестра, вместе с которым выступала в кафе «Эврика», где коллектив играл джаз и эстраду. В это время в ее жизни появился гитарист Вася Маринин: между ними завязались отношения, которые быстро переросли в брак.

Карьера постепенно набирала обороты: певицу пригласили работать в «Интурист», и доход заметно вырос. А вот учеба снова не задалась. Из музыкального училища Светлану отчислили.

«Меня решили отчислить. Не успевала по двум предметам — музлитературе и гармонии. Можно было подтянуть, но обе преподавательницы терпеть меня не могли, настаивали на отчислении. Может быть, им было обидно, что они, педагоги, получают гроши — а какая-то соплюха ходит в импортных шмотках и одевается в «Березке», — рассказывала Мон в интервью 7Дней.ру.

Впрочем, ей и без того хватало забот: быт замужней девушки, сцена и творчество.

Слава, побои и побег с сыном: что скрывалось за успехом «Подорожника»

Певица Алиса Мон после хитов «Подорожник», «Алмаз». Фото: Виктор Великжанин/ТАСС

Однажды через родственницу Светлана узнала, что композитор Сергей Муравьев ищет таланты для Новосибирской филармонии. Она привезла туда джазовый коллектив из «Эврики».

Муравьев взял всех, кроме нее, единственной девушки ансамбля. Но потом все-таки дал Безух шанс. Так Светлана стала солисткой группы «Лабиринт» и взяла псевдоним Алиса Мон, созвучный имени Моны Лизы.

К тому времени брак певицы уже трещал по швам — по ее словам, все из-за усиливающейся алкогольной зависимости мужа.

«С ним точно не хотела детей. Три аборта… Мое решение. Он не виноват. Понимала, что мы расстанемся, потому что любви к нему не было. Тот случай, когда нас объединял только секс. Вообще около восьми раз принимала решение о прерывании беременности. Если не больше», — призналась она в одном из интервью.

Певица сначала переехала в комнату в коммуналке — ее приютил знакомый барабанщик, потом сняла собственное жилье. А еще в тот период она впервые без памяти влюбилась. Причем в своего продюсера!

Несмотря на 20-летнюю разницу в возрасте и семейный статус мужчины — он был во втором браке и растил сына — они стали встречаться. Для самой Алисы Муравьев был прежде всего гениальным композитором — именно он помог коллективу пробиться в программу «Утренняя почта».

«Я не уводила его из семьи — он не из тех, кого в принципе можно куда бы то ни было увести. Всегда поступал так, как считал нужным. Решил прийти ко мне — и пришел, точка», — рассказывала артистка.

В конце 1980-х Мон начала сольную карьеру. Муравьев сосредоточился на ее продвижении как самостоятельной артистки.

Союз принес певице известность — в том числе благодаря хиту «Подорожник», музыку к которому написал Муравьев, а слова — Михаил Танич. Но, по воспоминаниям Алисы, заработанными деньгами ей все равно запрещалось распоряжаться, и это лишь верхушка айсберга.

«Варила ему магазинные пельмени. Он морщился: «Такое даже собака не ела бы в моей прежней семье!» Не обижалась, понимая, что прав — хозяйка из меня никакая. Училась угождать. Да и как иначе, ведь любила безумно.

А он со мной особо не церемонился. Видимо, считал безвольным цветочком. Собственного кошелька у меня не имелось, записной книжки тоже. Уходя по делам, он запирал входную дверь снаружи на ключ. Возвращаясь, первым делом проверял, кому звонила и кто звонил нам. Тотальный шизофренический контроль!» — вспоминала певица.

Певица рассказывала, что пыталась сбежать, но продюсер настиг ее в поезде. Он поклялся, что изменится.

«Попросил меня: „Выйди!“ Достал икону и встал на колени перед мамой, плакал и клялся, что больше пальцем меня не тронет. Мама, добрейшая и умнейшая женщина, не знаю, поверила или нет. Я поверила…» — говорила Мон.

Позже Алиса забеременела и родила сына, которого тоже назвали Сергеем. Тогда пара официально оформила отношения. Но крепче они не стали.

«Он закрывал окна, двери, даже форточки. Потом начинал избивать меня, забывая, что на вечер у нас назначен концерт. В итоге сам мне замазывал синяки и отправлял на сцену. Я его, конечно, очень любила, а он уничтожил во мне все эти чувства», — рассказывала вокалистка.

По воспоминаниям Алисы, освободить ее от мужа не могли даже родители — Муравьев не позволял забрать ребенка. Тогда Мон притворилась, что оставила идею побега, и стала ждать.

Случай предоставился — супруг забыл запереть квартиру. С маленьким сыном на руках певица смогла сбежать. Добралась до знакомых, заняла денег на такси и отправилась к родителям.

«Алмаз» за 140 тысяч долларов: кто помог Алисе Мон вернуться

Певица Алиса Мон после хитов «Подорожник», «Алмаз». Фото: www.globallookpress.com/Natalya Loginova

После успеха «Подорожника» Алиса Мон еще несколько лет продолжала музыкальную карьеру, участвовала в конкурсах и выступала за границей. Но в 1990-х вернулась в Иркутскую область, а большая сцена постепенно осталась в прошлом.

Работа художественным руководителем в Доме культуры Ангарска была творческой отдушиной. О большем певица уже почти не мечтала. При этом, по ее воспоминаниям, она по-прежнему опасалась бывшего мужа.

И тут ей опять повезло. Местный бизнесмен Сергей Токмин влюбился в Мон и помог ей снова выступать.

«Я хотела просто попросить у него три тысячи долларов на то, чтобы записать песню, которую сочинила. И вот зашла к нему. Он оказался очень располагающим к себе, сказал: «Здравствуйте, Алиса», он уже знал меня. Поэтому когда я с ним заговорила про эти три тысячи, он сказал: «Конечно, не вопрос, я дам их. Все делаете», — вспоминала Мон.

По воспоминаниям певицы, Токмин выделил около 140 тысяч долларов на съемки клипа. Продюсером стал Андрей Неклюдов. Так родился второй хит Алисы Мон — песня «Алмаз». Клип на нее снимали в США. Дорогостоящий ролик помог Алисе Мон снова оказаться в центре внимания.

Известность без денег: почему второй хит не решил проблем певицы

Певица Алиса Мон после хитов «Подорожник», «Алмаз». Фото: Hearstshkulev/legion-media

По словам певицы, от Неклюдова она получала всего тысячу долларов в месяц, 300 из которых уходили на аренду квартиры. При громкой славе денег катастрофически не хватало. Позже Мон обвинила продюсера в том, что тот скрывал реальные доходы от продажи записей и, по ее словам, обманывал ее и Токмина.

Сама Алиса рассказывала, что с трудом обеспечивала сына. Тем временем ее кратковременный роман с Токминым завершился, и он перестал спонсировать музу.

Денег, которые, по мнению певицы, ей причитались, она так и не увидела. В последующие годы Мон записала еще несколько альбомов, но повторить успех «Алмаза» так и не смогла.

После расставания с Муравьевым и завершения романа с Токминым в жизни певицы были и другие отношения. Одним из ее возлюбленных стал артист балета Михаил, который был младше Алисы на 14 лет. Мон вспоминала этот роман как один из самых ярких в своей жизни. Мужчина хотел ребенка, но певица не решилась снова стать матерью.

Сцена, сын и надежда на любовь: как сейчас живет Алиса Мон

Певица Алиса Мон после хитов «Подорожник», «Алмаз». Фото: Persona Stars/legion-media

Все эти годы она продолжала писать песни, ездить на гастроли, выступать на корпоративах и в ночных клубах. Просто это была другая, невидимая для широкой публики жизнь.

В 2020 году она приняла участие в проекте «Суперстар! Возвращение» и заняла второе место по итогам сезона, финал которого состоялся в январе 2021 года.

В том же 2020 году умер от рака ее бывший муж Сергей Муравьев. По словам певицы, о смерти композитора она узнала уже после похорон.

«Называл меня девочкой с помойки. Считал, что он меня сделал. А я его безумно любила. Мне даже кажется, что я и сейчас его люблю», — признавалась Мон, вспоминая бывшего супруга.

В 2021 году Алиса Мон появилась в шоу «Шоумаскгоон», а в 2022-м певицу пригласили в качестве гостьи во второй полуфинал третьего сезона шоу «Маска».

В 2025 году артистка стала участницей шестого сезона шоу перевоплощений «Один в один».

Согласно последним данным СМИ, сейчас Алиса Мон продолжает выступать в ночных клубах и ресторанах. Ей 62 года. Певица живет в Москве и поддерживает близкие отношения с сыном Сергеем.

«Мне кажется, он счастливый человек, хоть и не встретил пока свою половинку. Весь в мать. Так что мои потенциальные внуки — заоблачная перспектива, но облака — штука временная. Поживем — увидим», — улыбалась Мон.

Свою личную жизнь певица долгое время не стремилась устраивать — слишком сильными оказались обиды на бывших возлюбленных. Однако не исключает новых отношений и не против появления мужчины в своей жизни.

«Все они (мужчины. — прим. ред.) пытались внушить, что я не такая уж королева, унижая меня. Видимо, судьба моя быть одной. Не знаю, конечно, что ждет впереди, говорят, что и в шестьдесят, и в семьдесят любовь может нагрянуть…» — сказала Мон в интервью в 2020 году.