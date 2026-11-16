Магниевая лихорадка: врач развеяла главные мифы о популярной добавке

В последнее время слово «магний» стало практически синонимом слова «суперфуд». Его считают панацеей от усталости, бессонницы, тревожности и даже мышечных судорог. Инфополе и социальные сети буквально навязывают прием макроэлемента.

Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-терапевт, эндокринолог, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Ястребова развеяла популярные мифы и объяснила, когда магний действительно необходим, а когда вреден.

Зачем организму нужен магний

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Магний действительно критически важен для организма. Этот минерал задействован более чем в 600 ферментативных реакциях. Без него невозможна нормальная работа нервной системы, сокращение мышц, включая сердечную мышцу, регуляция уровня сахара в крови и артериального давления.

Однако это совершенно не означает, что принимать магний нужно всем без исключения.

В последние годы магний превратился в настоящий «суперфуд» в интернет-пространстве. Устал — попей магний. Плохо спишь — попей магний. Нервничаешь — снова магний.

«К сожалению или к счастью, это так не работает. Магний действительно участвует в работе нервной системы. Но это не значит, что если мы будем принимать магний в огромных дозах, то наша нервная система будет работать лучше», — подчеркивает врач.

Помощь от приема магния возможна только в одном случае — при подтвержденном дефиците этого минерала. Именно тогда биологические добавки способны несколько улучшить самочувствие. Во всех остальных ситуациях эффект будет минимальным или вовсе отсутствовать.

Чем опасен дефицит магния

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: www.globallookpress.com/Thomas Imo

Дефицит минерала действительно связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и мигрени.

Однако здесь кроется важная оговорка: не все тревожные и депрессивные состояния свидетельствуют о дефиците магния. Обратная логика — «если тревожно, значит, не хватает магния» — тоже не работает.

В идеале стоит сделать анализ крови, но он не всегда информативен.

Как выявить нехватку магния

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Sirijit Jongcha

Рутинный анализ крови на магний не всегда позволяет исключить его недостаток. Причина кроется в особенностях распределения этого минерала в организме.

«В крови содержится только один процент всего количества магния в организме. Все остальное находится в тканях, в костях и так далее. Соответственно, анализ может быть информативен, но не дает нам точного ответа», — объясняет врач.

Поскольку лабораторные данные не всегда отражают реальную картину, на первый план выходит клиническая оценка.

К состояниям, повышающим вероятность дефицита магния, относятся:

Сахарный диабет;

Заболевания кишечника;

Оперативные вмешательства на кишечнике;

Болезни почек.

При наличии этих факторов риска требуется более глубокое изучение образа жизни и рациона. По результатам принимается решение: добавлять биологически активный магний или просто скорректировать питание.

Какой магний выбрать при его дефиците

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: www.globallookpress.com/Lars Hallstrom

Если дефицит подтвержден и принято решение о приеме добавок, какую его форму предпочесть?

«Магний нужно принимать тот, который усваивается. Наиболее оптимальными формами здесь считается магний глицинат, магний лактат», — говорит Ястребова.

Что касается разрекламированного в интернете магния глюконата, он не продемонстрировал каких-либо преимуществ перед другими формами.

Органические соли магния, такие как цитрат, малат, глицинат, обладают значительно более высокой биодоступностью по сравнению с неорганическими формами вроде оксида. Оксид магния усваивается лишь на несколько процентов и чаще вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.

При выборе препарата важно обращать внимание на количество элементарного магния в добавке, а не на общую массу соединения. Также следует учитывать индивидуальную переносимость.

Как выбрать дозировку магния

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Увеличение дозы магния не улучшит результат автоматически.

«У человека с хорошо работающими почками некая передозировка может пройти без каких-то проблем. А у человека с нарушенной функцией почек это может привести к достаточно тяжелым и неприятным симптомам», — предупредила врач.

К таким симптомам относятся диарея, тошнота, вздутие живота, заторможенность. При серьезных нарушениях функции почек избыток магния может представлять реальную опасность.

Как получать магний из пищи

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Tetiana Chernyk

Самый физиологичный и безопасный способ получить достаточное количество магния — это полноценное питание. У большинства людей, ведущих здоровый образ жизни, дефицита магния в принципе не наблюдается.

Вот продукты, богатые магнием:

Бобовые;

Орехи;

Семечки;

Цельнозерновые продукты;

Зеленые листовые овощи;

Брокколи;

Кожура картофеля.

В частности, семена тыквы, чиа, а также миндаль и кешью богаты макроэлементом. Шпинат, бурый рис, арахис также являются ценными источниками этого минерала.

«Если эти продукты присутствуют в рационе, то говорить о каком-то дефиците магния при отсутствии факторов риска, наверное, не стоит», — резюмирует Ястребова.

Как магний связан с судорогами

Зачем нужен магний: польза и вред таблеток организму. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

Один из самых стойких мифов связан с применением магния от судорог в ногах. Многие утверждают, что магний действительно помогает справиться с этой проблемой.

«Если мы обратимся к исследованиям, к доказательной медицине, то прием магния никак не зарекомендовал себя как средство, которое помогает при судорожном синдроме в нижних конечностях», — констатирует врач.

Синдром беспокойных ног действительно может быть ассоциирован с тревожным расстройством. Но магний в этом случае, скорее всего, действует как плацебо и не влияет на симптоматику напрямую. Реальную помощь здесь оказывают антидепрессанты и противотревожные препараты.

В этих ситуациях врач поможет определить, стоит ли принимать магний в добавках или достаточно пересмотреть рацион питания.

«Прием магния не сделает из вас дзен-буддиста и не сделает из вас суперспокойного человека. Его нужно принимать тем, у кого есть дефицит. И в данной ситуации действительно можно ожидать некое улучшение самочувствия, но опять же мы не говорим про какой-то суперэффект», — подводит итог эндокринолог.

Принимать магний повально и утверждать, что дефицит есть у всех, а прием добавок спасет от всех бед — это спекуляция, не имеющая отношения к доказательной медицине. Для большинства людей достаточно сбалансированного рациона, богатого бобовыми, орехами, семечками, цельнозерновыми продуктами и зелеными овощами.