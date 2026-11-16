Магниевая лихорадка: врач развеяла главные мифы о популярной добавке
Магний считают универсальным средством от усталости, бессонницы, тревожности и мышечных судорог. Но действительно ли его нужно принимать всем и как понять, что организму не хватает этого минерала?
Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Svetlana Khutor; 5-tv.ru
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В последнее время слово «магний» стало практически синонимом слова «суперфуд». Его считают панацеей от усталости, бессонницы, тревожности и даже мышечных судорог. Инфополе и социальные сети буквально навязывают прием макроэлемента.
Эксклюзивно для 5-tv.ru врач-терапевт, эндокринолог, эксперт Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Ольга Ястребова развеяла популярные мифы и объяснила, когда магний действительно необходим, а когда вреден.
Зачем организму нужен магний
Магний действительно критически важен для организма. Этот минерал задействован более чем в 600 ферментативных реакциях. Без него невозможна нормальная работа нервной системы, сокращение мышц, включая сердечную мышцу, регуляция уровня сахара в крови и артериального давления.
Однако это совершенно не означает, что принимать магний нужно всем без исключения.
В последние годы магний превратился в настоящий «суперфуд» в интернет-пространстве. Устал — попей магний. Плохо спишь — попей магний. Нервничаешь — снова магний.
«К сожалению или к счастью, это так не работает. Магний действительно участвует в работе нервной системы. Но это не значит, что если мы будем принимать магний в огромных дозах, то наша нервная система будет работать лучше», — подчеркивает врач.
Помощь от приема магния возможна только в одном случае — при подтвержденном дефиците этого минерала. Именно тогда биологические добавки способны несколько улучшить самочувствие. Во всех остальных ситуациях эффект будет минимальным или вовсе отсутствовать.
Чем опасен дефицит магния
Дефицит минерала действительно связан с повышенным риском сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и мигрени.
Однако здесь кроется важная оговорка: не все тревожные и депрессивные состояния свидетельствуют о дефиците магния. Обратная логика — «если тревожно, значит, не хватает магния» — тоже не работает.
В идеале стоит сделать анализ крови, но он не всегда информативен.
Как выявить нехватку магния
Рутинный анализ крови на магний не всегда позволяет исключить его недостаток. Причина кроется в особенностях распределения этого минерала в организме.
«В крови содержится только один процент всего количества магния в организме. Все остальное находится в тканях, в костях и так далее. Соответственно, анализ может быть информативен, но не дает нам точного ответа», — объясняет врач.
Поскольку лабораторные данные не всегда отражают реальную картину, на первый план выходит клиническая оценка.
К состояниям, повышающим вероятность дефицита магния, относятся:
- Сахарный диабет;
- Заболевания кишечника;
- Оперативные вмешательства на кишечнике;
- Болезни почек.
При наличии этих факторов риска требуется более глубокое изучение образа жизни и рациона. По результатам принимается решение: добавлять биологически активный магний или просто скорректировать питание.
Какой магний выбрать при его дефиците
Если дефицит подтвержден и принято решение о приеме добавок, какую его форму предпочесть?
«Магний нужно принимать тот, который усваивается. Наиболее оптимальными формами здесь считается магний глицинат, магний лактат», — говорит Ястребова.
Что касается разрекламированного в интернете магния глюконата, он не продемонстрировал каких-либо преимуществ перед другими формами.
Органические соли магния, такие как цитрат, малат, глицинат, обладают значительно более высокой биодоступностью по сравнению с неорганическими формами вроде оксида. Оксид магния усваивается лишь на несколько процентов и чаще вызывает побочные эффекты со стороны желудочно-кишечного тракта.
При выборе препарата важно обращать внимание на количество элементарного магния в добавке, а не на общую массу соединения. Также следует учитывать индивидуальную переносимость.
Как выбрать дозировку магния
Увеличение дозы магния не улучшит результат автоматически.
«У человека с хорошо работающими почками некая передозировка может пройти без каких-то проблем. А у человека с нарушенной функцией почек это может привести к достаточно тяжелым и неприятным симптомам», — предупредила врач.
К таким симптомам относятся диарея, тошнота, вздутие живота, заторможенность. При серьезных нарушениях функции почек избыток магния может представлять реальную опасность.
Как получать магний из пищи
Самый физиологичный и безопасный способ получить достаточное количество магния — это полноценное питание. У большинства людей, ведущих здоровый образ жизни, дефицита магния в принципе не наблюдается.
- Вот продукты, богатые магнием:
- Бобовые;
- Орехи;
- Семечки;
- Цельнозерновые продукты;
- Зеленые листовые овощи;
- Брокколи;
- Кожура картофеля.
В частности, семена тыквы, чиа, а также миндаль и кешью богаты макроэлементом. Шпинат, бурый рис, арахис также являются ценными источниками этого минерала.
«Если эти продукты присутствуют в рационе, то говорить о каком-то дефиците магния при отсутствии факторов риска, наверное, не стоит», — резюмирует Ястребова.
Как магний связан с судорогами
Один из самых стойких мифов связан с применением магния от судорог в ногах. Многие утверждают, что магний действительно помогает справиться с этой проблемой.
«Если мы обратимся к исследованиям, к доказательной медицине, то прием магния никак не зарекомендовал себя как средство, которое помогает при судорожном синдроме в нижних конечностях», — констатирует врач.
Синдром беспокойных ног действительно может быть ассоциирован с тревожным расстройством. Но магний в этом случае, скорее всего, действует как плацебо и не влияет на симптоматику напрямую. Реальную помощь здесь оказывают антидепрессанты и противотревожные препараты.
В этих ситуациях врач поможет определить, стоит ли принимать магний в добавках или достаточно пересмотреть рацион питания.
«Прием магния не сделает из вас дзен-буддиста и не сделает из вас суперспокойного человека. Его нужно принимать тем, у кого есть дефицит. И в данной ситуации действительно можно ожидать некое улучшение самочувствия, но опять же мы не говорим про какой-то суперэффект», — подводит итог эндокринолог.
Принимать магний повально и утверждать, что дефицит есть у всех, а прием добавок спасет от всех бед — это спекуляция, не имеющая отношения к доказательной медицине. Для большинства людей достаточно сбалансированного рациона, богатого бобовыми, орехами, семечками, цельнозерновыми продуктами и зелеными овощами.
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