Костенко терпит, Бузова смеется: отношение Тарасова к жене вызвало скандал

Против Дмитрия Тарасова ополчились женщины из-за грубого отношения к жене

Женщины России против Дмитрия Тарасова! За что футболиста требуют «отменить»? Почему многие жалеют его супругу? В чем Тарасова обвинили подписчики? Как оправдывает мужа Анастасия Костенко? И что обо всем этом думает бывшая жена Дмитрия, Ольга Бузова? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Участие в шоу про любовь обернулось для Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко громким скандалом! Когда жена одержала победу на одном из испытаний, футболист даже не улыбнулся. А в ответ на ее слезы радости упрекнул в излишней эмоциональности. И даже пригрозил забрать с проекта. Чем вызвал волну негодования в Интернете. Пользователи обвинили его в токсичности и нарциссизме!

«Откуда-то какая-то волна пошла. Я даже не знаю, откуда. Давно она идет: спортсмены бестолковые или какие-то тупые. Я с этим абсолютно не согласен», – заявил футболист Дмитрий Тарасов.

«Вот эта хрупкая маленькая Настюшка (Анастасия Тарасова (Костенко). — Прим. ред.) пошла, на высоту залезла, самая первая испытание закончила. И реакция этого „тапочка-валенка“, я не знаю, как его назвать, Господи прости!»,

«Что-то там не идеально, он ей плешь проест на голове: ну иди эту деталь исправь»,

«На мой взгляд, Тарасов это делает намеренно, чтобы контролировать партнера, внушать ему неуверенность в себе», — прокомментировали блогеры.

К обсуждению поведения Тарасова подключились и знаменитости. Карина Мурашкина пожалела Анастасию, а рэпер Текила (Александр Тарасов — настоящее имя рэпера. — Прим. ред.) встал на защиту Дмитрия.

«Сразу хочу сказать: кто там абьюзер (человек, склонный к разного рода насилию. — Прим. ред.), не абьюзер, какие у них отношения, меня не касается, это — тема отдельного разговора. Единственное, что я хотел бы сказать: я не приемлю травлю», — заявил рэпер Текила.

Это уже не первая подобная история с участием Тарасова. Несколько лет назад он заявил, что может, цитата, дать леща своей супруге, если та нарушает его границы. Слова футболиста тогда вызвали общественное негодование. Ему пришлось оправдываться и говорить, что просто неудачно пошутил.

«Если мы говорим про то, что есть один член семьи, там жена, которая ведет себя очень нормотипично, получает вот такие неприятные замечания, то здесь мы, конечно, говорим про то, что это абьюз», — объяснила психолог Марина Докучаева.

Вскоре Тарасов снова навлек на себя гнев подписчиков. Спортсмен публично разнес кулинарные способности жены. Сказал: готовит плохо. Да и хозяйка не очень. И вообще, слишком много спит.

«Когда абьюзер начинает абьюзить, это всегда исходит из нестабильной низкой самооценки, потому что, если я сейчас смогу унизить своего партнера или партнершу, который уже к этому привык, в соответствии с этим я подниму свою самооценку», — отметила Докучаева.

«Как можно было так унизить свою жену, показав там какое-то неправильно приготовленное, перегоревшее блюдо», — возмутилась светский журналист Светлана Ключкина.

Следом Дмитрий выложил еще один ролик, где назвал любимую «старой девушкой». Футболисту это показалось смешным. Подписчики юмор не оценили. Упрекнули в неуважении к женщине, которая родила ему четверых детей!

«Вот эта иерархия в семье, где я на первом месте, а ты где-то на самом последнем, — это демонстрация власти. Я каждый раз тебе указываю про то, где твое место», — отметила Докучаева.

Анастасия не видит в действиях мужа ничего оскорбительного. По словам девушки, в их семье принято открыто говорить правду и подшучивать друг над другом. Тому же они учат сыновей и дочерей.

«Они берут с нас пример. Если родитель сам истеричный, неадекватно реагирует на критику извне, то ребенок не может вырасти другим, как бы ты ему ни объясняла», — заявила модель, супруга Дмитрия Тарасова Анастасия Тарасова (Костенко).

«Анастасия включает такую психологическую защиту или механизм, как рационализация. Она не может признать того факта, что ее на всю страну, допустим, унижают. Она говорит: «Это не грубость, это — правда», — объяснила Докучаева.

Модель уверяет, что счастлива в браке с Дмитрием. А недавний скандал с реалити-шоу только еще больше укрепил их союз.

«Мы люди интересные, мы очень веселые, смешные. Наши фразы можно разбирать на части. Очень много о нас пишут», — сказала Тарасова.

«Тебя это напрягает?» — спросил Тарасов.

«Вообще нет», – ответила Анастасия.

«Она смотрит на него, сдувает пылинки и говорит о том, что все в порядке, все хорошо. Как будто она сама себя убеждает», – поделилась Ключкина.

«Если честно, я не могла подумать, что ребята рискнут. Я напоминаю, что одной из причин развода было у Дмитрия — это нежелание публичности. И тут реалити-шоу, то, откуда он меня просил уйти», — отметила певица Ольга Бузова.

Кстати, на том же проекте Настя внезапно разоткровенничалась и призналась, что познакомилась с Дмитрием, когда тот еще состоял в браке с Ольгой Бузовой. Хотя до этого утверждала совсем другое.

«Ой, вот есть люди, я не знаю, которым реально иногда лучше молчать. Недаром же говорят, что молчание — золото. Мне говорить можно. Я профессиональная телеведущая, 22 года на телевидении и который год получаю награду как лучшая ведущая страны. А вот есть люди, которым реально лучше молчать. За умного сойдешь», — заявила Бузова.

Теледива уверена: Тарасовы стоят друг друга! По мнению Бузовой, они оба до сих пор используют ее имя для привлечения к себе внимания. И если раньше это раздражало, то теперь ей абсолютно все равно.

«Я считаю, что супруга Димы вообще должна мне благодарственное письмо написать, потому что, если бы не я, я думаю, не было бы такой популярности и ажиотажа. То, от чего так сильно бежали, к тому и пришли», — считает Бузова.

«Бузова, мне кажется, это талисман для своих предыдущих мужей. Наверное, она вселяет какое-то благополучие в них, что потом они тут же становятся прекрасными семьянинами, и у них рождается много детей», – пошутил актер Алексей Гаврилов.

После своего странного поведения на шоу Тарасов в очередной раз записал объяснительное видео.

«Я не очень эмоциональный, я не умею прыгать и радоваться, но в душе меня переполняли эмоции. Я лично ей все сказал, я ее очень люблю и горжусь, она большая молодец», – объяснил Тарасов.

Но поклонники считают: ему стоит просить прощения вовсе не у них, а у своей супруги.