Вымоленное чудо после 14 лет попыток: какой ценой Анастасии Макеевой далась беременность

Анастасия Макеева рассказала, как ей удалось забеременеть спустя 14 лет попыток

Анастасия Макеева и ее муж Роман впервые делятся своим долгожданным счастьем! Через какие испытания прошла актриса на пути к материнству? Почему она скрывала беременность даже от собственных родителей? И за что супруги благодарны своим недругам? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Анастасия Макеева готовится стать мамой! Этой радостной новостью звезда кино решила поделиться в эфире программы «Светская хроника». Мы стали свидетелями невероятно красивой съемки будущих родителей. Актриса с удовольствием позирует фотографу. Она явно наслаждается нынешним состоянием.

«Пишут, что я хожу с накладным животом, что за меня вынашивает суррогатная мать, что потом я расскажу, что был выкидыш. Это плод большой, абсолютно безусловной, невероятно теплой, в чем-то довольно сложной, преодолимой, мучительной, но огромной, огромной любви», — поделилась актриса Анастасия Малькова-Макеева.

«Этот ребенок — настоящее чудо, посланное Господом Богом исключительно», — добавил супруг Анастасии Мальковой-Макеевой Роман Мальков.

«Если раньше я задумывалась: Боже, я выпаду из рабочего процесса, рожать больно, я потеряю фигуру. Меня сейчас ничего не страшит. Это совершенно не важно», – добавила Анастасия.

О том, что Макеева ждет ребенка, поклонники начали догадываться несколько месяцев назад. Но на вопросы о пополнении артистка отвечала уклончиво. Объясняет: хотела как можно дольше хранить этот секрет от посторонних.

«14 лет долгого, сложного, отчаянного пути, полного потерь, надежд. Я вставала, падала, снова шла. Но я шла до этого в одиночку. Несмотря на то, что у меня были в жизни партнеры, мужья, все равно это волновало только меня. Это была моя личная трагедия», – поделилась актриса.

Анастасия делится: только рядом с Романом она поняла, что такое поддержка. Мужчина также мечтал о совместном малыше.

«Они ездили по монастырям, по святым местам, они постились, соблюдали определенные обряды. Они вместе много проделали над собой работы», — рассказал друг семьи Александр Канцыр.

А ведь когда-то многие сомневались в искренности Малькова. Называли союз знаменитой актрисы и строителя мезальянсом.

«Он приезжал ремонтировать ей дом, оказывал услугу по ремонту дома. Она Роме понравилась, и он какое-то время пытался как-то ухаживать за ней», — рассказала подруга Анастасии Мальковой-Макеевой Юлия Вольнова.

«Когда мы с ней первый раз увиделись и встретились, я не знал, что она актриса, певица, телеведущая. Но я влюбился в тот момент впервые в жизни и как раз понял, что это человек — мой. Но, как и, наверное, подавляющее большинство, не поверил в себя сначала и думал: «Да кто я, кто она?». Это Настя начала на самом деле диалог, потому что я человек вообще скромный. Она говорит: «Мне сказали, что ты в меня влюблен». Я говорю: «Не влюблен, а люблю», — поделился Роман Мальков.

В свое время на пару обрушилась целая лавина негатива. Но Макеева признается: это только еще больше укрепило их любовь.

«Мы бы, может быть, не решились настолько очевидно, что мы хотим точно венчаться. В какой-то момент мы просто поняли, что, чтобы выжить, чтобы сохранить просто самих себя, мы обязаны прийти к Богу под крыло. Чем больше нас травили, тем крепче мы, как сиамские близнецы, срастались и становились друг к другу ближе», — призналась Анастасия.

«Для меня Рома открылся с огромной другой стороны, что он такой мужественный, сильный мужчина, который поддерживал, который не сдался в период этого хейта (критики. — Прим. ред.), не сбежал, не испугался, а был рядом», – рассказала Вольнова.

По словам Анастасии, за пять лет совместной жизни она ни разу не пожалела о своем выборе.

«У меня никогда не было человека, который бы хоть когда-то заботился обо мне. Всегда только все удовлетворялись. Я была дорогим аксессуаром, женщиной из телевизора. Впервые в моей жизни появился человек, который в первую очередь хочет, чтобы мне было хорошо, а не ему. Вот если мы что-то едим, самое вкусненькое он отдает мне», — рассказала актриса.

«Роман не сядет за стол, пока не сядет Настя. Начнем с того: он всегда заботится о том, чтобы она покушала, чтобы у нее все хорошо. То же самое и Настя. У них вот связка очень хорошая», — рассказала подруга семьи Юлия Канцыр.

Единственное, чего все эти годы не хватало для полного счастья, — ребенка. Актриса обследовалась в лучших клиниках. Перенесла множество попыток ЭКО. Каждую неудачу они с Романом проживали вместе.

«Много очень. Не знаю даже. Двенадцать, четырнадцать (попыток забеременеть. — Прим. ред.)», — поделилась Анастасия.

«Да, больше», — добавил Роман.

«Да, очень много», – согласилась актриса.

Долгожданное письмо от врача с положительным результатом застало супругов в метро. Они возвращались с футбольного матча.

«Мы как раз гостили у наших друзей Юлии и Саши. И Юля говорит: „Ну что, должен же уже прийти анализ?“ И я говорю: „Получилось“. Я смотрю, у Юли там просто слезы потекли. Она говорит: „Господи, да неужели?“», — вспоминает Анастасия.

Первые месяцы Александр и Юлия были единственными людьми, которые знали тайну знаменитой пары. Мальковы боялись рассказывать новость даже родителям.

«Мы только вынуждены были театры поставить в известность, потому что я сразу же ушла в состояние покоя», — рассказала актриса.

«Мы сократили, мы убрали полностью перелеты, все физические, вокально сложные спектакли, концерты, съемки и так далее. Все было сразу же убрано», — добавил супруг.

Полноценно уходить в декрет актриса не стала. Она все так же ведет мероприятия и снимается. А после работы постепенно готовится к самой важной в жизни роли.

«Я буду, скорее всего, строгой мамой», — заявила актриса.

«А мы будем просто вдвоем слушаться. Ну и третий еще, вот этот вот пушистый, тоже с нами», — пошутил Роман.

«Рома будет все покупать, Настя будет все запрещать».

«Я думаю, что да», — отметили друзья семьи Юлия и Александр.

Своей историей Анастасия хочет сказать женщинам, которые тоже мечтают стать мамами: как бы ни было трудно, главное — продолжать верить в чудо! И оно обязательно произойдет.