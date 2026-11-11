Страшная ночь Лолиты: обычное застолье обернулось кошмаром для певицы

Соседка почти сутки откачивала Лолиту после застолья из-за панической атаки

Лолита прошла через скандальные разводы, панические атаки и трудные отношения с алкоголем! Как певица переживает свои кризисы? Почему артистка больше не хочет замуж? И что помогает ей не зацикливаться на чужом мнении? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Сейчас уже такая форма — только психиатр. Я вообще не понимаю людей, которые ходят, говорят: „Плохо, спать не могу, настроение хреновое“. Ну тебе хреново — пойди сдай анализы», — заявила певица Лолита.

Что может выбить певицу из колеи — трудно представить! Она всегда на позитиве. В свои 62 гастролирует, занимается блогом и не пропускает светские мероприятия. Но на праздновании тридцатого дня рождения «МУЗ-ТВ» Лолита призналась, что доверяет свое моральное состояние только специалистам.

«Чтобы не было ни подавленных эмоций, ни чересчур эйфорических. Просто у тебя выравнивается настроение. Это лучше, чем заниматься унынием», — рассказала певица.

Певица рассказала, что периодически принимает антидепрессанты. А они несовместимы с алкоголем. Эффект от нарушения рекомендаций Лолита узнала на собственном опыте — во время домашних посиделок с соседкой.

«Психиатр не предупредил о том, что… Но он думал, что я разумная. Думаю, ну мы по чуть-чуть. Ребята, какая у меня была паническая атака! Такая страшная. Мы не столько выпили, сколько она (соседка. — Прим. ред.) со мной потом почти сутки провозилась. И все, я дико перепугалась. И теперь я даже видеть не могу спиртное», — призналась Лолита.

Панические атаки, как эпидемия, стали захватывать отечественный шоу-бизнес. В последнее время они все чаще случаются у звезд.

«Я начинала задыхаться и… Вот такая потеря, смыкание связок, когда ты так переживаешь, что у тебя пережимается здесь в горле все и ты ничего не можешь сказать», — рассказала актриса Анна Ещенко.

«Я задыхался, мне не хватало воздуха, я словил паничку (паническую атаку — Прим. ред.). Но, слава богу, как-то собрался и смог из этого выйти достойно», — поделился актер Денис Степанов.

«Очень частый элемент — это очень долгое напряжение. Кто подвержен этому? В первую очередь как раз те самые артисты. Когда идут большие проекты, это бессонные ночи, это все время свет камеры, то есть человек не успевает расслабиться», — объяснила психотерапевт, психолог Гульнара Мишкина.

Пять лет назад артистка полностью отказалась от спиртного. И теперь для Лолиты горячительные напитки — табу. Но она не прочь побаловать себя другими лакомствами — например, съесть за раз целый торт.

«Я люблю все вредное. Жареная картошка — вредная, свининка — вредная, шоколадные конфеты, килограмм, тортик целый — вредно. Но я же это делаю. Просто я это делаю раз в какое-то время и очень много. А потом я говорю себе: „На этом стоп“. То есть я потом позволяю себе месяц, допустим, не есть. Но это настолько тяжело», — поделилась Лолита.

Несмотря на отменный аппетит, за последние годы Лолита похудела на 20 килограммов. С помощью врача скорректировала режим питания и рацион. Сейчас находится в хорошей физической форме, но интернет помнит все. В 2017 году новую волну популярности Лолите принес экстравагантный концертный наряд.

«Это же очевидно, что у людей, которые пользуются популярностью, они поэтому ей пользуются, потому что они привлекают через, может быть, какие-то странные вещи. Но если это нравится ей, то она должна это делать», — считает фигуристка Анастасия Гребенкина.

«Зрителям всегда хочется какую-то перчинку, горчинку — смотреть всегда же интересно. И когда все красиво и ровно. Ну, по-моему, на сцене она как-то так оголялась, раздевалась, но опять же на грани все дозволенного», — поделилась актриса Лилия Сайфуллина.

Эпатаж Лолиты гардеробом не ограничивается. На сцене она устраивает настоящие перформансы — фирменные танцы певицы также регулярно становятся поводом для обсуждений.

«Опять в интернете напишут про меня!» — пошутила артистка.

В личной жизни Лолита всегда эпатировала не меньше, чем на сцене. «За звездочкой» отправила всех бывших — у певицы за плечами пять неудачных браков. Свадебные тосты теперь она составляет с учетом личного опыта…

«Дорогие мои брачующиеся, пусть эта лодка не потонет никогда в жизни, пусть корабль… В общем, мне такой ***** (ерунды. — Прим. ред.) наговорили, когда я расписывалась, поэтому не пошло. А пусть у вас будет без всякой ***** (ерунды. — Прим. ред.), все самое лучшее», — пожелала молодоженам Лолита.

Лолита открыто говорит о своих слабостях и не боится быть смешной. Она давно перестала кому-то что-то доказывать и просто остается собой. Возможно, именно за эту искренность публика принимает ее со всеми противоречиями.