Катя Лель собралась в другое измерение: что певица узнала о своей судьбе

Катя Лель собралась в другое измерение после смерти

Катя Лель заявила, что в прошлой жизни была мужчиной! Катя Лель уверяет, что обладает необычными способностями. Потомком кого из исторических личностей считает себя артистка? Кому из коллег певица помогла встать из инвалидного кресла? Действительно ли она может лечить людей? И как к талантам и громким высказываниям Лель относятся в шоу-бизнесе? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Если ты наделен каким-то особым даром или особой энергией, и тебе это известно, и ты этим можешь не то что пользоваться, а ты этим можешь жить в этом мире, применяя во благо людям этот свой дар, то это — потрясающее явление», — считает певица, заслуженная артистка России Катя Лель.

Катя Лель уверяет, что может исцелять других. Недавно, по ее словам, она вылечила преподавательницу английского языка.

«Говорит: „Я села с тобой на урок, у меня безумно отваливалась спина. Реально, я не могла даже сидеть“. Закончился урок, я даже забыла, что у меня это было. Это что за чудо какое-то, фантастика», — рассказала артистка.

В другой раз, рассказывает певица, она вылечила девочку от тяжелого недуга.

«У нее была четвертая степень плохой болезни. И она была в другом городе, и она была нетранспортабельна уже. То есть ей дали месяц максимум жизни. И чудо произошло. Мы месяц ее лечили на расстоянии. Уменьшилась опухоль до нужного размера, и ее удалили. Эта девочка сейчас жива-здорова», — поделилась Лель.

«Могу сказать, что Катя — светлая. У нас много в шоу-бизнесе темных людей, но Катя — светлая», – отметила диджей Катя Гусева.

А недавно, как уверяет Катя, она спасла жизнь женщины в самолете Москва — Стамбул. У пассажирки резко упало давление. Врача на борту не оказалось. Лель решила действовать.

«Я смотрю, она просто серого цвета. Она просто, ну, вообще человек уходит, понимаете, на глазах. Стюардессы все стоят, смотрят. Я говорю: «Просто мне доверьтесь и все. Через две минуты ваше давление нормализуется. Я просто поделюсь своей энергией с вами и той энергией, которую через меня будут вам проводить свыше, с молитвой «Отче наш», — рассказала певица.

По словам артистки, девушке тут же стало лучше. Уже через 15 минут давление пришло в норму. Только спустя время Лель поняла, как сильно она рисковала.

«У меня пришел вот этот осознанный страх, что „А если бы…“. Это такая ответственность, это безумная ответственность за жизнь человека. Но я по-другому не могла поступить, потому что моя совесть мне сказала: „Просто встань и иди. Тебе что, слабо?“ Вот так было внутри у меня сказано», — призналась Катя.

Но что это было на самом деле — дар, случайность? Мы спросили мнение специалистов из разных сфер.

«Вот эта карта — карта врачевателя, карта, пропускающая через себя определенную энергию и несущая другим человекам (людям. — Прим. ред.) исцеление. То есть она (Катя Лель. — Прим. ред.) была лекарем, врачевателем, как вам будет угодно. Исходя из ее прошлых воплощений, что на сегодняшний момент она может сочетать в себе эти качества», — объяснил экстрасенс Демид Воронцов.

«Если девушка летела уже в полете и резко встала, у нее может снизиться давление, закружиться голова. И первая оказанная помощь бортпроводниками для летящих в самолете — это уложить в горизонтальное положение, что и было сделано. В этот момент появляется Катя Лель, и это может быть просто совпадение, если мы рассматриваем это с медицинской точки зрения», – пояснила терапевт Кристина Заплавнова.

Исполнительница хита «Мой мармеладный» не хочет искать научных объяснений. Уверена: помогать другим — ее миссия. Поэтому, если ощущает в себе силы, никогда не проходит мимо. Два года назад она столкнулась с Анитой Цой, которая сидела в инвалидном кресле после сильнейшего перелома. И пообещала поставить коллегу на ноги за месяц!

«Катя подошла, говорит: «Хочешь, я тебя вылечу?» Ну, я сначала подумала: «Ну, наверное, врача сейчас предложит. Еще что-то такое». Она говорит: «Нет, я тебя сейчас вылечу. Я умею это делать. Ты не смотри на меня так странно». А я прям вылупилась, думала: «Что за бред?» — рассказала певица, заслуженная артистка России Анита Цой.

Ровно через четыре недели Анита уже зажигательно танцевала перед поклонниками.

«У нас в медицине есть такое понятие, как психосоматика. То есть если действительно артистка умеет успокаивать людей, переключаться на другие проблемы, то это имеет место быть. Но сказать, что человек может лечить энергией такие серьезные заболевания, как опухоли, грыжи и протрузии, — у нас никакой доказательной базы нет», — подчеркнула терапевт Заплавнова.

Лель считает, что у нее на Земле особое предназначение. Именно поэтому ей открыто то, что для других находится под замком. Например, звезда говорит, что знает о своих предыдущих земных воплощениях.

«Я делала регрессию, я четко увидела Египет, и моя подруга мне показала даже фотографию, когда я была в прошлом воплощении, и мы очень похожи. Мы реально, у нас разрез глаз похожий. Как раз сын Рамзеса II», — рассказала Лель.

Артистка делится: в тот момент она поняла, откуда у нее тяга ко всему восточному и интерес к истории Египта. Чтобы проверить свою теорию, Лель отправилась в Каир.

«Я четко слышала, что мне говорили: „Мы тебя ждем, не бойся“. И когда я вошла в пирамиды, вообще со мной стало твориться что-то невообразимое. Это было так сильно, это было так мощно. Я просто оттуда вышла с каким-то новым сознанием, новым человеком», — поделилась артистка.

«Эзотерически, если вы не прошли какие-то жизненные уроки, тогда вас могут отправить заново пройти», – объяснил Воронцов.

Катя считает, что нынешнее воплощение звезды эстрады — ее последняя жизнь на Земле. А потом, по словам знаменитости, она отправится в другие измерения.

«С таким же успехом я могу сказать, что я помню те времена, когда я был отцом Иисуса, понимаете? Ну, слушайте, и вы говорите, и все говорите. Ну, каждому, каждый. Вот она себя так чувствует. Может, мы правда чего-то не знаем», – пошутил продюсер Иосиф Пригожин.

«Ну, я верю, а почему нет? Она, видите, она уже породнилась с НЛО. Но кто-то же должен из нашего шоу-бизнеса общаться с инопланетянами», – заявил певец Прохор Шаляпин.

В шоу-бизнесе к заявлениям Лель относятся по-разному. Одни считают коллегу «слегка странноватой», другие поддерживают. Особенно те, кому она помогла, например Анита Цой.

«Когда она говорила свои слова, когда она работала с моей ногой, там что-то в ноге происходило. Что-то поскрипывало, почесывалось. Какие-то искры, такие как токи, пролетали. И я, честно говоря, вот на эту тему очень сильно заточилась. Короче, спасибо тебе, моя дорогая», — поблагодарила Цой.

Катя говорит, что именно ради таких моментов она и живет. И надеется, что, пока находится в нынешнем воплощении, сможет помочь еще многим.