Горе объединило дочерей: Мария и Ольга Шукшины исполнили у гроба последнюю волю матери

Мария и Ольга Шукшины за руку проводили мать в последний путь

Многолетние обиды, имущественные споры и взаимные обвинения между детьми Лидии Федосеевой-Шукшиной, кажется, остались позади хотя бы на один день. На прощании народной артистки РСФСР ее дочери Мария и Ольга впервые за долгое время проявили друг к другу близость. Сестры, которые сначала держались порознь, позднее взялись за руки.

Именно об этом при жизни мечтала Лидия Николаевна. Актриса тяжело переживала ссору дочерей и хотела, чтобы они наконец забыли прежние обиды. Теперь кажется, что ее последнее желание начало исполняться.

Прощание с Федосеевой-Шукшиной состоялось 11 ноября в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. На церемонию приехали родственники, коллеги и друзья артистки. Многие не могли сдержать слез.

Однако старшая дочь актрисы Анастасия Воронина-Франсишку на похоронах даже не появилась.

Как Мария и Ольга Шукшины смогли сделать шаг навстречу друг другу, из-за чего сестры годами не общались и о чем просила их мать незадолго до смерти — в материале 5-tv.ru.

Помирились у гроба матери

РИА Новости/Илья Питалев

Еще в начале церемонии казалось, что даже общее горе не способно сблизить дочерей Лидии Николаевны.

Мария и Ольга приехали в храм, однако расположились по разные стороны от гроба матери. Сестры не разговаривали, не подходили друг к другу и отдельно принимали соболезнования.

Мария пришла вместе с сыновьями Фомой и Фокой. Ольга находилась рядом с гробом, с трудом сдерживая слезы.

Но позднее произошло то, на что надеялись близкие семьи. Во время прощания сестры взялись за руки. После долгих лет противостояния этот жест стал первым заметным признаком возможного примирения.

Одной из тех, кто особенно хотел увидеть Марию и Ольгу вместе, оказалась актриса Галина Бокашевская. Перед входом в храм она расплакалась, а затем призналась журналистам, что верит в возможность восстановления отношений между родственницами.

По словам артистки, Мария давно хотела наладить общение с младшей сестрой, однако разногласия мешали этому.

«Мне так хочется верить, что смерть мамы и бабушки их соединит… Маша очень хочет помириться с Ольгой… Они должны это сделать чисто по-христиански. Разве не ссорятся родные люди?» — сказала она.

Похоже, слова Бокашевской оказались близки к тому, что происходило на прощании. И хотя один жест еще не означает, что все семейные проблемы решены, сестры впервые за долгое время смогли поддержать друг друга в момент общей утраты.

Кого не было на похоронах Лидии Федосеевой-Шукшиной

www.globallookpress.com/Bocharov Denis

Проститься с актрисой приехали представители нескольких поколений отечественного кинематографа.

Среди присутствующих были Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Сергей Никоненко, Людмила Зайцева, художник Никас Сафронов, режиссер Михаил Агранович, актер Александр Цуркан и Галина Бокашевская.

Также в храм прибыли участники группы «На-На» и двоюродная сестра артистки Татьяна Парамонова.

На церемонию доставили венок от президента России Владимира Путина. Ранее глава государства выразил соболезнования семье покойной, отметив ее вклад в отечественную культуру.

А вот старшая дочь Федосеевой-Шукшиной от первого брака, Анастасия Воронина-Франсишку, в Москву не приехала. Не была замечена среди присутствующих и дочь Марии — Анна Трегубенко. В день смерти бабушки бодибилдерша поделилась видео, где выразила сожаление о кончине родственницы, уверяя, что с ней у нее связаны только позитивные воспоминания.

Не приехал и последний супруг артистки Бари Алибасов, с которым она пережила громкий имущественный конфликт.

Однако продюсер не оставил смерть бывшей жены без внимания. От его имени на прощание передали венок с лентой, на которой было написано: «Лидуше, прекрасной части моей жизни… Бари».

По мнению художника Никаса Сафронова, Алибасов не был подходящим супругом для актрисы.

«К сожалению, она не за того человека вышла замуж», — отметил он.

«Не за того человека вышла замуж»

www.globallookpress.com/Anatoly Lomohov

Проводить Лидию Николаевну в последний путь пришел ее бывший супруг, заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович.

В беседе с 5-tv.ru режиссер рассказал о том, какое впечатление актриса оставила у людей, знавших ее лично. По его мнению, большое влияние на характер и творческую судьбу Федосеевой-Шукшиной оказал Василий Макарович.

«Замечательная актриса, замечательный человек. Она была сформирована своим мужем, с ним сформировалась как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина. И во всех таких качествах она была прекрасной, любимой зрителями», — сказал Агранович.

Никас Сафронов выразил опасение, что после смерти матери сестры вновь начнут выяснять отношения в судах из-за имущества.

По мнению живописца, подобные конфликты могут нанести ущерб памяти их отца, чье творчество стало частью отечественной культуры.

Из-за чего поссорились Мария и Ольга Шукшины

Кузьмина Татьяна/ТАСС

Отношения между дочерьми Лидии Николаевны начали портиться задолго до ее смерти.

Одной из причин стали имущественные вопросы, связанные с наследием Василия Шукшина. Сестры по-разному смотрели на распоряжение недвижимостью и авторскими правами знаменитого отца.

Особенно много споров возникало вокруг московской квартиры, где когда-то жили Василий Макарович и Лидия Николаевна.

Младшая дочь Ольга хотела сохранить помещение как мемориальное пространство. У Марии были собственные представления о судьбе недвижимости.

В 2019 году возникли новые разногласия из-за передачи доли авторских прав на произведения Шукшина. Позже сама Лидия Николаевна заявляла, что при оформлении документов ее ввели в заблуждение. Ольга поддержала позицию матери.

Еще одной причиной напряженности стал вопрос ухода за пожилой актрисой.

В последние годы вместе с Федосеевой-Шукшиной преимущественно находилась Ольга. Она занималась домашними делами, сопровождала мать к врачам и следила за ее самочувствием после перенесенных заболеваний.

Младшая сестра публично упрекала Марию в недостаточном внимании к родительнице.

Сама Мария не соглашалась с частью претензий родственников.

В конфликт оказались вовлечены и представители следующего поколения.

Внучка Федосеевой-Шукшиной Анна Трегубенко рассказывала в программе федерального канала, что не может навестить бабушку из-за сложных отношений с тетей Ольгой.

О чем Лидия Федосеева-Шукшина просила дочерей перед смертью

Веремейчик Константин/ТАСС

Сама Лидия Николаевна тяжело переживала разобщенность семьи.

В одном из последних интервью актриса призналась, что хочет видеть дочерей рядом друг с другом, без прежних претензий и обвинений. Она также рассказывала, что часто думает о внуках и старается сохранять память о близких.

«Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились», — говорила Лидия Федосеева-Шукшина.

Последние недели жизни актрисы Лидии Федосеевой-Шукшиной

www.globallookpress.com/Genrietta Peryan

Здоровье Лидии Федосеевой-Шукшиной в последние годы заметно ухудшилось.

В 2023 году актриса перенесла инсульт, после которого ей потребовалось восстановление. Позднее стало известно и о перенесенном инфаркте.

С возрастом артистке становилось сложнее самостоятельно передвигаться и справляться с домашними делами.

Осенью 2026 года появились новые сообщения об ухудшении самочувствия Лидии Николаевны. Актриса жаловалась на одышку, а в октябре ее экстренно госпитализировали из-за проблем с сердцем.

В больнице состояние пациентки ухудшилось. Врачи перевели ее в реанимационное отделение, позднее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.

Ольга поддерживала связь с медиками и рассказывала журналистам о лечении матери.

Еще 4 ноября она сообщала, что состояние остается тяжелым, хотя врачи продолжают необходимые мероприятия. Однако 7 ноября артистки не стало. Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.

Федосеевой-Шукшиной было 88 лет.

О случившемся публично сообщила Мария Шукшина. Она обратилась к поклонникам матери через социальные сети.

«Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала актриса.

Последнее пристанище рядом с Василием Шукшиным

www.globallookpress.com/Genrietta Peryan

После отпевания Лидию Федосееву-Шукшину решили похоронить на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Макаровичем.

Супруга актриса пережила на 52 года.

Они познакомились в 1964 году на съемках фильма «Какое оно, море?». Впоследствии у пары родились Мария и Ольга.

Василий Шукшин приглашал жену сниматься в собственных картинах. Зрители запомнили ее по фильмам «Печки-лавочки» и «Калина красная».

Но память о Василии Макаровиче сохраняла на протяжении всей жизни.

Актриса неоднократно вспоминала, как однажды они гуляли по Новодевичьему кладбищу. Тогда Шукшин предположил, что после смерти ему вряд ли найдется место среди известных деятелей культуры.

Лидия ответила, что постарается добиться этого.

Впоследствии писателя действительно похоронили на Новодевичьем кладбище. Теперь рядом с ним будет покоиться и его супруга.