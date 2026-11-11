Смерть Шукшиной вскрыла семейные раны: о чем заговорили на похоронах

Звезду фильма «12 стульев» Лидию Федосееву-Шукшину проводили в последний путь в Москве. После прощания в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом со вторым супругом Василием Шукшиным, которого она пережила на 52 года.

В день прощания об актрисе говорили много и по-разному: вспоминали ее большую любовь, спорили о последнем браке и надеялись, что давняя ссора дочерей наконец закончится.

Какие подробности личной жизни Лидии Николаевны всплыли на прощании, почему Бари Алибасов не приехал проститься с бывшей женой и какой жест Марии и Ольги у гроба матери обсуждают все СМИ? Об этом — в эксклюзивном материале 5-tv.ru.

«Была сформирована своим мужем»

www.globallookpress.com/Ministry of Culture Russia

Кинорежиссер Василий Шукшин стал вторым мужем Лидии Николаевны. История их отношений не была простой, однако актриса не обращала на это внимания и от всей души любила супруга.

«Я столько пережила, и вдруг Господь дал мне в руки такое счастье!» — позднее вспоминала она.

В 1974 году Василий Шукшин внезапно умер во время съемок фильма «Они сражались за Родину». Лидия очень долго горевала и, кажется, так и не смогла забыть мужа, ища черты любимого в других.

Подробности о браке артистки с Василием Шукшиным раскрыл, как ни странно, ее бывший муж (третий по счету брак для знаменитости. — Прим. ред.) — заслуженный деятель искусств РСФСР Михаил Агранович.

«Замечательная актриса, замечательный человек. Она была сформирована своим мужем, с ним сформировалась как актриса, как личность, как человек, как мать, как женщина. И во всех таких качествах она была прекрасной, любимой зрителями», — сказал Агранович.

Смерть матери примирила враждующих сестер

РИА Новости/Илья Питалев

Отношения между младшими дочерьми артистки — Ольгой и Марией — находятсяоставались натянутыми на протяжении уже более чем десяти лет. Главными причинами разногласий стали имущество и наследие отца.

Ольга и Мария не раз конфликтовали из-за недвижимости и авторских прав. В феврале 2024 года Ольга подала иск против сестры. Она потребовала признать недействительным договор о передаче Марии исключительных прав на произведения отца. Ранее споры разгорелись вокруг квартиры на улице Бочкова в Москве.

«Мама понимала и знала, что квартира останется. И она видела, с каким трепетом и уважением я отношусь к архиву, к кабинету Василия Макаровича. Я всегда поддерживала порядок. Поэтому в последние годы мы обсуждали, как увековечить память. Но речь не про музей, потому что должна быть этажность другая, и дом многоквартирный. Я говорю про квартиру, куда мы въехали всей семьей в 1971 году. На фасаде дома есть мемориальная доска в честь Василия Шукшина. И вот мы обговаривали мемориальную комнату или квартиру», — делилась с KP.RU Ольга Шукшина.

Еще один конфликт возник после свадьбы Лидии Федосеевой-Шукшиной с Бари Алибасовым и передачи ему квартиры.

Разногласия затронули и младшее поколение семьи. Дочь Марии Анна публично рассказывала о тяжелом детстве, конфликтах с матерью и напряженных отношениях с тетей.

Ольга же обвиняла сестру в том, что семейные скандалы вредят памяти знаменитого отца.

«Ты бы портрет отца, Маша, перед собой поставила, хотя бы один раз вопрос ему мысленно задала: „Пап, я правильно делаю?“ Отец бы, уверена, ее не одобрил», — горько отмечала дочь Шукшиной.

Сама народная артистка РСФСР до последнего надеялась, что дочери помирятся. Однако конфликты между ними так и не заканчивались вплоть до ее последнего часа.

Уже на церемонии прощания заслуженная артистка России Галина Бокашевская еще раз выразила надежду на то, что Ольга и Мария наконец-то закопают топор войны.

«И мне так хочется верить, что смерть мамы, бабушки их снова соединит, и перестанут они ссориться и помирятся... Они должны это сделать, просто должны, чисто по-христиански», — призналась Бокашевская корреспонденту 5-tv.ru.

Старшая дочь Лидии Анастасия, рожденная в первом браке с Вячеславом Ворониным, на прощание с матерью не приехала. А вот Мария и Ольга присутствовали в храме.

Сначала женщины стояли по разные стороны от гроба матери. Обе были не способны сдержать горьких слез. Казалось, что даже смерть самого близкого человека не сможет их примирить.

Однако позднее, когда церемония прощания с Федосеевой-Шукшиной закончилась и гроб выносили из храма, Ольга и Мария крепко держались за руки и переживали общую трагедию вместе. Только вот младшая дочь артистки так и не смогла выдержать нагрузку и ушла с церемонии раньше времени в истерике.

Получается, последняя воля матери сбылась.

«Это моя боль. Мое единственное и последнее желание, чтобы девчонки помирились», — говорила Лидия Федосеева-Шукшина.

Смерть матери заставила Ольгу и Марию вспомнить, что их связывают кровные узы.

«Это была ошибка, что она вышла замуж за него»

www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В 2018 году Федосеева-Шукшина неожиданно вышла замуж за шоумена Бари Алибасова. Однако семейное счастье быстро сменилось громкими скандалами. Актриса обвиняла супруга в воровстве, а он утверждал, что она навела на него порчу. В конфликт оказались втянуты обе семьи. За их противостоянием следила вся страна.

Несмотря на болезненное расставание и взаимные обвинения, продюсер продолжал общаться с Лидией Николаевной.

На прощании с Федосеевой-Шукшиной артиста не было. Вместо него на церемонии присутствовали его коллеги — солисты группы «На-На», — которые объяснили, почему Алибасов так и не приехал в последний раз увидеться с бывшей супругой.

«Единственные похороны, на которых он был, это похороны его мамы. Он говорит, что хочет запомнить, чтобы люди оставались в его памяти живые, такие, какие они были при жизни», — признался участник группы «На-На» Владимир Политов, дополнительно указав на проблемы со здоровьем у Алибасова.

Уход Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов переживает тяжело и до сих пор находится в потрясении. От его имени на прощание передали венок с лентой, на которой было написано: «Лидуше, прекрасной части моей жизни… Бари».

Художник Никас Сафронов приоткрыл завесу тайны на отношения пары. Он близко общался как с самой Федосеевой-Шукшиной, так и с ее дочерью Марией. Для него союз Лидии и Бари был далеко не идеальным. По мнению художника, Алибасов не был подходящим человеком для Лидии.

«Конечно, это была ошибка, что она вышла замуж за него. Человек, в общем, не ее совершенно», — поделился Сафронов с корреспондентом 5-tv.ru.

Шукшина верила в Бога

Актер Александр Цуркан тоже очень близко общался с народной артисткой РСФСР. Он рассказал корреспонденту 5-tv.ru о том, что Федосеева-Шукшина была очень набожной.

«Она была очень добрая, очень светлая и очень людей любила, и очень много молилась за всех. Она молитвенница была очень большая, Лидия Николаевна. Вот помогала всем, чем могла», — сказал Цуркан.

Уход Лидии Федосеевой-Шукшиной стал ударом не только для родных и близких, но и для всего творческого сообщества России. Такой ее и запомнили — сердечной и отзывчивой, готовой прийти на помощь.