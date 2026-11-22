Новогодняя ночь — отличный повод отказаться от привычного макияжа и попробовать что-то яркое. Вместо классических черных стрелок можно выбрать бордовые, а спокойные бежевые тени заменить медными или изумрудными.

В праздничную моду возвращаются насыщенные цвета, металлическое сияние и выразительные губы. Причем блестеть теперь могут не только веки и скулы, но и зона декольте!

Стилист и визажист Зинаида Голиченко в эксклюзивном материале для 5-tv.ru пошагово показала трендовый макияж, который сможет повторить каждая женщина на Новый год 2027.

Главные тренды новогоднего макияжа 2027

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После нескольких сезонов популярности едва заметного макияжа в моду возвращаются яркие краски. Визажисты все чаще используют необычные оттенки подводки, графичные линии и перламутровые текстуры.

При этом плотный тональный крем и жесткий контуринг уступают место более естественной коже. В моде легкое покрытие, деликатные румяна и сияние. Яркие стрелки вполне могут соседствовать с мягкими румянами, а насыщенные тени — с заметной помадой.

Еще одна тенденция — возвращение металлических оттенков. Медь, бронза, золото и серебро снова становятся частью вечернего макияжа. Причем блеск необязательно должен быть крупным. Мелкие светоотражающие частицы создают мерцающий эффект, который особенно заметен при искусственном освещении.

Медный макияж с бордовыми стрелками: цвета Огненной Козы

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Этот макияж строится на сочетании теплой меди и глубокого бордового цвета. Такой макияж объединяет сразу несколько актуальных тенденций: металлические тени, цветную подводку, естественную кожу и деликатное сияние. В 2026 году особенно популярны легкие тональные покрытия и выразительные акценты на глазах.

В первую очередь, нужно увлажнить кожу лица. Для этого подойдут тканевые маски. Они помогут временно смягчить кожу и подготовить ее к нанесению косметики. После маски стоит дать остаткам средства впитаться, чтобы тональная основа распределялась ровнее.

Вместо плотного тонального крема визажист Зинаида Голиченко рекомендует использовать легкие текстуры. Например, BB-крем с подсвечивающим эффектом. Нанести его можно кистью, а затем пройтись влажным спонжем. Это поможет убрать излишки средства и создать более тонкое покрытие. Важно сохранить естественную текстуру кожи, а не пытаться полностью скрыть ее под косметикой.

Для дополнительной коррекции подойдет консилер. Его можно нанести под глаза, вокруг носа и на центральную часть лица. При этом необязательно покрывать им большие участки кожи. Достаточно проработать места, где требуется немного выровнять оттенок.

Следующий этап — скульптурирование. По совету Голиченко, средство нужно нанести на скулы и выступающие части щек, а затем тщательно растушевать. Вместо резких темных полос лучше создать мягкие тени, которые подчеркнут естественные черты лица.

Чтобы убрать жирный блеск, визажист предлагает использовать рассыпчатую пудру. Особое внимание стоит уделить области под глазами, носу и центру лба. При этом скулы можно оставить сияющими. Именно сочетание матовых и подсвеченных участков делает макияж более объемным.

Свежесть лицу придадут румяна. Для этого образа Голиченко выбрала теплый оттенок, который сочетается с медными тенями. Наносить средство можно на верхнюю часть щек с растушевкой к вискам.

Брови лучше оставить максимально естественными. Их достаточно расчесать и зафиксировать прозрачным гелем. Если отдельных волосков не хватает, пробелы можно аккуратно заполнить карандашом подходящего оттенка. Плотные графичные линии необязательны: сейчас в моде более мягкое оформление.

Главный акцент образа — глаза. Сначала на веки наносят кремовую основу, а поверх нее распределяют медные тени. Такая комбинация позволяет усилить металлическое сияние. Особенно выразительно смотрятся мелкие светоотражающие частицы, которые переливаются при вечернем освещении.

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Затем можно нарисовать бордовые стрелки. В отличие от классической черной подводки, винный оттенок поддерживает теплую гамму макияжа. Подобные насыщенные цвета актуальны в осенне-зимнем сезоне.

Завершить макияж глаз поможет тушь. Черную можно использовать для первого слоя, а бордовую добавить поверх или нанести на отдельные ресницы. Так цвет будет заметнее, но взгляд сохранит глубину.

«Не бойтесь наслаивать тушь в 2-3 слоя. Для того, чтобы все было симметрично, обязательно прокрашивайте нижние ресницы», — советует Зинаида Голиченко.

Такое сочетание особенно интересно в преддверии года Огненной Козы. По китайскому календарю, он начнется 6 февраля 2027 года. Стихию Огня традиционно связывают с красной гаммой. Поэтому бордовый, алый и теплые медные оттенки можно использовать как символическую отсылку к наступающему году.

Дополнительное сияние лицу придаст хайлайтер. Его стоит нанести на верхнюю часть скул, где естественным образом отражается свет. Главное — не переборщить с количеством.

Поверх теплых румян можно добавить немного розовых. Это освежит лицо и создаст мягкий переход между оттенками. Для губ подойдут розово-бежевые или теплые нюдовые помады. Они не будут конкурировать с яркими стрелками и сияющими веками.

Последний штрих — шиммер на открытых участках тела. Мелкие мерцающие частицы можно распределить по ключицам, плечам и верхней части груди. Особенно красиво такой прием смотрится с платьями без бретелей, открытыми плечами или глубоким вырезом.

«Наносим сияние на шею и на зону декольте. Так вы привлечете внимание просто со всех сторон», — отмечает визажист.

Для декольте лучше выбирать средства, предназначенные для кожи тела. Их можно наносить тонким слоем, постепенно усиливая блеск. Так сияние получится равномерным и не будет отвлекать внимание от макияжа глаз.

В результате медный образ объединяет естественную кожу, теплые румяна, бордовые стрелки и мерцающие детали. Он подойдет для праздничного ужина, вечеринки или встречи Нового года дома. А главное, даже после долгих часов приготовления салатов такой макияж поможет быстро перейти от домашних хлопот к праздничному настроению.