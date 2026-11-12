Прощальные слова Долиной: сломленная певица решила уйти в тень после скандала

«Я просто прошу вас на некоторое время меня отпустить, ненадолго». С этими словами народная артистка России Лариса Долина обратилась к зрителям на юбилейном концерте в Коломне.

В тот вечер со сцены прозвучало признание: певица берет паузу в сольных выступлениях и пока не знает, когда вернется к гастролям.

Квартирный спор уже завершился, но «эффект Долиной» до сих пор дает о себе знать. Как скандал и последовавшая за ним травля вынудили артистку уйти в тень — в материале 5-tv.ru.

«Крылья подрезаны»

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Лариса Долина выступила 11 ноября с сольным концертом «Юбилей в кругу друзей» в подмосковной Коломне. Но в конце вечера вместо привычных слов благодарности певица неожиданно заговорила о собственных переживаниях.

Народная артистка РФ призналась, что последние события сильно повлияли на ее эмоциональное состояние. Пережитое стало отражаться и на творчестве, которому она посвятила 55 лет жизни.

По словам 71-летней Долиной, она привыкла полностью отдаваться каждому выступлению. Теперь же чувствует, что прежних сил для этого недостаточно. Певица сравнила свое состояние с птицей, которая больше не может свободно летать.

«И вот сейчас эти крылья у меня подрезаны, мне нужно их отремонтировать», — призналась артистка.

После этого Лариса Александровна сообщила поклонникам, что временно прекращает сольные выступления. Она попросила зрителей понять ее решение и дать возможность восстановиться.

«Я просто прошу вас на некоторое время меня отпустить, ненадолго», — обратилась певица к залу.

При этом окончательно завершать карьеру исполнительница не собирается. Она намерена подготовить новую программу и вернуться к публике, когда почувствует себя готовой.

Долина также подчеркнула, что продолжит участвовать в новогодних телевизионных съемках, работать в театре и заниматься учениками собственной музыкальной академии.

От больших залов до отмененных концертов

www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Еще несколько лет назад Лариса Долина регулярно выступала с сольными программами и участвовала в крупных музыкальных проектах. Ее имя оставалось одним из самых узнаваемых на российской сцене.

Однако в 2026 году концертный график артистки стал меняться.

Одной из первых заметных отмен оказался концерт в Санкт-Петербурге. Программа «Юбилей в кругу друзей» должна была пройти в БКЗ «Октябрьский» еще 25 февраля, но выступление перенесли на 15 ноября.

В сентябре организаторы сообщили, что мероприятие вообще не состоится. Покупателям билетов предложили оформить возврат денег. При этом официальную причину отмены не назвали.

Похожая ситуация возникла с московским концертом, запланированным на 6 марта. Выступление исчезло из первоначальной афиши. Представитель артистки объяснял изменения переносом программы на другую дату.

К середине октября положение стало еще заметнее. Как убедился корреспондент 5-tv.ru, на официальном сайте певицы в разделе с афишами выступлений не числится ни один из ее запланированных концертов на конец 2026 года.

Позднее директор певицы Сергей Пудовкин пояснял, что речь идет о переносах и подготовке нового материала. Некоторые концерты предполагалось провести уже в 2027 году.

Сама артистка также связывала изменение планов с необходимостью отдыха.

Но на фоне общественного недовольства отмены начали восприниматься как возможный признак проблем с популярностью. Ко всему прочему, если Лариса Александровна так устала, почему не поставит на паузу все свои выступления? Крупные мероприятия, как, например, «Золотой граммофон», Долина не удаляет из своего расписания.

Да и от корпоративов певица не отказывается. На всех намеченных мероприятиях исполнительница намерена присутствовать, правда, по более скромному прайсу. По информации СМИ, за символические два с половиной миллиона рублей артистка будет развлекать публику целых 30 минут.

Почему народ до сих пор не простил Долину

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

История, которая превратила Ларису Долину из любимой народной артистки страны в одну из самых обсуждаемых персон российского шоу-бизнеса, началась летом 2024 года. Тогда певица продала свою квартиру в московских Хамовниках за 112 миллионов рублей. Покупательницей стала Полина Лурье, которая едва ли могла представить, чем обернется приобретение элитной недвижимости.

Вскоре Долина объявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По словам артистки, злоумышленники убедили ее продать жилье, а полученные деньги отправить на подконтрольные им счета.

Певица обратилась в суд, потребовав признать сделку недействительной. И первоначально добилась своего: квартиру ей вернули.

А вот Полина Лурье оказалась в положении, которому вряд ли кто-то позавидует. Покупательница лишилась и недвижимости, и уплаченных за нее 112 миллионов рублей. Получалось, что Долина вновь стала хозяйкой квартиры, а женщина, заплатившая за нее, осталась ни с чем.

Именно здесь сочувствие к обманутой артистке у многих россиян сменилось возмущением. В Сети недоумевали, почему последствия доверчивости знаменитости должна оплачивать покупательница, которая сама оказалась заложницей обстоятельств.

Особое раздражение вызвало то, что в этой истории знаменитое имя, по мнению критиков, словно оказалось весомее интересов обычного человека. Пока Долина пыталась вернуть утраченное имущество, Лурье приходилось отстаивать право на квартиру, за которую она уже заплатила.

Интернет отреагировал быстро. Появились мемы, язвительные комментарии и призывы бойкотировать концерты певицы. Фамилия Долиной неожиданно зазвучала далеко за пределами музыкальных афиш, причем совсем не в том контексте, на который рассчитывает артист с многолетней карьерой.

Более того, в обиход вошло выражение «эффект Долиной». Так стали называть ситуации, когда продавец пытается вернуть недвижимость, объясняя совершенную сделку воздействием мошенников. Получилось своеобразное народное признание: только вместо очередной музыкальной награды певица получила собственный термин в разговорах о рисках покупки жилья.

Окончательную точку в квартирном споре поставил Верховный суд России в декабре 2025 года. Он отменил решения нижестоящих инстанций и признал право собственности на недвижимость за Полиной Лурье.

В январе 2026 года покупательнице наконец передали ключи. Казалось бы, справедливость в глазах возмущенной публики восстановлена, можно перевернуть страницу. Но вернуть прежнее отношение зрителей оказалось не просто.

«Сбитый летчик»

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Назвать Долину окончательно потерявшей публику нельзя. Концерт 11 ноября в Коломне показал, что преданные поклонники у нее остались. По заявлениям народной артистки РФ, в зале был аншлаг.

Певица исполнила свои песни, несколько раз сменила сценические наряды и общалась со зрителями. После выступлений ей преподносили букеты, подарки и открытки. Всего за вечер исполнительнице подарили более 30 букетов.

Вместе с тем череда отмен и сама необходимость объяснять публике решение об отдыхе свидетельствуют, что прежний ритм гастрольной жизни изменился.

Директор Долиной заявил об ущербе здоровью из-за травли

ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

В начале ноября, еще до заявления артистки о перерыве, ее директор Сергей Пудовкин выступил с обращением.

Продюсер призвал прекратить распространение оскорблений и непроверенной информации о певице. По его словам, постоянное публичное давление перестало быть обычным обсуждением судебного дела и превратилось в травлю.

Пудовкин утверждал, что негативная информационная кампания отразилась на самочувствии артистки.

При этом представитель Долиной подчеркивал, что она продолжает работать и выполнять профессиональные обязательства.

Незадолго до концерта в Коломне певица также говорила ТАСС о подготовке нового этапа творческой жизни. Она рассказывала, что собирает музыкальный материал, планирует заниматься театральными постановками и уделять больше времени студентам своей академии.

Что теперь будет с концертами Ларисы Долиной

www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Несмотря на решение приостановить сольные выступления, исчезать из публичного пространства артистка не намерена.

В ближайшее время она продолжит сниматься в новогодних телевизионных программах и участвовать в праздничных мероприятиях.

Кроме того, у певицы запланирована работа над двумя театральными постановками. Она также собирается преподавать и заниматься развитием собственной музыкальной академии.

Остаются и профессиональные достижения.

На концерте в Коломне Долина сообщила, что ее песня «Прощай» удостоена премии «Золотой граммофон». Награду, которая станет восьмой в карьере исполнительницы, должны вручить 5 декабря.

При этом точную дату возвращения к сольным гастролям Долина не назвала.