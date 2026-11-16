Свинец в бокале, алюминий в кастрюле: какая посуда опасна для здоровья

Опасность прячется не в холодильнике, а на плите. Поцарапанное антипригарное покрытие, алюминиевые кастрюли и винтажный хрусталь способны выделять токсины, которые оказываются на тарелке.

Чем опасны старые сервизы, почему не стоит готовить в медной посуде и какие материалы лучше выбрать для повседневного использования? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Тефлоновая сковорода и алюминиевая кастрюля: чем опасна привычная посуда

www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Поврежденное антипригарное покрытие — веская причина отправить старую сковороду в мусорное ведро. Сколы и отслаивающийся тефлон при нагревании могут стать источником нежелательных веществ, которые вместе с пищей попадают в организм.

«Сколы эмали на сковородках или кастрюлях — это все может быть источником тяжелых металлов. Также не готовьте в посуде глиняной, керамической, которая расписана цветными красками, потому что за счет кислоты в продуктах будет металл окисляться и быстрее попадать в пищу», — предупредила терапевт, нефролог, врач превентивной интегративной медицины Евгения Кружкова.

Кухонные принадлежности из алюминия тоже нельзя считать полностью безопасными. Особенно осторожно следует использовать такую посуду при приготовлении кислых блюд.

«Если мы в посуде алюминиевой, например, готовим кислую капусту или что-то с лимонным соком, то, к сожалению, действительно алюминий может образовывать определенные соединения, которые потом поступают в организм человека», — объяснила проректор Пироговского университета, доктор медицинских наук Ольга Милушкина.

Со временем токсичные ионы могут накапливаться в организме и негативно влиять на работу почек и нервной системы. В реакцию с продуктами способен вступать и другой популярный на кухне металл — медь.

«Медная посуда также очень сильно окисляется, особенно при контакте с овощами и фруктами. Аскорбиновая кислота тут же теряет свои свойства, поэтому медная посуда нам не полезна», — отметила Кружкова.

Особую осторожность стоит проявлять не только при выборе кастрюль и сковородок, но и при сервировке стола. Даже праздничные бокалы могут оказаться небезопасными.

Свинец в хрустале: почему старые сервизы могут навредить здоровью

www.globallookpress.com/Peter Seyfferth

В дизайне интерьеров вновь набирает популярность ностальгия. На праздничные столы возвращаются винтажные сервизы и хрустальные бокалы. Однако такую посуду лучше использовать исключительно для декора. Характерный блеск и звон изделиям из прошлого века придавал оксид свинца, доля которого нередко достигала 30%.

Небольшие дозы этого химического соединения редко приводят к острой интоксикации, но при регулярном воздействии свинец может медленно вредить здоровью.

«При попадании в пищу металлы могут накапливаться в организме. Это приводит к минимальным таким уровням воспаления, которое хронизируется и дает последствия на пищеварительный тракт, слизистую желудка и кишечника», – рассказала гастроэнтеролог Татьяна Нечитайло.

Особенно внимательно к выбору кухонной утвари следует относиться кормящим мамам.

«В грудное молоко все токсичные элементы поступают практически сразу, поскольку организм матери настроен таким образом, чтобы все, что она получает, а, как правило, это должны быть полезные вещества, попадает в грудное молоко, ребенок это сразу получает. Для этой категории нужны особые условия, и, конечно, посуда и все, что ее окружает в быту, должно быть с наименьшим воздействием вредным и не содержать никаких токсичных элементов», — пояснила Милушкина.

Отказываться от привычной посуды не придется. Существуют материалы, которые считаются более безопасными для приготовления и хранения пищи.

Сталь, дерево, стекло или керамика: какую посуду выбрать на каждый день

www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Marina Saprunov

Хорошей альтернативой могут стать кухонные изделия из дерева и кокоса, но и у них есть свои особенности.

«Это действительно экологически чистый материал, который можно использовать в быту. Но его важно часто менять, потому что дерево — довольно рыхлый материал, и при намокании оно может впитывать запахи. Поэтому менять нужно раз в два-три месяца», — посоветовала Кружкова.

Более долговечный вариант — нержавеющая сталь. Специалисты также рекомендуют обратить внимание на стеклянную и однотонную керамическую посуду без декоративных рисунков.

«Это универсальный материал для посуды, который не будет давать какой-то миграции ионов или дополнительных веществ. Это стекло, это керамика, которая будет одноцветная, без каких-то рисунков и дополнительных украшений. Это анодированный алюминий и эмалированная посуда, которая будет защищена», — отметила Нечитайло.

При выборе посуды важно учитывать не только ее внешний вид и удобство, но и безопасность материалов. Поврежденное покрытие, посуду со сколами и старинный хрусталь лучше заменить более надежными альтернативами, чтобы ежедневное приготовление пищи не оборачивалось риском для здоровья.