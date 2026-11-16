На расческе остается больше волос, чем обычно, а привычный хвост стал заметно тоньше? Новый шампунь или укрепляющая маска не во всех случаях могут решить проблему.

Чем сон с мокрой головой может навредить волосам, почему у женщин после 40 они иногда начинают редеть и когда пора обратиться к трихологу? Разбиралась программа Пятого канала «Ваше здоровье!».

От тугого хвоста до мокрой подушки: какие привычки вредят волосам

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Мытье головы — самая обычная процедура, но даже здесь есть нюансы, способные испортить состояние волос. Например, жесткая вода содержит минералы, которые вступают в реакцию с компонентами шампуня и образуют так называемый мыльный налет. Из-за него волосы становятся жесткими и ломкими. Решить проблему помогут водный фильтр или специальная душевая лейка со сменным картриджем.

Не меньшее значение имеет выбор шампуня. Средства формата «три в одном», которыми часто пользуются мужчины, могут пересушивать волосы или, наоборот, недостаточно хорошо их промывать.

Опасность таится и в привычке подолгу ходить после душа с тяжелым полотенцем на голове. Из-за дополнительной нагрузки можно травмировать волосяные фолликулы. Лучше заменить обычное полотенце легким тюрбаном и не держать его на голове слишком долго.

Даже правильный уход будет бессилен, если регулярно подвергать волосы чрезмерному натяжению. Сложные укладки с использованием лака, шпилек, накладных и натуральных прядей выглядят эффектно, однако за красотой может скрываться серьезная нагрузка. Волосяные стержни становятся ломкими, а фолликулы испытывают постоянное натяжение. Причем для неприятных последствий необязательно делать сложную прическу: обычные тугие пучки и хвосты тоже могут навредить.

«Тугие пучки или затянутые резинкой волосы, конечно же, негативно влияют. Кровоток останавливается, замирает. Волосы могут уже изначально надрываться, выпадать. Микроциркуляция нарушается, то есть нарушится трофика (процесс доставки к клеткам волосяных луковиц всех необходимых веществ и кислорода. — Прим. ред.) питания волосяных фолликулов. Плюс еще и идет механическое воздействие, то есть механическое выдергивание», — объяснила трихолог Майя Тимофеева.

Еще одна ошибка, которую многие совершают практически каждый вечер и считают нормой, — сон с мокрой головой. Тепло и влажность создают благоприятные условия для активности местной микрофлоры, в том числе грибка малассезия (дрожжеподобные микроорганизмы. — Прим. ред.). В результате могут обостриться заболевания кожи головы.

«Влажная теплая среда может стимулировать активность местной микрофлоры. И в таком случае мы видим обострение себорейного дерматита, который выражается шелушением, перхотью, зудом в тех зонах, где эта среда сформировалась. Влажный волос при трении тоже может страдать и становиться более ломким», – рассказала дерматолог, кандидат медицинских наук Наталья Сурикова.

Густота начинается с еды: как неправильное питание отражается на волосах

www.globallookpress.com/IMAGO/BDS

Даже идеальный уход не поможет добиться густой шевелюры, если организму не хватает необходимых питательных веществ. На состоянии волос может отражаться и злоупотребление сладкими газированными напитками: избыток сахара вызывает резкий выброс инсулина и может способствовать развитию воспалительных процессов.

«Газированная вода за счет пузырьков газа хорошо внедряет сахар в организм. На это реагирует поджелудочная железа, выброс инсулина идет резкий. Все это дает какое-то воспалительное состояние организму. Шоколад, который нехорошего качества. Он из, например, пальмового масла, то, что плохо расщепляется, то, что выстилает стенки кишечника и не дает, например, витаминам, обычным микроэлементам просто всасываться. Когда мы назначаем лечение, первое в лечение всегда идет диета», – отметила Тимофеева.

Особенно важную роль в здоровье волос играет железо. Его источники — печень, красное мясо и морепродукты. При дефиците этого элемента организм вынужден распределять ограниченные ресурсы в пользу жизненно важных процессов. Рост густых волос в такой ситуации отходит на второй план.

«Первое, что должен построить организм, — это гемоглобин, где гем — железо, глобин — белок. Ему (организму. — Прим. ред.) не так важно, чтобы у него была густая шевелюра, красивые ногти. Самое главное — это гемоглобин, переносчик кислорода, потому что мы без кислорода жить не можем. Понятно, что он не отдает все ресурсы на построение гемоглобина. Какое-то железо остается в ферментах, остается на питании того же фолликула, но просто это минимизируется», – объяснила эндокринолог Оксана Риганова.

Волосы продолжают редеть: когда назначают мезотерапию и плазмотерапию

www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Если дефицитные состояния устранены, питание скорректировано, а волосы продолжают редеть, причина может быть связана с наследственной предрасположенностью. В таких случаях трихолог может предложить специальные процедуры для стимуляции волосяных фолликулов.

Один из методов — мезотерапия. Во время процедуры под кожу вводят специальные коктейли, содержащие витамины для улучшения микроциркуляции и стимуляцию фолликулов. Другой вариант — плазмотерапия. Для нее используют собственную плазму пациента.

«Мезотерапия — это внутрикожное введение мезококтейлей, богатых витаминами, микроэлементами, аминокислотами, полинуклеотидами, которые дают эффективную стимуляцию и повышение микроциркуляции вокруг волосяного фолликула. А плазмотерапия — это введение внутрикожно аутоплазмы (собственная плазма человека. — Прим. ред.) пациента, обогащенной тромбоцитами. Тромбоциты выделяют факторы роста, которые необходимы для стимуляции волосяного фолликула и появления вновь отросших волос», — рассказала трихолог Алена Карпова.

Пробор стал шире: почему волосы могут редеть после 40 лет

www.globallookpress.com/Mari Barlow

С выпадением волос часто сталкиваются мужчины. Особенно уязвимы лобная зона, виски и макушка: расположенные здесь фолликулы чувствительны к воздействию производных тестостерона. Однако возрастные изменения гормонального фона могут сказаться и на женской шевелюре.

«В ряде возрастных периодов, в перименопаузе или в менопаузе, мы можем наблюдать снижение уровня эстрогенов и, соответственно, более активное прогрессирование андрогенной алопеции (выпадение волос из-за чувствительности фолликулов к мужским гормонам. — Прим. ред.). Поскольку андрогенное влияние повышается и доминирующим гормоном становится тестостерон», — пояснила Сурикова.

Каждая женщина мечтает сохранить густоту и объем волос, особенно после 40 лет. Но с возрастом добиться этого становится сложнее: гормональные изменения могут заметно повлиять на состояние шевелюры.

Поддержать организм в период гормональных колебаний помогают сбалансированное питание и устранение выявленных дефицитов. В некоторых случаях врачи также рассматривают растительные комплексы на основе фитоэстрогенов (вещества растительного происхождения. — Прим. ред.). Эти вещества способны взаимодействовать с эстрогенными рецепторами.

Некоторые растительные компоненты обладают антиоксидантными свойствами и помогают защищать клетки от окислительного стресса. В состав подобных комплексов могут входить и витамины группы B, участвующие в обменных процессах и нормальной работе волосяных фолликулов.

При этом важно помнить: выпадение волос может быть симптомом разных состояний. Поэтому прежде чем начинать процедуры или принимать витаминные комплексы, необходимо выяснить причину проблемы вместе со специалистом.