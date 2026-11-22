Новогодняя ночь — отличный повод отказаться от привычного макияжа и попробовать что-то яркое. Вместо классических черных стрелок можно выбрать бордовые, а спокойные бежевые тени заменить медными или изумрудными.

В праздничную моду возвращаются насыщенные цвета, металлическое сияние и выразительные губы. Причем блестеть теперь могут не только веки и скулы, но и зона декольте!

Стилист и визажист Зинаида Голиченко в эксклюзивном материале для 5-tv.ru пошагово показала трендовый макияж, который сможет повторить каждая женщина на Новый год 2027.

Главные тренды новогоднего макияжа — 2027

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

После нескольких сезонов популярности едва заметного макияжа в моду возвращаются яркие краски. Визажисты все чаще используют необычные оттенки подводки, графичные линии и перламутровые текстуры.

При этом плотный тональный крем и жесткий контуринг уступают место более естественной коже. В моде легкое покрытие, деликатные румяна и сияние. Яркие стрелки вполне могут соседствовать с мягкими румянами, а насыщенные тени — с заметной помадой.

Еще одна тенденция — возвращение металлических оттенков. Медь, бронза, золото и серебро снова становятся частью вечернего макияжа. Причем блеск необязательно должен быть крупным. Мелкие светоотражающие частицы создают мерцающий эффект, который особенно заметен при искусственном освещении.

Изумрудные тени и стрелки: яркий макияж для новогодней ночи

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Этот макияж подойдет тем, кто хочет отойти от привычной золотой и красной праздничной палитры. Его основа — насыщенные изумрудные тени и стрелки в той же гамме.

Зеленый цвет делает глаза главным акцентом, а четкая линия подводки добавляет выразительности. Дополняют образ сияющая кожа, розовые румяна и яркая помада.

Первое, с чего нужно начать макияж, — очищение кожи лица. Затем стоит нанести увлажняющее средство, подходящее по типу кожи. Такая подготовка поможет тональной основе распределиться ровнее.

Чтобы лицо выглядело сияющим, базу можно смешать с тональным средством с подсвечивающим эффектом. Особое внимание нужно уделить зоне вокруг глаз. Если после кисти на коже остались полоски, их можно аккуратно растушевать влажным спонжем.

Плотные матовые тональные основы лучше оставить для случаев, когда требуется более выраженное покрытие. Однако при жирной коже матирующие средства могут оказаться удобнее. Главное — не создавать слишком толстый слой косметики.

Следующий шаг — консилер. Его можно нанести на участки, где требуется дополнительное перекрытие. При этом зону «гусиных лапок» лучше не перегружать средством, чтобы оно не скапливалось в мелких складках. Для освежающего эффекта достаточно слегка высветлить центральную часть лица.

Чтобы убрать лишний блеск, подойдет бейкинг с розовой пудрой. Для этого рассыпчатое средство наносят на нужные участки, выдерживают некоторое время и убирают излишки кистью. Такая техника помогает лучше закрепить макияж. Однако на сухой коже плотный слой пудры может подчеркивать шелушения.

Далее можно переходить к румянам. Зинаида Голиченко предлагает использовать розовый оттенок. Его наносят на скулы и растушевывают к вискам, частично захватывая лоб у линии роста волос. Такой «голливудский» прием помогает связать макияж щек с остальными оттенками лица.

Не стоит забывать и о скульптурировании. Жидкий бронзер можно нанести на скулы, щеки и вдоль линии роста волос. Средство важно тщательно растушевать, чтобы на коже не осталось заметных границ.

Завершит оформление лица хайлайтер. Его используют на верхней части скул и в небольшом количестве на кончике носа. Светоотражающие частицы создают визуальный акцент и помогают подчеркнуть форму лица.

Брови лучше сохранить естественными. Достаточно расчесать волоски, скорректировать небольшие пробелы карандашом и при необходимости закрепить форму гелем. Плотные графичные брови здесь необязательны: главную роль будут играть яркие глаза.

Как накраситься на Новый год 2027 — идеи макияжа, пошаговое видео. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Перед нанесением теней визажист рекомендует использовать консилер в качестве базы. Он поможет подготовить поверхность века и сделать цвет заметнее. Затем можно добавить нейтральные тени со сверкающими частицами. Они создадут сияющую основу для изумрудного оттенка.

Сам изумрудный цвет можно распределить по подвижному веку, постепенно растушевывая границы. Вдоль линии ресниц стоит провести стрелку в той же гамме. Такой макияж будет перекликаться с главным символом праздника — новогодней елью.

«Делайте все аккуратненько, плавно. Не нажимайте на кисточку, а просто по ощущениям, как будто вы скользите по веку», — для лучшей техники рекомендует Зинаида Голиченко.

После макияжа глаз можно переходить к губам. Сначала стоит обозначить их форму нейтральным карандашом. Для визуального увеличения допустимо слегка выйти за естественный контур. Но линия должна оставаться мягкой, без резкого перехода.

Завершает образ яркая помада. Для праздничного вечера подойдут красный, ягодный или винный оттенки. Получится сочетание сразу двух заметных акцентов — глаз и губ. Такая комбинация особенно хорошо смотрится, если тон лица и брови оформлены сдержанно.

«Но если у вас сухие губы, то в центр лучше положить блеск, чтобы разгладить морщинки», — делится хитростью визажист.

Дополнительную выразительность глазам придадут накладные ресницы. Они особенно хорошо сочетаются с изумрудными стрелками. Для мягкого эффекта можно использовать отдельные пучки у внешних уголков глаз. Если хочется более заметного объема, подойдут удлиненные варианты.

Пучки следует аккуратно закреплять специальным клеем для накладных ресниц. При этом важно избегать попадания средства в глаза. Если клей вызывает раздражение или аллергическую реакцию, от такого декора лучше отказаться.

Если же в косметичке давно лежат стразы для лица, самое время достать их к Новому году. Сияющие кристаллы остаются актуальным украшением вечернего макияжа.

Украшения можно разместить у внешних уголков глаз, вдоль стрелок или чуть выше скул. Прозрачные и серебристые кристаллы создадут контраст с изумрудными тенями.

«Если у вас однотонное платье, то можно воспользоваться этим лайфхаком. Если у вас и так яркий наряд, то лучше воздержаться от страз», — предупреждает эксперт.

При этом необязательно покрывать блестками все лицо. Достаточно нескольких небольших кристаллов, расположенных симметрично или только с одной стороны. Для крепления нужно использовать средства, предназначенные для кожи, и не размещать стразы слишком близко к глазам.

Важно не перегрузить праздничный образ. Если уже выбраны яркие тени, насыщенная помада и крупные украшения, слишком густые ресницы могут оказаться лишними. Лучше сохранить баланс между сияющими и спокойными деталями.

А чтобы макияж оставался аккуратным до конца вечеринки, в косметичку можно положить матирующие салфетки. Они помогут убрать лишний жирный блеск без дополнительного слоя пудры.

Изумрудные тени, яркие губы и немного сияния помогут превратить привычный макияж в главный бьюти-акцент новогодней ночи!