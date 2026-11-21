Строительство загородного дома может остановиться на фундаменте, хотя подрядчик уже получил деньги за готовый коттедж. Если он перестает выходить на связь, у заказчиков остаются недострой и расходы: ипотеку по-прежнему нужно платить, а за завершение работ приходится платить снова.

Что делать, если подрядчик бросил стройку и пропал? Можно ли вернуть деньги, что проверить перед подписанием договора и как эскроу-счет помогает снизить риски? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Ипотека идет, стройка встала: жизнь в недострое

www.globallookpress.com/Oksana Korol

Без окон, без дверей и без второго этажа — в таком виде застройщик оставил дом московской семьи и пропал. Доводить коттедж до ума пришлось своими силами.

«Стены, окна, крыша. Все, собственно, делал, практически все делал муж. Эти балки, перекладины в коридоре», — говорит жительница Москвы Юлия Краснощекова.

Семья отдала фирме около восьми миллионов рублей и до сих пор выплачивает ипотеку — 74 тысячи в месяц. Как выяснилось, они далеко не единственные клиенты, которые пострадали от компании «Аврора Строй».

«По Москве около 200 человек. У нас чат есть общий, где мы все обмениваемся опытом, так скажем. Кто-то остался просто чисто с фундаментом, кто-то остался с тремя детьми жить в бытовке», — говорит Юлия Краснощекова.

Сейчас супруги продолжают ремонт, чтобы скорее заехать в дом. Подали в суд.

«Изначально хотели по гражданско-правовому полю пойти, но уже получилось так, что мы сейчас в рамках уголовного дела признаны потерпевшими. То есть мы по уголовному делу пошли, так как кто выиграл даже гражданские суды, они выиграли и с этим живут, с постановлением, и все. Никаких возвратов, ничего не предвидится», — говорит житель Москвы Дмитрий Краснощеков.

По информации, которую получила семья, руководитель компании умер. Сейчас пострадавшие ждут заседания суда.

Деньги исчезли, стройка замерла: как вовремя распознать опасного застройщика

Фундамент вместо дома за 5,4 миллиона

www.globallookpress.com/Zamir Usmanov

Мечты о загородной жизни этих жителей Тулы тоже разбил недобросовестный застройщик. Схема типичная. После получения крупной предоплаты работы остановились, а в организации оборвали все контакты с клиентами.

«Глава, собственно говоря, строительной фирмы „Юхаус“ также перестал выходить на связь. И, по моим данным, он до сих пор не найден. Вообще находится в международном розыске», — говорит житель Тулы Валерий Якубов.

«Он просто взял и сбежал со всеми деньгами. И в результате мы остались вот с долгами, мы за это все платим. Уголовное дело длится уже два года», — говорит еще один пострадавший, житель Тулы Николай Тихомиров.

Николай решил довести все до конца самостоятельно. Он уже потратил на работы и материалы примерно два миллиона.

«Застройщик построил за мои деньги только фундамент. При этом деньги он получил за полностью сделанный дом в размере пяти миллионов 400 тысяч рублей. Своими силами начали строиться в 2025 году. Получается, за два года почти построил стены сам и начал делать крышу», — говорит Николай Тихомиров.

Таким же путем пошел и Александр, вложил около миллиона рублей.

«Дом мне достался только с кровлей. Ни полов, ни окон там не было. Пришлось все делать на свои средства. Просто у меня вот ситуация единственная, что я сам занимаюсь стройкой и ремонтом», — говорит житель Тулы Александр Бычков.

Заседание суда до сих пор ожидается. И вопрос о компенсациях по-прежнему в подвешенном состоянии.

Программа «Стройнадзор» составила официальные запросы и направила в Следственный комитет и МВД, чтобы выяснить, на какой стадии находится дело фирмы «Юхаус» и на что могут рассчитывать жители.

Куда обращаться, если подрядчик пропал с деньгами

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Как поступить заказчикам, если руководитель компании умер и не успел достроить дома? Родственников может не быть. А если они есть, то имеют право отказаться от наследства из-за долгов покойника.

«И в данном случае тогда вот это вот имущество переходит в государство. То есть это на федеральном или муниципальном уровне. Нужно опять же обращаться туда, в свой район, кому принадлежит вот этот недостроенный дом, кому перешел по наследству. Если даже не перешел, надо инициировать, что все равно кто-то же должен это взять под свою ответственность. Только таким образом можно будет решить», — говорит юрист Илона Гуськова.

В ряде случаев у добросовестного покупателя возникает шанс получить кадастровую стоимость потерянной недвижимости через Министерство финансов. Но сначала всегда нужно заявлять в полицию.

«Сразу можно подавать и в правоохранительные органы, и даже сразу в суд. Потому что если вы как физлицо действуете, то вы вообще под защитой закона о защите прав потребителей. А предоплаченная услуга имеет замечательное свойство — приносить пеню 3% от суммы договора в день», — говорит адвокат Петр Арешев.

Как показывает практика, хорошие отзывы в интернете и предварительные проверки компании не всегда гарантируют, что дом сдадут в срок и без нарушений. Но тем не менее перед заключением сделки всегда изучайте данные фирмы и ее руководителей.

И не отказывайтесь от эскроу-счета. Его использование в ИЖС не всегда обязательно. Но это значительно снижает риски остаться без денег, если застройщик вдруг пропадет.