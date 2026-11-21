Без асфальта трудно представить современную жизнь. По нему едут машины, идут пешеходы, его укладывают во дворах и на дачных участках. Но мало кто задумывается, из чего состоит это покрытие.

Как производят асфальт, зачем его компоненты нагревают до 200 градусов? Почему для трассы и садовой дорожки нужны разные смеси? И какую смесь выбрать для дорожек и парковки на собственном участке? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

От песка до горячей смеси: как производят асфальт

www.globallookpress.com/Svetlana Vozmilova

Для строительства дорог используют асфальтобетонную смесь, которую изготавливают на специальных установках. Такое оборудование производят в том числе на предприятии во Владимирской области. Здесь собирают огромные асфальтосмесительные комплексы, состоящие из нескольких технологических узлов.

«Если взять вес всей, то это около 200 тонн. Высота — это где-то порядка 27 метров. То есть это такая грандиозная штука, которая состоит из этажей, которые уже собираются на объекте», — рассказал директор по производству агрегатного завода Алексей Тимофеев.

В состав установки входят комплекс предварительного дозирования, смесительная башня, фильтрующее оборудование, система хранения и подачи битума, а также кабина оператора.

Каждый из этих элементов выполняет свою задачу. Прежде чем превратиться в готовую асфальтобетонную смесь, исходные материалы проходят несколько этапов обработки.

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Производство начинается с подготовки сырья. Для изготовления асфальта используют песок, щебень и другие минеральные компоненты.

Сначала материал поступает в сушильный барабан, где из него удаляют лишнюю влагу. Это необходимо, поскольку влажные компоненты могут ухудшить качество готовой смеси.

«Это песок, щебень для производства асфальта. Достигается температура до 180–200 градусов, происходит осушка материала, и уже идет подача этого материала на изготовление асфальтной смеси», — рассказал Алексей Тимофеев.

Нагрев происходит с помощью мощной огромной горелки. Раньше такое оборудование предприятие приобретало за рубежом, но теперь производит самостоятельно.

«Была полностью спроектирована и разработана нашим предприятием. До недавнего времени данные горелки мы покупали за рубежом. Мы ушли от импорта. Эта горелка работает как на дизеле, так и на газу», — объяснил Тимофеев.

После сушки и нагрева минеральное сырье направляется на следующий этап — разделение по размеру частиц.

Щебень, песок и мраморная крошка: из чего состоит асфальт

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Для разных слоев дорожного покрытия требуются материалы определенного размера. Поэтому на асфальтосмесительной установке предусмотрено специальное оборудование — грохот.

Он распределяет минеральные компоненты на шесть фракций.

Крупные частицы используют для нижних слоев дороги. Они создают прочное основание, которое помогает распределять нагрузку от транспорта.

Более мелкие фракции применяют при изготовлении верхнего слоя покрытия. Благодаря этому поверхность получается более гладкой и износостойкой.

Крупным заполнителем обычно служат гравий или различные виды щебня. В качестве мелких компонентов используют песок, асфальтовую или мраморную крошку.

«Самый надежный асфальт — это на гранитной основе, которую укладывают на дорогах, на всех трассах», — отметил Тимофеев.

После распределения по фракциям нагретое сырье поступает в специальный бункер, откуда необходимые компоненты в заданных пропорциях направляются на смешивание.

На заключительном этапе минеральные компоненты соединяют с битумом и стабилизирующими добавками. Все ингредиенты поступают в мешалку — основной узел асфальтосмесительной установки. Именно здесь формируется готовая асфальтобетонная смесь.

«Ее производительность — 160 тонн в час, то есть это самый главный узел, где асфальт, скажем так, уже создается», — рассказал Алексей Тимофеев.

После смешивания материал поступает в накопительный бункер, а затем загружается в транспорт для доставки к месту укладки.

«Самое интересное в нашей работе, когда собранные воедино 200 тонн металла в процессе наладки оживают и начинают выпускать качественную асфальтобетонную смесь», — отмечает начальник гарантийной службы агрегатного завода Юрий Сорокин.

Асфальт на дачном участке: какую смесь выбрать для дорожек и парковки

www.globallookpress.com/Alfred Schauhuber

Асфальт используют не только при строительстве автомобильных трасс и городских улиц. Этот материал подходит и для благоустройства частных территорий.

С его помощью можно обустраивать подъездные пути, парковочные места, пешеходные дорожки и отмостки вокруг зданий.

При выборе смеси необходимо учитывать предполагаемую нагрузку.

Для пешеходных дорожек, отмостки и других участков, по которым не будет регулярно передвигаться тяжелый транспорт, подойдет песчаный асфальтобетон. В его составе отсутствует крупный заполнитель.

А для парковочной площадки лучше использовать мелкозернистую смесь, рассчитанную на более высокие нагрузки.