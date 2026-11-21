Наливной пол может выглядеть как натуральный камень, выдерживать удары тяжелых предметов и даже содержать скорлупу грецких орехов. Однако при самостоятельной заливке результат не всегда оправдывает ожидания: смесь может застыть раньше времени, а на поверхности появятся неровности.

Какие необычные напольные покрытия появились на рынке, насколько они прочны, сколько стоят и каких ошибок стоит избегать при заливке? Разбиралась программа Пятого канала «Стройнадзор».

Наливной пол из Китая: чем необычно новое покрытие

www.globallookpress.com/IMAGO/Roland Sippel — Eibner-Pre

В Китае появилось наливное напольное покрытие, для приготовления которого достаточно смешать два компонента. Для нанесения используют шпатель и игольчатый валик, позволяющий удалить пузырьки воздуха. После высыхания покрытие приобретает высокую прочность.

Изготовители не раскрывают всех особенностей производства, но утверждают, что материал не содержит токсичных веществ, в том числе формальдегида. Известно, что раствор содержит эпоксидную смолу и песок.

«Этот материал вообще не боится воды и огня. То есть, если там зальется вода, там случится потоп какой-нибудь, с ним ничего не будет практически», — рассказал предприниматель из Китая Айаал Назаров.

В России такое покрытие официально пока не представлено, но частные заказы уже поступают.

«Он в Китае стоит очень дешево. Но в связи с растаможкой товаров, в среднем выходит за литр от 500 до 600 рублей», — отметил Назаров.

Главное — все делать по инструкции: заранее обработать поверхность грунтовкой и соблюсти пропорции.

Ошибки при заливке наливного пола: почему смесь быстро застывает

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Владелица квартиры Раиса Мейер столкнулась со сложностями при самостоятельном выравнивании пола. В квартире использовали два вида напольного покрытия: ПВХ-плитку, уложенную елочкой, и керамогранит.

Из-за разницы в толщине материалов потребовалось дополнительно выровнять отдельные участки основания.

«У нас напольное покрытие — это плитка из ПВХ под елочку. И на полу во многих зонах, в санузлах, на кухне у нас керамогранит. Керамогранит толстый — 11 миллиметров, а здесь (в ПВХ-плитке) всего 4–5 миллиметров. Собственно, нам нужно было эти 5–6 миллилитров местами доливать», — рассказала Раиса.

Для работы супруги выбрали самовыравнивающуюся смесь на цементной основе. Сначала они точно соблюдали пропорции, указанные производителем, но раствор слишком быстро застывал.

«Мы сначала стали строго следовать инструкции. Вот до миллилитра, до капелюшечки мы добавляли строго, как нужно, и пол вставал слишком быстро. Мы не успевали… Одно ведро вылили, пока делали второе, оно уже замешивалось, вставало колом, поэтому, добавив на 0,5 литра воды на мешок, стало лучше. И после этого уже, конечно, косяков практически не было», — рассказала Мейер.

В результате образовавшиеся неровности пришлось дополнительно шлифовать, чтобы добиться гладкой поверхности.

На скорость затвердевания самовыравнивающейся смеси влияют условия в помещении. В помещении бывает слишком сухо или, наоборот, влажно. На скорость затвердевания также влияют прямые солнечные лучи и сквозняки. А возможно, вы просто не рассчитали силы — новичку сложно быстро сориентироваться, чтобы успеть размешать и залить раствор.

Пол из ореховой скорлупы: из чего делают необычное покрытие

www.globallookpress.com/IMAGO/R. Rebmann

Еще один вариант бесшовного напольного покрытия изготавливают с использованием скорлупы грецкого ореха и миндаля.

«80% мы используем наполнителя из скорлупы грецкого ореха и миндаля, это из основного. А само связующее — это, по сути, нанокомпозит нового поколения, который делает непосредственно саму поверхность бесшовной», — рассказал руководитель компании по изготовлению и отделке декоративными материалами Алексей Нагорный.

По словам производителей, материал подходит для отделки помещений и открытых пространств. Покрытие рассчитано на эксплуатацию при разных температурах, в том числе в условиях мороза и сильного нагрева.

«При эксплуатации покрытие также не боится мороза до минус 30, до плюс 90 градусов оно выдерживает температуру в бане, в саунах. Но именно технология нанесения должна быть при определенной температуре — не ниже плюс 10», — объяснила руководитель направления декоративных покрытий Евгения Брыкина.

Материал можно наносить даже поверх старой плитки, однако предпочтительным основанием считается подготовленная стяжка.

Как укладывают бесшовный пол из ореховой крошки

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Перед нанесением декоративного покрытия основание обрабатывают полимерным составом, который заполняет трещины и поры.

Затем подготавливают смесь необходимого оттенка, добавляя в нее измельченную ореховую скорлупу.

«И следующим этапом после всей подготовки у нас идет колеровка пола. Мы колеруем его под желание клиента, то есть под цвет, по тону, и уже добавляем в зернистости ореховые крошки», — рассказал мастер-технолог Олег Петришин.

Состав распределяют по поверхности шпателями, формируя необходимую текстуру. Работы выполняют последовательно, начиная с дальней комнаты и постепенно продвигаясь к выходу.

«Мы делаем это одним днем, то есть мы заходим, неважно какой объем квартиры, мы начинаем с дальней комнаты, выходим к выходу, на этом как бы заканчиваем первый этап финишного покрытия», — объяснил Петришин.

На заключительном этапе поверхность покрывают двумя защитными слоями лака.

Насколько прочен пол из ореховой скорлупы и сколько он стоит

www.globallookpress.com/Chris Robbins

Для демонстрации прочности готового покрытия использовали тяжелый бильярдный шар. После удара видимых повреждений на поверхности не осталось.

«То есть в покрытии не остается абсолютно ничего, его очень сложно повредить», — отметила Евгения Брыкина.

Стоимость такого покрытия составляет около восьми тысяч рублей за квадратный метр без учета работ по укладке.

«Если сравнивать с другими покрытиями дорогостоящими, то в целом цена вполне адекватная. Кто-то сравнивает с какими-то дешевыми, но у нас нельзя сравнивать с дешевыми покрытиями, это эксклюзивная работа», — объяснила Брыкина.