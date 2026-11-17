Самые обсуждаемые новости последней недели! Сестра певицы Нюши чуть не сгорела в собственной квартире! Анатолий Цой попал в больницу во время гастролей в Китае! А Филипп Киркоров чуть не сорвал собственный концерт! Почему зрители требуют вернуть деньги? А также — прощание с Лидией Федосеевой-Шукшиной! Пришел ли на похороны ее последний муж, Бари Алибасов? И какое наследство оставила родственникам актриса? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Стучала соседям»: как сестра Нюши спасалась из горящей квартиры

«Я когда подошел к своему автомобилю, он как раз-то стоял возле карет скорой помощи, взять шапку, я услышал из машины какие-то доносились стоны. Видимо, я так понимаю, это была она (Мария Шурочкина. — Прим. ред.), ей оказывали первую медицинскую помощь. Я приоткрыл дверь посмотреть, почувствовал какой-то запах гари, ну как будто горит проводка. Я не придал этому особого значения. Потом я увидел соседа, пробегающего с балкона. Я спросил: «Дело серьезное?» Он говорит: «Да, дело серьезное, этажом выше горит квартира», — рассказал сосед Марии Шурочкиной Дмитрий Сафронов.

Позже выяснилось: пожар произошел в квартире Марии Шурочкиной, олимпийской чемпионки по синхронному плаванию и сестры певицы Нюши. По словам брата, спортсменка заправляла биокамин специальным топливом. Из-за неисправности случилось возгорание.

«Она выбежала в коридор и стучала соседям, чтобы вызвали пожарных», — рассказал брат Марии Шурочкиной Иван Шурочкин.

Как сообщил Иван, Мария получила сильные ожоги груди и живота. Сейчас она находится в реанимации. Состояние стабильное. Спортсменку готовят к операции по пересадке кожи.

С гастролей — в больницу: что случилось с Анатолием Цоем

Анатолия Цоя госпитализировали во время гастролей в Китае. Как пишут СМИ, врачи якобы диагностировали перитонит (воспаление брюшины. — Прим. ред.) и внутреннюю гематому.

«Если знать будущее, ты как-то, не знаю, скучно становится жить, поэтому лучше буду жить в моменте», — отметил певец Анатолий Цой.

«Острая боль в животе — это очень серьезный симптом. Один из самых сильных. Вообще боль — это сигнал опасности для человека. Сильная боль, она может быть и защитной, превратиться в другую, когда вот от сильной боли человек теряет сознание, и все. Нужно искать причину», — объяснила невролог, кандидат медицинских наук Наталья Романова.

«Благодаря замечательным врачам китайским и нашим, российским, которые создали план моего лечения, я сейчас его прохожу тут (в Китае. — Прим. ред.), все идет по плану, все идет хорошо. Буквально пару дней, и я буду как новенький!» — сообщил Цой.

Странное поведение поп-короля: скандальный концерт Киркорова

Концерт Филиппа Киркорова в Тюмени его поклонники точно запомнят надолго. Зрители ждали грандиозное шоу, но разочаровались! По их словам, народный артист вел себя странно. Не исполнял половины песен и едва держался на ногах. В какой-то момент на сцену и вовсе вынесли стул.

В сети тут же начали появляться различные версии случившегося. Одни предполагали, певец устал от долгого турне, другие заподозрили, что Киркоров не трезв!

«Маленьким ребенком приводила их мама, потом маленький ребенок сам становился мамой», — произнес со сцены певец, народный артист России Филипп Киркоров.

Ситуацию прояснил сам артист. Он выложил пост, где написал, что заболел. И в тот вечер вышел на сцену с температурой под 40 градусов. За кулисами дежурил врач скорой помощи с капельницей.

«Этот вечер стал для меня и настоящим испытанием, и важным уроком. Даже при огромном желании порой невозможно победить обстоятельства одной только силой воли. И если сегодня я не смог подарить кому-то те эмоции, за которыми вы пришли, — простите меня», — написал Киркоров.

«Видите, какой артист вышел на сцену. Смотрите, он ничего не отменил и вышел на сцену. Мне кажется, что, наверное, за что хейтить (критиковать. — Прим. ред.)? Люди до такой степени как-то обозлились», — отметила певица, народная артистка России Лариса Долина.

Киркоров сообщил, что после приема лекарств и медицинских процедур его самочувствие улучшилось. И пообещал больше не разочаровывать своих поклонников!

Последняя волякак: как Лидия Федосеева-Шукшина распорядилась наследством

Страна простилась с Лидией Федосеевой-Шукшиной. Легендарная актриса и муза режиссера Василия Шукшина умерла 6 ноября от сердечной недостаточности.

«Она навсегда останется вот именно такой русской, самой близкой актрисой для нас для всех», — сказала актриса, заслуженная артистка России Галина Бокашевская.

Она прожила долгую и яркую жизнь. Не боялась осуждений и общественного мнения. Решения всегда принимала сердцем. Когда Лидия Николаевна в 80 лет вышла замуж за продюсера Бари Алибасова, многие ее критиковали. А она никого не слушала. Говорила: разве можно запретить человеку любить?

«На самом деле она верила в то, что он (Бари Алибасов. — Прим. ред.) рядом с ней встанет, будет ей помогать. Получилось все не очень», — рассказала адвокат, подруга семьи Шукшиных Юлия Вербицкая-Линник.

Несмотря на суды, взаимные обвинения и громкий развод, они смогли сохранить теплую дружбу. Смерть бывшей возлюбленной стала для шоумена ударом. Он даже не нашел в себе силы приехать на похороны. Лишь опубликовал короткое видео.

«Для меня Лида осталась близким, родным человеком, подарившей мне и любовь, и заботу», — сказал продюсер Бари Алибасов.

На церемонии прощания многие обсуждали вопрос наследства. В последние годы семья Шукшиных активно делила недвижимость. Предметом споров были квартиры в Петербурге и Москве.

«Мне очень было обидно, когда много было передач всевозможных, ток-шоу наших, которые были связаны с ее девочками, и вообще с Машей (Мария Шукшина. — Прим. ред.), и с Ольгой (Ольга Шукшина. — Прим. ред.)», — поделилась актриса, народная артистка РСФСР Лариса Лужина.

По словам адвоката Юлии Вербицкой-Линник, Шукшина боялась, что скандалы продолжатся и после ее ухода. Поэтому заранее распределила имущество и авторские права на творческое наследие Василия Макаровича между родней. То же самое касается и денежных средств.

«Я, Шукшина Лидия Николаевна, в светлом уме и твердой памяти, заявляю, что закрыла вклад в банке на сумму 900 тысяч рублей и передала их дочери Маше на свои похороны», — говорила артистка.

Актрису похоронили рядом с мужем, на Новодевичьем кладбище. Лидия Николаевна всю жизнь вспоминала Василия Шукшина. И очень по нему скучала.