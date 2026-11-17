Мама Гарика Харламова — новая дама в донжуанском списке Прохора Шаляпина? Почему певец осыпает ее комплиментами? Как к этой дружбе относится сам Гарик? Когда у известного юмориста появится отчим? И что это на самом деле — безобидный флирт или начало самой неожиданной светской истории года? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин не скрывает своего восхищения Натальей Харламовой. Говорит о ней с блеском в глазах, который покорил уже не одну женщину элегантного возраста.

«Наталья, чудесная мама Гарика Харламова. Наталья выглядит прекрасно, гораздо моложе Гарика. Если бы мама прошлась здесь по Арбату с Гариком, никто бы даже и не догадался, кто не знает, что это — мама. Подумали бы, что это новая подруга», — отметил певец Прохор Шаляпин.

«Задружился с моей мамой, представляете? Ужас! Ужас!» — отреагировал актер Гарик Харламов.

Комик с юмором относится к флирту певца с Натальей Игоревной. Но с Прохором никогда не знаешь, чем закончится очередная романтическая история.

«Возможно, мы с вами через полгода… (встретимся. — Прим. ред.) Я буду представляться как Гарик Бульдог Шаляпин. Если все далеко зайдет», — пошутил Харламов.

Пока Гарик Харламов примеряет новую фамилию, сама Наталья Игоревна открыто заявляет, что не против закрутить роман.

«Мое сердце свободно. Я открыта к отношениям. Я последние десять лет, честно говоря, пыталась устроить личную жизнь после развода со вторым мужем. Но, к сожалению, этого не произошло», — призналась мама Гарика Харламова Наталья Харламова.

Если знакомство с Прохором Шаляпиным перерастет во что-то большее, то певец станет для юмориста отчимом, который, правда, будет моложе пасынка на три года.

«Я рад дружить с хорошими людьми, да и Гарик сам чудесный будет мне сын, замечательный будет сын мой, Гарик, дорогой. У него и дом больше, чем у меня», — отшутился Шаляпин.

У Гарика Харламова и его жены, актрисы Катерины Ковальчук, недавно родилась дочь, и Наталья Игоревна с удовольствием нянчится с ребенком. Но, кажется, совсем не против поменять роль бабушки на роль невесты.

«Будем с этим что-то делать, когда придет время», — пообещал Харламов.

Разница в возрасте Натальи Игоревны и Прохора Шаляпина — 22 года. Для певца это вполне допустимый вариант, чего не скажешь о маме комика.

«У Гарика, безусловно, есть товарищи. Но у Гарика товарищи, которые мне в дети годятся», — отметила Наталья.

В шоу-бизнесе немало ярких женщин, для которых союз с более молодым мужчиной — норма. Марина Федункив старше мужа Стефано Маджи на 13 лет. Леру Кудрявцеву и хоккеиста Игоря Макарова разделяют уже 16. А Надежду Бабкину и Евгения Гора — целых 30.

«Хочется рядом с собой иметь молодого ухажера и чувствовать себя такой же молодой, как и мальчик или мужчина рядом с ней», — объяснил светский обозреватель Дмитрий Иноземцев.

Что так привлекает Прохора Шаляпина в зрелых красавицах?

«Все началось со Светличной. Я говорю: «Ой, Светлана Афанасьевна, я тут увидел фильм ‚Стряпуха‘, вы такая шикарная!» Она такая: «А! Прохор, я ждала вас всю жизнь!» — рассказал Шаляпин.

В 60–70-х годах в стране, где не принято было говорить о сексуальности, Светличная стала настоящей звездой-соблазнительницей.

«В то время она же была и секс-символом Советского Союза, и прекрасной актрисой, которую знали все. Для Светличной Прохор был интересен тем, что он прекрасно мог поддержать разговор. Он харизматичный человек, здесь был обоюдный такой дружеский союз. Обоим было интересно», — отметил Иноземцев.

Потом у Прохора Шаляпина была череда громких романов, в том числе с бизнесвумен Ларисой Копенкиной. Она стала второй официальной женой певца и даже взяла его фамилию, хотя и не скрывала, что в их отношениях была доля пиара.

«Я считаю, мы с Прохором очень красиво расстались. Ну не сразу, но в принципе», — поделилась бывшая жена Прохора Шаляпина Лариса Шаляпина.

Лариса Шаляпина признается: роман с Прохором, который младше ее на 28 лет, обернулся настоящим испытанием.

«Вот столько вначале ****** (осуждений. — Прим. ред.) я не видела за всю жизнь. Я для своей семьи была позором. Они не то что отговаривали, они даже вообще со мной общаться не хотели. Меня вычеркнули, можно сказать», — вспоминает Лариса.

Брак продлился меньше двух лет, но успел стать одним из самых обсуждаемых в российском шоу-бизнесе. Лариса Шаляпина вспоминает — страсти в семейной жизни с Прохором зашкаливали.

«И убить, и грозить, и посадить, и чего у нас только не было. Скандалы, нас разводили по комнатам. Было все», — призналась Шаляпина.

К Наталье Харламовой Лариса бывшего мужа не ревнует и даже верит, что у этой пары все может сложиться хорошо.

«Если они будут счастливы, я думаю, что они найдут общий язык. Я вообще не вижу в этом проблемы никакой», — считает Лариса.

Прохор Шаляпин воспринял благословение экс-супруги как добрый знак и уже строит далеко идущие планы!

«Когда Гарик станет Шаляпиным, вот я отыграюсь над всеми в шоу-бизнесе. Там шутки за шутками будут», — пообещал Шаляпин.

Пока ни о каких близких отношениях Прохор Шаляпин и Наталья Игоревна официально не объявляли. Но иногда самые неожиданные истории начинаются именно с безобидного флирта.

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