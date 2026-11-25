Новогодняя ночь редко обходится без оливье, селедки под шубой, жареного мяса и бокала шампанского. Но после обильного застолья вместо праздничного настроения можно получить тяжесть в животе, отеки и головную боль. Особенно внимательно к меню стоит относиться после 40 лет.

Но есть и хорошие новости: отказываться от любимых блюд и встречать Новый год с тарелкой вареной брокколи вовсе не обязательно. 5-tv.ru собрал подборку советов для здорового и вкусного праздника.

В каком порядке есть новогодние блюда после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Главная опасность праздничного стола заключается не в отдельном блюде, а в количестве еды. За несколько часов можно попробовать сразу несколько салатов, горячее, закуски и десерт, даже не замечая, сколько съел.

Особенно легко переесть, если весь день 31 декабря голодать, оставляя место для праздничного ужина, так что лучше не пропускать обычные приемы пищи перед застольем, а начинать праздничную трапезу с овощных салатов и только затем переходить к более сытным блюдам.

Свежие овощи содержат пищевые волокна, которые помогают поддерживать чувство насыщения. Если сначала съесть небольшую порцию овощного салата, а затем перейти к мясу и гарниру, контролировать количество еды может быть проще.

Кстати, символ наступающего 2027 года — Огненная Коза — травоядное животное, поэтому совет есть больше зелени вполне соответствует ее характеру. И, в отличие от астрологических примет, у такого решения есть польза для здоровья.

Однако важно учитывать заправку. Огурцы и помидоры с небольшим количеством растительного масла — совсем не то же самое, что салат с большим количеством майонеза.

Необязательно отказываться от оливье или селедки под шубой. Достаточно не превращать каждую закуску в полноценную порцию. Например, полезно заранее положить выбранные блюда на тарелку, а не пробовать их бесконечно из общих салатников.

Как на Новый год не переборщить с калориями после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Oksana Shufrych

На праздничном столе всегда найдется что-то, от чего трудно отказаться. Запеченная курица, картофель, бутерброды с икрой, сырная нарезка — все хочется попробовать хотя бы понемногу.

Чтобы не приходилось считать каждую калорию, можно воспользоваться простым принципом разделения тарелки. Ее половину должны занимать некрахмалистые овощи: огурцы, помидоры, листовой салат, капуста или брокколи.

Еще четверть можно отвести под белковые продукты — рыбу, курицу или мясо. Оставшуюся четверть оставить для продуктов, содержащих больше углеводов: картофеля, риса или других гарниров.

Если хочется попробовать оливье, его можно включить в общую порцию, учитывая картофель и остальные ингредиенты.

Какие продукты новогоднего стола могут повысить сахар в крови после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Katsiaryna Hura

После 40 лет особенно важно обращать внимание на уровень сахара в крови, если уже выявлены предиабет, сахарный диабет или другие нарушения углеводного обмена.

При этом источником углеводов становятся не только конфеты и пирожные. Картофель, белый хлеб, рис, сладкие напитки и некоторые праздничные салаты тоже содержат углеводы, влияющие на уровень глюкозы.

Например, на одной тарелке могут одновременно оказаться картофельное пюре, оливье, хлеб и несколько сладких закусок. Даже если отказаться от торта, углеводная нагрузка такого ужина может оказаться значительной.

Как уменьшить количество сахара и лишних углеводов:

Заменить сладкую газировку обычной водой или несладким напитком;

Выбрать одну небольшую порцию десерта вместо нескольких сладостей подряд;

Учитывать картофель, хлеб и рис при составлении праздничной тарелки;

Добавить к основным блюдам овощи и белковые продукты.

Важный момент: фрукты тоже содержат природные сахара. При диабете их количество необходимо учитывать в общем рационе, а не воспринимать как продукт, который можно есть без ограничений.

Какие новогодние блюда вызывают отеки после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Утром 1 января многие замечают отечность лица, припухлость век или ощущение тесноты привычных колец.

Одной из причин временной задержки жидкости может быть избыток соли. Натрий влияет на водный баланс организма, а его чрезмерное потребление способно усиливать задержку воды и вздутие.

На новогоднем столе соленые продукты встречаются буквально повсюду. Причем далеко не всегда они кажутся особенно солеными: сельдь, красная икра, колбаса, копченая рыба, маринованные огурцы и готовые соусы.

Полностью исключать их необязательно. Но если съесть сразу несколько соленых закусок, а затем добавить к ним еще и сильно посоленное горячее, избежать избытка натрия будет сложнее.

Что можно изменить в праздничном меню:

Не досаливать готовые блюда до того, как попробовать их;

Подавать соленую рыбу и икру небольшими порциями;

Заменить часть колбасной нарезки запеченной птицей;

Добавить на стол свежие овощи без соленых заправок;

Использовать зелень, лимонный сок и пряности для усиления вкуса.

Как защитить печень от алкоголя в Новый год после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/Elena Mayorova

Шампанское под бой курантов для многих остается обязательным новогодним ритуалом. При этом после 40 лет чрезмерное употребление спиртного может испортить праздник плохим самочувствием.

Уменьшить вред помогает сокращение количества напитка. Не следует пить натощак, торопиться с очередным бокалом или употреблять алкоголь вместе с лекарствами, несовместимыми с ним.

Особенно опасно сочетание спиртного со снотворными и некоторыми обезболивающими препаратами.

А тем, кто хочет сохранить новогоднюю традицию, вполне подойдет безалкогольный напиток в красивом бокале. Для праздничного настроения содержание спирта совершенно необязательно.

Как облегчить праздничное меню после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dasha Petrenko

Печень и органы пищеварения могут испытывать повышенную нагрузку при частом переедании, особенно если человек уже имеет заболевания желудочно-кишечного тракта.

Лучше всего, конечно, отдавать предпочтение запеченным, отварным и приготовленным на пару мясным и рыбным блюдам вместо жареных. Например, курицу запечь в духовке вместо обжаривания в большом количестве масла. К мясу подать овощи, а для салатов использовать меньше майонеза или часть заправки заменить натуральным йогуртом без сахара.

Для тех, кто не готов отказываться от классических рецептов, подойдет принцип небольших порций. Несколько ложек любимого салата вполне могут остаться частью сбалансированного ужина.

Как облегчить традиционные блюда:

Оливье — уменьшить количество майонеза, добавить отварную курицу вместо колбасы;

Селедка под шубой — распределить заправку тонкими слоями;

Запеченное мясо — выбирать менее жирные куски и срезать видимый жир;

Картофель — запекать с небольшим количеством масла вместо жарки во фритюре;

Бутерброды — делать небольшими и не добавлять толстый слой сливочного масла.

Почему после 40 лет важны перерывы между новогодними блюдами

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/James Arthur Gekiere

Новогодний вечер может начаться в девять часов, а закончиться только под утро. За это время человек несколько раз возвращается к салатам, пробует новые закуски, ест горячее и десерт.

Причем далеко не всегда очередная порция связана с настоящим голодом. Иногда еду берут просто за компанию. Чтобы этого избежать, лучше не превращать весь вечер в непрерывный прием пищи.

После основного ужина можно выйти на небольшую прогулку, поиграть в настольные игры, потанцевать или просто переместиться из-за стола в гостиную.

Небольшая спокойная прогулка после еды может быть полезной для контроля уровня глюкозы.

Важно помнить и о сне. Новогодняя ночь может быть исключением из привычного расписания, но несколько суток недосыпа подряд не помогут организму восстановиться.

Как проводить 1 января после 40 лет

Что есть и пить на праздник Новый год после 40 лет — рецепты. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Volha Halkouska

Если накануне было съедено слишком много, лучше просто вернуться к обычному режиму питания.

Необязательно заставлять себя плотно завтракать сразу после пробуждения. Но и специально голодать до вечера, пытаясь компенсировать праздничные калории, не стоит.



Ведь возраст сам по себе не означает, что организму внезапно перестали подходить любимые блюда. Гораздо важнее общее состояние здоровья, наличие хронических заболеваний, привычный рацион и количество съеденного.

В наступающем году Козы можно даже придумать новое праздничное правило: на столе обязательно должны присутствовать свежие овощи и зелень. Тем более что это один из самых простых способов сделать традиционное меню разнообразнее.