Купить иномарку, проверить документы и историю, а спустя несколько месяцев узнать: автомобиль разыскивает Интерпол. Такая ситуация может возникнуть, даже если на момент сделки машина была «чистой». В итоге покупатель рискует остаться без транспорта и потратить месяцы на попытки его вернуть.

Почему автомобиль может попасть в международный розыск уже после покупки, какие схемы используют мошенники и что делать, если машину изъяли? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Купил иномарку и узнал, что она в розыске Интерпола

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

По данным мвд, с 2022 года в России обнаружили около полутора тысяч автомобилей, которые якобы угнали в зарубежных странах. Проблема приобрела настолько серьезный масштаб, что ее решение обсуждают в Государственной думе.

В первом чтении принят законопроект, предусматривающий создание механизма регистрации в ГИБДД автомобилей, находящихся в международном розыске по инициативе иностранных государств.

Пока же покупатели подобных машин рискуют остаться без транспорта, даже если приобрели его законно.

«По всем инструкциям и федеральным законам автомобиль будет изъят и помещен на отдельную специализированную стоянку для хранения автотранспорта», — объяснил адвокат Артем Разувакин.

В подобной ситуации оказался предприниматель Артем Дубровец. Мужчина приобрел автомобиль у перекупщиков и даже пригласил автоподборщика для сопровождения сделки. Специалист проверил машину, и никаких проблем обнаружено не было. Однако при попытке зарегистрировать транспортное средство в ГИБДД выяснилось, что автомобиль находится в розыске Интерпола.

«В ГАИ говорят: «К сожалению, сейчас приедут следователи, машину вашу на учет не можем поставить, потому что она находится в розыске Интерпола», — рассказал Артем.

На момент покупки сведений о криминальном прошлом автомобиля не было. Поэтому мужчина решил оспорить законность его изъятия. Однако найти специалиста, готового взяться за дело, оказалось непросто.

«Думаю, позвоню юристам. Позвонил одному, описал свою ситуацию, он сказал: «Нет, это гиблое дело, мы не будем работать». Позвонил второму, он говорит: «Суперсложная ситуация, скорее всего, мы проиграем, тоже не возьмемся». Звоню третьему, он говорит: «Очень интересное дело», — вспоминает предприниматель.

Судебное разбирательство продолжалось целый год. В итоге Артему удалось добиться возвращения автомобиля.

Почему автомобиль может попасть в международный розыск после покупки

Одна из главных сложностей заключается в том, что на момент приобретения автомобиль действительно может не числиться в розыске. Покупатель проверяет документы, историю регистрации и доступные базы данных, не обнаруживает нарушений и спокойно оформляет сделку. Однако позднее сведения о розыске поступают из другой страны.

«Розыска нет. Ничего. Все в порядке. Все хорошо. Вы эксплуатируете автомобиль. Ставите на учет. Вы будете его проверять, он будет чистый, потому что он действительно чистый. Попадет он позже», — объяснил автоэксперт Виктор Морозов.

Причиной подобных ситуаций могут становиться мошеннические схемы, связанные с продажей угнанных автомобилей и инсценировкой краж. Один из распространенных способов — создание автомобиля-двойника.

Преступники подбирают машину той же марки, модели, года выпуска и цвета, что и автомобиль, идентификационные данные которого им известны. Затем на кузове и двигателе изменяют номера, подставляя идентификаторы оригинальной машины. После этого автомобиль-двойник продают в другой стране.

«Получается так, что и там она на учете стоит, и здесь она на учете стоит. И вот когда возникает какая-либо проблема с автомобилем, он проходит перерегистрацию, и выясняется, что автомобиль проблемный», — рассказал Морозов.

В результате покупатель может долгое время пользоваться машиной, не подозревая, что ее идентификационные данные связаны с другим транспортным средством.

Лизинг и фиктивный угон: как мошенники продают машины за границу

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Еще одна схема связана с автомобилями, приобретенными в лизинг. Мошенники получают транспортное средство, некоторое время пользуются им, а затем продают за границу. После вывоза машины они заявляют о ее краже.

«Люди покупают машину, ездят примерно полгода, потом эту машину продают за границу, она выезжает за границу, они идут в лизинговую компанию, говорят: „Машину угнали“. И они получили, получается, деньги за продажу машины, им вернула лизинговая компания, у них там двойная прибыль», — рассказал Артем Дубровец.

При этом новый владелец может даже не подозревать о мошенничестве. Он приобретает машину, проверяет документы и ставит ее на учет, а информация о международном розыске появляется позднее.

Как угоняют современные автомобили и почему сигнализация не всегда помогает

Чтобы понять, как автомобили попадают в руки преступников, важно учитывать и способы их угона.

Современные охранные системы усложняют задачу злоумышленникам, однако не обеспечивают абсолютной защиты. Преступники научились подделывать сигналы радиометок и чип-ключей, подавлять работу GPS-маяков и находить блоки управления сигнализацией.

Одним из первых действий злоумышленников может стать отключение звукового оповещения.

«Сработала сигнализация, он первым делом дергает капот и либо обесточивает автомобиль, либо вырывает сирену. Он не привлекает внимания и тихонечко дальше работает», — объяснил Митин.

Однако даже опытным угонщикам требуется время, чтобы обойти сложную систему защиты. Поэтому эксперты советуют использовать несколько независимых противоугонных устройств. Например, можно установить блокировку не только двигателя, но и топливного насоса с катушкой зажигания.

Дополнительной мерой может стать заключение договора с частной охранной организацией. В случае незаконного проникновения к машине направят группу быстрого реагирования.

Как вернуть автомобиль, изъятый из-за розыска Интерпола

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Если после покупки выясняется, что автомобиль находится в международном розыске, владелец может попытаться доказать законность приобретения через суд.

Именно таким путем пошел предприниматель Артем Дубровец. Ему удалось подтвердить, что он выступал добросовестным покупателем и оформил сделку по всем правилам.

Однако рассмотрение подобных дел осложняется особенностями международного взаимодействия правоохранительных органов.

Сведения о розыске поступают в российские базы по каналам Интерпола. При этом из-за санкционных ограничений получение дополнительной информации от зарубежных ведомств может быть затруднено.

«Вы обращаетесь в суд. Суд отправляет запрос в другую страну. Страна отвечает, что у нас санкции, ответа нет, и возвращают потребителю автомобиль», — рассказал Виктор Морозов.

Судебная практика показывает, что в ряде случаев владельцам удается добиться возвращения изъятых иномарок. Однако процесс может продолжаться долго, а результат зависит от обстоятельств конкретного дела.

Как проверить автомобиль перед покупкой и избежать мошенничества

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Чтобы снизить риск приобретения проблемного автомобиля, специалисты рекомендуют внимательно изучать документы и историю транспортного средства.

Особое внимание необходимо уделить паспорту транспортного средства — ПТС. Он может существовать как в бумажном, так и в электронном виде.

При наличии бумажного дубликата стоит запросить оригинал документа или его копию.

«Паспорт транспортного средства, он может быть в бумажном виде, может быть в электронном виде. Если в бумажном виде, то необходимо запросить, если это дубликат, и оригинал, либо фото, либо скан-копию, поскольку первое, что настораживает, — это наличие дубликата паспорта транспортного средства, а не его оригинала», — объяснил адвокат Артем Разувакин.

Не менее важен осмотр самого автомобиля. Даже если документы выглядят убедительно, на кузове могут оставаться следы вмешательства в идентификационные номера.

Для проверки используют специальные приборы. Толщиномер помогает обнаружить перекрашенные участки кузова. Ультрафиолетовый фонарик позволяет выявить некоторые следы вмешательства в область VIN-номера, а эндоскоп — осмотреть труднодоступные места.

«Сейчас хорошо скрывают следы ремонтов, изменений. Посмотреть, что-то снималось, приваривалось, изменялось или нет. Точки сварные», — рассказал Виктор Морозов.

На возможную подделку могут указывать новые заклепки на идентификационных табличках, следы сварки или шпаклевки вокруг номера, неровный шрифт и различная глубина выбитых символов.

При покупке автомобиля, привезенного из-за рубежа, также необходимо изучить всю цепочку его поставки. У продавца стоит запросить экспортные и таможенные документы, сведения об уплате утилизационного сбора, договор с поставщиком и историю зарубежных собственников. Отказ предоставить такую информацию — повод насторожиться.

При этом даже тщательная проверка не гарантирует, что автомобиль не окажется в международном розыске позднее. Но изучение документов, осмотр машины и проверка истории ее происхождения позволяют снизить риск приобретения проблемного транспорта.