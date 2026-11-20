Попугаи способны запоминать сотни человеческих слов, собаки выполняют голосовые команды, а кошки узнают собственные имена. Некоторые животные даже могут воспроизводить звуки человеческой речи. Но означает ли это, что питомцы действительно понимают, о чем говорят люди?

Как научиться понимать язык животных, способны ли попугаи поддерживать беседу и почему приложения для общения с кошками могут быть опасны? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Говорящие попугаи: понимают ли птицы человеческую речь

www.globallookpress.com/Victor Lisitsin

Научные исследования доказали, что некоторые животные умеют имитировать звуки человеческого голоса. Но понимают ли они смысл сказанного?

Самыми талантливыми звукоподражателями среди домашних животных считаются попугаи.

Волнистый попугай Гриша и жако Жорик стали звездами социальных сетей благодаря своим способностям. Их хозяйка Мария Сегалова уверена, что птицы не просто повторяют услышанные фразы, но и умеют использовать их в подходящих ситуациях.

«Есть очень много фраз, которые они говорят всегда четко, впопад, когда нужно. Они никогда не путают „доброе утро“ и „спокойной ночи“. Всегда вечером „спокойной ночи“, и они действительно хотят спать, когда это говорят, и, значит, нужно пойти, выключить свет и уложить их спать», — рассказала Мария.

Гриша активно общается с хозяйкой, повторяет слова и реагирует на ее обращения. Жорик оказался менее разговорчивым, зато продемонстрировал другие способности: по просьбе Марии расправил крылья и выполнил команду «Дай пять».

www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

В конце XX века доктор психологии Айрин Пепперберг провела исследования, посвященные интеллекту и речевым способностям попугаев.

Главным участником ее экспериментов стал жако по кличке Алекс, которого исследовательница приобрела в обычном зоомагазине. Птица продемонстрировала способность не только запоминать слова, но и использовать их в определенном контексте.

«Жако Алекс, которого она купила просто в зоомагазине, оказался способным таким птицем, просто гениальным. Он научился говорить более 150 слов человеческих, и причем употреблял их к месту, он мог различать различные категории предметов, какая форма у фигуры, хорошо это или плохо. Если ему что-то надоедало, он говорил, что хочет домой, хочет вернуться», — рассказала профессор кафедры зоологии позвоночных биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Ирина Беме.

Исследования показали, что попугаи способны связывать отдельные слова с предметами, их свойствами и определенными ситуациями.

Понимают ли собаки человеческие слова

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Многие владельцы собак убеждены, что их питомцы понимают практически все, что им говорят. Программа «Страна советов» решила провести эксперимент с золотистым ретривером по кличке Джу.

Кинолог Глеб Мойсенко предложил проверить, сможет ли собака выполнить незнакомую команду и принести канат, который раньше не видела. Во время испытания Джу предстояло отличить новую игрушку от двух знакомых предметов и связать ее с произнесенным человеком словом. После того как собака выучила название каната, она смогла приносить его по команде.

Однако, по словам кинолога, успешное выполнение задания еще не означает, что животное понимает человеческую речь так же, как человек.

«То есть, когда собака считывает набор звуков и знает, что нужно делать после того, когда она их услышала. Например, слово „сидеть“, слово „лежать“ и так далее», — рассказал Глеб Мойсенко.

Таким образом, собаки могут запоминать определенные звуковые сочетания и связывать их с действиями или предметами.

Узнают ли кошки свое имя и понимают ли хозяина

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Кошки, в отличие от попугаев, обычно не способны воспроизводить человеческие слова. Однако это не мешает им различать знакомые звуки и реагировать на речь.

Японские ученые изучили поведение домашних кошек и выяснили, что более трети животных способны узнавать собственное имя среди других повседневных слов, даже если оно произнесено с непривычной интонацией.

При этом реакция питомца не всегда бывает очевидной. Кошка может не подходить к человеку, но обращать внимание на знакомый звук.

Необычные реакции животных можно увидеть и в социальных сетях. Например, популярность получили видеоролики, на которых кошкам показывают изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. В таких видео животные видят собственные образы, которые разговаривают человеческими голосами, и остаются в глубоком шоке, судя по их виду.

Переводчик с кошачьего: почему приложения могут быть опасны

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Существуют мобильные приложения, которые воспроизводят звуки, якобы обозначающие определенные действия или команды на кошачьем языке. Программа «Страна советов» решила проверить работу одного из таких сервисов.

В эксперименте участвовал кот по кличке Тиша. Его хозяйка включила несколько фраз, которые программа перевела на кошачьи звуки.

На первые спокойные сигналы питомец практически не отреагировал. Однако фраза «Не делай так!» прозвучала в исполнении приложения гораздо агрессивнее.

Услышав ее, Тиша насторожился. По мнению хозяйки кота, зоопсихолога-фелинолога Татьяны Куликовой, подобные программы не только бесполезны, но и потенциально опасны.

«Я бы сказала, большинство этих звуков могут спровоцировать у кошки перенаправленную агрессию, то есть агрессию на источник звука, а источник же будет у вас в руках, и поэтому кошка может напасть на своего хозяина, когда он включает такие звуки», — предупредила специалист.

Как научиться понимать своего питомца

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Приложения, которые обещают переводить человеческую речь на язык животных, не гарантируют взаимопонимания. Напротив, резкие или агрессивные звуки могут напугать питомца и спровоцировать нежелательную реакцию.

Главное для вашего питомца — это любовь. Возможно, они не могут сказать вам, что думают, но вашу заботу точно ценят.