Горло снова болит, на миндалинах появились белые пробки, а ангины возвращаются раз за разом. Хочется убрать все лишнее самостоятельно — или вовсе удалить гланды и забыть о проблеме. Но когда операция действительно нужна и почему попытки выдавить пробки могут навредить?

Для чего организму миндалины, чем опасны повторяющиеся воспаления и правда ли мороженое может облегчить боль в горле? Разбиралась программа Пятого канала «Ваше здоровье!».

Первыми встречают инфекцию: зачем организму нужны миндалины

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Небные миндалины — важная часть иммунной системы. Они одними из первых встречают инфекцию, попавшую в организм.

«Если происходит какое-то острое воспаление, допустим, попадает инфекция в организм, миндалины участвуют в иммунном ответе. Соответственно, все те симптомы, которые у вас случаются, допустим, боль в горле или температура, — это, по сути, симптомы нормального иммунного ответа организма», — объяснила аллерголог-иммунолог Дарья Левина.

Ткань миндалин — своеобразная площадка для работы лимфоцитов: здесь иммунные клетки созревают и учатся распознавать вирусы и бактерии.

На поверхности миндалин есть небольшие углубления — лакуны. Они помогают задерживать попавшие в организм микроорганизмы, но при определенных условиях в них могут скапливаться остатки пищи, отмершие клетки и бактерии. Так появляются казеозные пробки, которые могут вызывать дискомфорт и воспаление.

Белые пробки и запах изо рта: почему нельзя чистить гланды самостоятельно

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Одна из распространенных жалоб при хроническом тонзиллите — пробки в небных миндалинах. Они выглядят как небольшие белые образования и могут вызывать неприятный запах изо рта. Некоторые даже пытаются избавиться от них самостоятельно, используя подручные средства.

«Основная жалоба — это все-таки пробки в небных миндалинах — „белые штучки“. Неприятно, их скапливается много, и что у нас любят все делать — это, естественно, их самостоятельно поковырять. Это может быть ватная палочка, кто-то зубочистками даже давит. Но мы все-таки понимаем, что ткань небной миндалины мягкая, нежная, деликатная, и любое ее повреждение может нанести, наоборот, больший вред. Это может быть кровотечение, достаточно массивное и активное», — предупредила отоларинголог Татьяна Аверьянова.

Казеозные пробки состоят из скоплений частиц пищи, отмерших клеток и микроорганизмов. В норме лакуны могут очищаться самостоятельно, но при хроническом воспалении этот процесс нарушается. Если пробки образуются часто, врач может предложить промывание миндалин.

«Если у вас частое пробкообразование, при этом нет обострений, температуры, лихорадки, и вам в действительности это приносит облегчение, вы можете один-два раза промыть небные миндалины у ЛОР-врача. Но не делать это на постоянной основе. Потому что вы очистили небную миндалину, она снова стала пустой, как только вы начали кушать, стекает с носа (слизь. — Прим. ред.) — то, естественно, все это обратно заходит, и вы подсаживаетесь на ручное промывание», — объяснила Аверьянова.

Когда воспаление миндалин приобретает хронический характер и ангины повторяются слишком часто, одних промываний может быть недостаточно.

Удаление миндалин: когда это необходимо

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Если ангины повторяются часто, а миндалины регулярно воспаляются, врач может рассмотреть вопрос об их удалении. При этом хирургическое вмешательство не означает, что иммунная система перестанет защищать организм.

«Миндалины — это не единственный орган иммунной системы. И даже если иммунный ответ там несколько искажается или если их удаляют, это не значит, что человек вдруг остается без защиты. У нас много других клеток, которые точно так же могут бороться с инфекциями», — рассказала Левина.

При этом постоянные рецидивы ангины сами по себе могут быть опасны. Воспаление миндалин нередко связано со стрептококковой инфекцией. Некоторые белки этих бактерий напоминают по структуре белки тканей человеческого организма. Из-за такого сходства иммунная система в процессе борьбы с инфекцией иногда начинает атаковать и собственные ткани.

«Чаще всего возникают такие осложнения на сердце, как миокардит. Могут быть осложнения на почках и суставах. И, конечно же, когда мы видим проблемы с миндалинами, мы в первую очередь обязательно проводим стрептотесты (экспресс-тест для выявления в горле бета-гемолитического стрептококка группы А. — Прим. ред.), подтверждаем или опровергаем наличие стрептококка, и дальше уже от этого отталкиваемся в ходе обследования и лечения», — объяснила терапевт Ирина Халитова.

Если причиной воспаления стала бактериальная инфекция, врач может назначить антибиотики. Необходимость лечения и выбор лекарства определяет специалист после полного обследования.

Мороженое при больном горле: как холод помогает облегчить боль

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При боли в горле многие по привычке укутывают шею теплым шарфом и отказываются от холодных продуктов. Такой прогрев горла может быть не так полезен, как кажется. Тепло расширяет сосуды, из-за чего патогены быстро разносятся по организму.

Вместо этого врачи советуют обратить внимание на другой небанальный способ облегчить боль в горле.

«Мороженое — это прекрасное у нас „лекарство“. Холод все-таки сужает сосуды, и болевой синдром дополнительно уходит. Поэтому мы даже деткам и взрослым после операции выдаем мороженое. Им становится даже очень комфортно переносить хирургическое лечение», — поделилась Татьяна Аверьянова.

Мороженое действительно может ненадолго облегчить боль в горле, но оно не заменит лечение тонзиллита. При частых ангинах, появлении пробок и других неприятных симптомах важно не заниматься самолечением, а обратиться к отоларингологу. Только специалист сможет оценить состояние миндалин, подобрать терапию и определить, есть ли необходимость в операции.