Гепатит можно годами не замечать: человек чувствует себя здоровым, а инфекция постепенно повреждает печень. При этом пути заражения бывают вполне бытовыми — от загрязненной воды до чужой зубной щетки или плохо простерилизованных инструментов.

Чем отличаются гепатиты А, В, С и Е, когда возникает риск заражения на маникюре и у стоматолога? От каких вирусов защищают прививки и можно ли полностью вылечиться? Ответы на эти и другие вопросы в программе Пятого канала «Ваше здоровье!».

Грязные руки и чужая щетка: как передаются разные виды гепатита

www.globallookpress.com/Monika Skolimowska

Вирусные инфекции могут поражать печень независимо от возраста и общего состояния здоровья человека. При этом пути заражения и последствия болезни во многом зависят от типа возбудителя.

«Само слово „гепатит“ означает воспаление в печени. Болезней печени насчитывается более двухсот, но мы сегодня говорим именно о нескольких состояниях, которые ассоциированы с вирусными инфекциями, которыми можно заразиться разными путями», — объяснила гепатолог Наталья Трофимовская.

Вокруг гепатита существует немало мифов. Например, некоторые люди всерьез опасаются, что могут заразиться инфекцией после укуса комара.

«Вода, продукты, овощи, фрукты могут быть загрязнены, в том числе фекалиями животных, которые являются распространителями таких инфекций, как вирусные гепатиты А и Е. И, в общем-то, таким образом от животных можно заразиться, но, конечно же, не от комара и не от его укуса. Если мы использовали воду, которая была загрязнена или инфицирована, и после нее дополнительно не обработали руки, взялись за домашние бытовые поверхности, дверные ручки и так далее. Таким образом можно заразиться, передавая инфекцию от человека к человеку», — рассказала Трофимовская.

Гепатиты А и Е нередко называют болезнями грязных рук. Заразиться ими можно даже из общей тарелки, когда с кем-то ешь. При этом некоторые виды вируса передаются через кровь. Риск существует даже при использовании общих предметов личной гигиены.

«Если люди пользуются общим инструментом, который может проконтактировать с кровью, это не обязательно режущий предмет, это может быть формальная зубная щетка. Потому что у нас могут быть микротравмы на деснах, и таким образом, если мы воспользовались одной и той же зубной щеткой с человеком, который инфицирован, например, вирусом гепатита B, а он не получает терапию и вируса в его крови достаточно много, то риск инфицирования существует и в таком, казалось бы, бытовом случае», — предупредила гепатолог.

Маникюр и лечение зубов: когда возникает риск заражения гепатитом

www.globallookpress.com/Pogiba Alexandra

Отдельного внимания заслуживают процедуры, во время которых возможно повреждение кожи и контакт с кровью. Например, заражение гепатитами В и С теоретически возможно в маникюрном салоне, если инструменты недостаточно хорошо стерилизуют.

«Мы говорим о вирусах гепатита B и C, которые могут передаваться при контакте с кровью. И в таком случае для того, чтобы заразиться инфекцией в маникюрном салоне, должны быть недостаточно хорошо стерилизованные приборы. Наиболее опасным в плане риска инфекции является гепатит B, потому что он требует особо интенсивной, тщательной и длительной обработки. И если салон соблюдает все правила безопасности и стандарты, то риск минимальный», — пояснила Трофимовская.

Опасения у некоторых людей вызывают и визиты к стоматологу. Однако современные требования к обработке медицинских инструментов позволяют свести вероятность заражения к минимуму.

«Некоторое время назад мы вообще очень мало знали и об инфекциях, и о том, как они передаются, и какие должны быть те самые правила стерилизации инструментария. И действительно, стоматологические вмешательства могли быть достаточно распространенным путем. Но на сегодняшний день, к счастью, у нас очень много информации, много правил, которые требуют соблюдения. Поэтому такой риск остается очень-очень низким», — отметила специалист.

Годами без симптомов: чем опасны гепатиты В и С и можно ли вылечиться

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Не все вирусные гепатиты приводят к одинаковым последствиям. Например, гепатиты А и Е обычно не переходят в хроническую форму. Главную опасность с точки зрения длительного поражения печени представляют инфекции В и С.

«Самые главные вирусы, о которых мы должны помнить, говоря о тяжелом и хроническом течении заболевания, — это вирусы гепатита B и гепатита C. Чаще всего проблема возникает в том случае, если человек — носитель этой инфекции — в течение многих лет не знал, что он инфицирован, и, соответственно, не наблюдался и не получал лечения. Два главных риска — это цирроз печени и рак печени. Это те два состояния, с которыми наиболее активно сопряжены вирусные инфекции гепатитов B и C», — рассказала Трофимовская.

При этом своевременная диагностика и лечение позволяют избежать тяжелых осложнений. Особенно заметных успехов медицина достигла в борьбе с гепатитом С.

«Хорошая новость заключается в том, что при правильном контроле в случае гепатита B и при своевременном лечении в случае гепатита C мы можем избежать тяжелых, серьезных последствий. Очень важно сказать о том, что лечение вируса гепатита C на текущий момент — это не просто подавление инфекции или ее контроль. Более чем в 95% случаев мы достигаем полного излечения до такой степени, что этот диагноз не должен с человеком ни в какой форме оставаться. В среднем лечение занимает два-три месяца, и все, человек здоров. Причем это лечение можно даже получать по ОМС, то есть бесплатно», — подчеркнула гепатолог.

С гепатитом В ситуация сложнее: полностью удалить вирус из организма современная медицина пока не может. При этом инфекцию можно контролировать, снижая вероятность опасных последствий.

«Что касается вируса гепатита B, то на текущий момент у нас, к сожалению, нет такого лекарства, которое может, как волшебная палочка, полностью его искоренить из организма, потому что вирус гепатита B очень „хитрый“. Он встраивается в наш генетический материал, и его довольно-таки сложно оттуда достать. Но мы можем хорошо этот вирус контролировать для того, чтобы он, опять же, не приводил к серьезным последствиям», — объяснила Трофимовская.

Но даже самое эффективное лечение не заменяет профилактику. Один из главных способов защититься от некоторых видов вирусного гепатита — вакцинация.

От каких гепатитов есть прививки и кому нужна вакцинация

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Защититься от некоторых видов инфекции можно с помощью вакцинации. Прививка от гепатита В входит в национальный календарь профилактических прививок. При отсутствии противопоказаний первую дозу новорожденному вводят в первые сутки жизни.

Если мать ребенка инфицирована вирусом гепатита В, вакцинацию проводят в первые 12 часов. Взрослые, которые ранее не прививались, также могут пройти полный курс вакцинации.

«В течение года, как правило, каждый новорожденный ребенок при отсутствии противопоказаний завершает полный цикл вакцинации. Если взрослый человек никогда не был вакцинирован, то для него цикл выглядит похожим образом. Вакцина от вируса гепатита А в календарь обязательных вакцин не внесена, но она широко доступна. Если люди живут в регионе, где они знают, что достаточно часто встречается это заболевание, или если есть уже какое-то другое хроническое заболевание печени, тоже очень важно вакцинироваться. Или даже просто в рамках собственной безопасности человек может обратиться в поликлинику и получить вакцинацию от вируса гепатита А», — объяснила специалист.

Помимо вакцинации, важную роль играет своевременная диагностика и забота о состоянии печени. В некоторых случаях врач может дополнительно рекомендовать препараты, которые помогают поддерживать работу клеток органа и защищать их от повреждений.

Гепатопротекторы: зачем и кому их назначают

www.globallookpress.com/Nikolay Gyngazov

Для защиты печени врач может рекомендовать гепатопротектор на основе адеметионина. Это вещество участвует в обменных процессах и способствует повышению уровня глутатиона — одного из главных антиоксидантов организма, помогает клеткам печени противостоять разрушительному воздействию алкоголя, токсинов и других вредных факторов.

Препараты на основе адеметионина стимулируют отток желчи, снижают риск прогрессирования фиброза и цирроза, способствуют восстановлению тканей печени.