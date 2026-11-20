Музыкального критика Сергея Соседова уже нет в живых, но в социальных сетях он продолжает проявлять активность.

«Соседов» до сих пор выкладывает видео и добавляет в друзья… с того света.

Неужели кто-то решил воспользоваться популярностью умершего критика? Или Соседов еще при жизни передал свои аккаунты человеку, который теперь распоряжается его виртуальным наследством, разобрались в программе журналиста Андрея Малахова.

Почему аккаунт Сергея Соседова вновь активен

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: legion-media/Persona Stars

После гибели музыкального критика в социальных сетях начали появляться уведомления, будто Соседов продолжает активничать на своих страницах. Некоторые пользователи заметили и другую активность, связанную с аккаунтами журналиста.

«После смерти Сергея добавляется в соцсетях к ним в друзья и даже после своего ухода пишет комментарии. Все сразу стали выкладывать скриншоты, пересылать их друг другу», — рассказал телеведущий Андрей Малахов.

Особенно пугающими такие уведомления казались на фоне обстоятельств гибели критика.

Соседов скончался в возрасте 58 лет. Критик прилетел из Москвы в Нерюнгри для участия в конкурсе «Жемчужина Дальнего Востока — 2026». В гостинице журналисту резко стало плохо. Поднимаясь по лестнице, он внезапно упал вниз. В результате журналист ударился головой и потерял сознание. После падения его немедленно доставили в больницу, где врачи провели экстренную операцию. Несмотря на усилия медиков, спасти знаменитость не удалось.

Тело Сергея доставили в Москву 28 сентября. Похороны состоялись спустя два дня — 30 числа. На церемонии прощания с артистом присутствовало более 200 человек: коллеги, друзья и поклонники. Похоронили Соседова на Перепечинском кладбище в подмосковных Химках, рядом с его отцом.

При этом некоторые друзья журналиста до сих пор сомневаются, что произошедшее было обычным несчастным случаем. Они утверждают: музыкального критика убили.

Кто пишет от имени умершего Сергея Соседова

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

Оказалось, с аккаунтами звезды ток-шоу «Акулы пера» продолжает работать его давний знакомый Артем Тихомиров. Он познакомился с Соседовым восемь лет назад на фестивале в Сочи. Оба находились там по работе, входили в одну журналистскую команду и быстро нашли общий язык.

В какой-то момент разговор зашел о социальных сетях. Критик признался, что ведет несколько страниц, но большой популярностью они не пользуются.

Артем предложил помочь с продвижением.

«Он сказал, что у меня есть социальные сети, но они не очень популярны. А я говорю: «Сереж, я буду рад, если я могу тебе помочь с социальными сетями», — вспомнил он.

Согласился журналист не сразу и предупредил нового знакомого, что платить за такую работу не собирается. Однако Тихомирова это не смутило.

По его словам, ему было интересно проверить, насколько популярными можно сделать страницы музыкального критика. Стороны договорились о сотрудничестве, которое продолжалось несколько лет.

Почему соцсети Соседова стали популярнее после его смерти

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: legion-media/Persona Stars

Смерть журналиста вызвала огромный интерес пользователей к его старым выступлениям, интервью и публикациям.

«Мне интересен сам эксперимент. И этот эксперимент, на мой взгляд, удался. Потому что вот, к сожалению, самые лучшие цифры пришли после его гибели», — признался Артем Тихомиров.

По словам мужчины, в одной из социальных сетей количество просмотров страницы Соседова превысило 30 миллионов. При этом у было было сразу несколько аккаунтов на разных площадках.

Тихомиров настаивает, что ничего предосудительного не делает. По его словам, речь идет о сохранении творческого наследия журналиста.

Как друзья Соседова отреагировали на активность его акаунта после смерти

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey

Певица Азиза, которая была знакома с музыкальным критиком, подтвердила, что Сергей действительно рассказывал ей о помощнике, занимавшемся социальными сетями.

«У меня появился человек, он мне помогает это делать. Я ему, конечно, полностью доверяю», — передала она слова Соседова об Артеме Тихомирове.

Однако артистка подчеркнула, что при жизни критик мог самостоятельно контролировать публикации, обсуждать их содержание и решать, какие материалы стоит размещать. Теперь такой возможности у него нет. И именно это певица посчитала главным аргументом против дальнейшего ведения аккаунтов.

По мнению Азизы, страницы Соседова являются частью его личного пространства, которое необходимо уважать даже после смерти.

«Теперь его нет. Посоветовать он вам не может. Вы выставляете то, что вы выставляете. Вам пишут, звонят. Это я сейчас не про деньги», — возмутилась певица.

Артистка сравнила ситуацию с историей вокруг имущества умершего журналиста. По ее мнению, распоряжаться чужими вещами и страницами без ясного понимания воли их владельца недопустимо.

«Мы должны закрыть сегодня же вечером, Артем. Отблагодарить всех и закрыть это пространство. Это безнравственно!» — заявила она.

Что «опубликовал» Сергей Соседов после смерти

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: legion-media/Persona Stars

Особенное возмущение друзей критика вызвала одна из архивных записей, размещенных после трагедии.

В ролике Соседов рассуждал об отношениях между знаменитостями. Журналист не скрывал, что хорошо знает закулисье шоу-бизнеса, и давал весьма нелестные оценки происходящему в музыкальной индустрии.

«В музыкальной тусовке никто никого не любит. Поверьте мне, никто и никого. Даже если когда все целуются, это клубок, клубок целующихся змей. Все за глаза друг о друге говорят бог весть что», — говорил Сергей Соседов в том архивном интервью.

Оказывается, запись на странице «ожившего» аккаунта появилась не случайно. Тихомиров заметил, что еще при жизни Соседова именно этот фрагмент пользовался особенной популярностью среди зрителей.

«Я как журналист, это видео в свое время набрало больше всего просмотров», — объяснил Артем Тихомиров.

Сколько публикаций появилось после гибели Соседова

Кто ведет аккаунт критика Сергея Соседова в соцсетях после его смерти? Фото: www.globallookpress.com/Karl-Josef Hildenbrand

Артем Тихомиров объяснил, что количество новых публикаций после трагедии было небольшим. По его словам, материалы размещались в памятные даты — на 9-й и 40-й дни после смерти критика.

«Он не выдает себя за Сергея Соседова. Не выдает», — считает музыкальный журналист Владимир Полупанов.

Тихомиров также отрицает, что пытается выдавать себя за умершего журналиста.

«Ни одной публикации от имени Сергея Соседова не было!» — заявил Артем Тихомиров.