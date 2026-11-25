Анастасия Макеева призналась, что боится нанимать персонал! Как звезду кино предавали домработницы? Что за особые требования предъявляют знаменитости к сотрудникам? Из-за чего ругается с помощницей по дому Митя Фомин? И какие истории о няне своей дочери рассказала Любовь Успенская на ее похоронах? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Любовь Успенская называла домработницу и няню своей дочери Тани второй мамой. И когда весной этого года Веры Корсаковой не стало, артистка искренне оплакивала ее уход.

«Она дочка была купца второй гильдии, с большим образованием, племянница большого профессора, академика. Воспоминания самые лучшие, самые теплые. С ней было очень всегда интересно. Человек умный, образованный. Я, честно, не хожу на панихиды. Это для меня все такое состояние. Морально очень страдаю. Больше, чем надо. И мне и так хватает, поэтому я… Ну, это тот случай, когда я не могла не пойти», — призналась певица Любовь Успенская.

Вера Сергеевна стала для королевы шансона членом семьи. Успенская признавалась, что часто делилась с ней личными секретами, брала с собой в отпуск и даже сняла ее в одном из своих клипов.

«Она снималась в клипе „Пропадаю я“, играла роль — мою маму. И ее внук играл, значит, моего сына. Она прожила такую долгую жизнь, и память была великолепна. Она помнила в 89 лет то, чего мы не помним сегодня», — поделилась Успенская.

Иногда чужие люди становятся ближе родных. Многие звезды признаются, что за долгие годы совместной работы начинают воспринимать помощников не просто как обслуживающий персонал. Ведь они облегчают жизнь вечно занятых артистов.

«Я не готовлю, точно. Я не глажу, точно. Живу, занимаюсь детьми. Есть няни, которые помогают. Вот, например, я уехала — они с нянечкой тусуются. С моей работой невозможно все вместе. Если бы у меня не было этих людей, я бы точно не справлялась», — рассказала певица Кети Топурия.

«Вещи я, безусловно, разбираю сама, ко мне приходит домработница раз в неделю. Делает такую генеральную уборку, чистит серебро. Просто такие вещи, на которые не хочется тратить время», — рассказала заслуженная артистка России Алена Свиридова.

Митя Фомин говорит, что встретить сотрудника, который будет отвечать всем критериям, очень трудно. Именно поэтому он держится за свою домработницу. Хоть и не всегда доволен результатами ее труда.

«У меня просто с детства у нас в доме всегда было очень много домашних растений. Этим периодически занимается моя домработница, которая их либо не доливает, либо переливает. И когда я вдруг приезжаю после долгих гастролей и обнаружу, что какое-то из них сдохло, которое вообще могло расти месяцами, годами, мы ругаемся», — поделился певец Митя Фомин.

Но не всем так везет с персоналом. Анастасия Макеева пожаловалась, что ее попытки найти достойную помощницу оборачиваются неудачей.

«У меня, например, была домработница, которая со мной проработала 12 лет. Мне стали поступать анонимные сообщения голосовые, где она просто за деньги рассказывает, ну вот, все подробно, что я надела, куда пошла, что съела, когда приехала, уехала, с кем говорила, о чем говорила. Это было очень обидно. Вот так вот прийти за деньги и облить своего работодателя грязью, просто заработав деньги и какую-то там грязную медийность, это для некоторых людей является нормой», — рассказала актриса Анастасия Макеева.

Другую актриса и вовсе заподозрила в воровстве.

«Она работала летом, а осенью резко уволилась и уехала в Молдову якобы. Глубокой осенью, ближе к зиме, я не обнаружила шесть шуб. Две из них соболиные. Собственно, все мое состояние. Больше я себе такие шубы не смогла купить, потому что тогда был период, когда я имела такую возможность, сейчас уже все — нет», – поделилась актриса.

Заявлять в полицию Макеева не стала. Прямых доказательств вины женщины у нее не было. Звезда кино предпочла забыть этот случай. Но с тех пор Анастасия и ее супруг больше не хотят пускать в свой дом посторонних.

«Теперь мы все делаем сами, мы убираем сами, готовим сами. Мы пока вот не отошли от, скажем так, травмы предательства, это довольно сложно», — призналась Макеева.

Коллеги Макеевой признаются: такие случаи — не редкость. Бывает, что человек сначала кажется порядочным. Но спустя время показывает истинное лицо.

«Раечка была замечательная. Правда, когда Раечка воровала одежду Аришину (дочь Анастасии Волочковой Ариадна. — Прим. ред.) и обувь, то бабушка, моя мама, это очень тяжело переживала и все время против нее интриги какие-то плела», — рассказала балерина, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова.

Многие звезды теперь предпочитают обращаться в специализированные агентства, где людей проверяют с помощью психологов и детектора лжи.

«Моя любимая фраза: „Я лучше буду голодной, чем есть что попало“. Если я не могу найти себе достойного помощника, я могу обслуживать, ну, какие-то вещи делать сама. Чем человек, который мне энергетически не подходит», — поделилась певица Лада Дэнс.

«Хотя тоже и по рекомендациям, и через агентство — все равно. Ты звонишь, они отработали свою историю, и они не могут тебе спустя пять лет сказать: «Ну, извините, мы вам оказали услуги, вас все устраивало, а теперь человек так себя повел. Мы же не можем за него нести ответственность, он взрослый человек», — объяснила Макеева.

Для одних знаменитостей сотрудники превращаются в хороших приятелей, для других — в злейших врагов. Но все звезды сходятся в одном: обойтись без помощи при их загруженном графике очень тяжело. Главное — тщательно проверять рекомендации и доверять собственной интуиции.