Тренды этой зимы будут задавать две высшие сильные планеты — Сатурн и Плутон. Они переходят в свое прямое движение и будут влиять на глобальные масштабы всего человечества. Сфера финансов будет очень сильно трансформироваться.

Чего ждать каждому знаку зодиака, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал астролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог «Произойдет звездная перезагрузка, и ее самый пик придется как раз на эту зиму. У многих людей наконец-таки придет финансовая ясность, источники дохода будут перераспределяться между всеми людьми на планете, а значит, мы хотя бы на один шаг приблизимся к той самой золотой середине, о которой говорили древние философы», — пояснил эксперт.

Овен — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Овнов ждет стабилизация доходов и главный кусок прибыли в январе. Планеты приготовили достаточно интересную зиму: возможны крупные покупки, приобретение долгожданной и нужной недвижимости, закрытие крупных долгов и кредитов.

Это отличное время, чтобы заработать через вложения. Масштабы Сатурна и Плутона требуют решительных действий, поэтому не стоит сидеть в тени и в найме — учитесь пользоваться крупными финансовыми инструментами.

Телец — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Тельцам всю зиму будут помогать Марс и Меркурий. У вас появится чуйка на новые источники доходов, и вы должны обязательно попробовать каждый из них — в одном из них будет прятаться тот самый горшочек с золотом. Приготовьтесь к динамичному стилю мышления и к тому, что попробуете большое количество сфер.

Резкие, смелые действия в финансовом направлении в декабре, в том числе новогодние подработки в нехарактерных для вас сферах, могут обернуться мощными финансовыми потоками в середине зимы и особенно к февралю.

Близнецы — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Близнецов судьба будет испытывать: риск шальных и больших трат в декабре и начале января может вскружить голову. Внезапно можете захотеть взять кредит ради какой-то вещи или вписаться в долги, а также высок риск стать жертвой мошенников.

Поэтому постарайтесь провести декабрь и начало января в максимальном финансовом смирении и строгости. Больше работайте с внутренним миром, чем с внешним лоском и блеском.

Зато в феврале вас ждет удачный финансовый проект: либо вас пригласят как эксперта, либо человека, с которым захотят делать новое дело, либо вы сами таковое придумаете. Прибыль не заставит себя долго ждать — уже в феврале деньги начнут приходить, и новый источник дохода тоже появится.

Рак — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Раков очень интересная жизнь: вас ждут два пути. Первый — рисковый и смелый, второй — стабильный, но тоже неплохой. Если пойдете по второму, можете переговорить с начальством о том, чтобы пересмотрели трудовой договор или контракт и повысили зарплату. Шанс примерно 70%, что у вас пойдут на поводу.

Второй путь говорит о том, что если будете рисковать, удача на вашей стороне. Конечно, нельзя говорить, что вы выиграете в лотерею большие деньги, но шанс как никогда высок — очень много знаков Фортуны в вашем знаке зодиака. Есть смысл здравого риска.

Также вы можете общаться с разными людьми, заниматься нетворкингом: у вас будет особая притягательность, которая заставит других людей помогать вам в том числе и финансово.

Лев — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Юпитер в знаке Льва сначала будет строгим учителем: никакой крипты и авантюр — именно так он говорит в декабре. Но уже с середины января и дальше к февралю королевская роскошь снова вернется в вашу жизнь.

Деньги будут притягиваться магнитом и зачастую через ваш личный бренд — своеобразную притягательность для других людей, чем бы вы ни занимались. Поэтому постарайтесь поработать в зимние праздники над своей харизмой. Это откроет перед вами новые двери и усилит ваш магнетизм, а значит, деньги будут литься рекой.

Дева — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Девы — главный бенефициар этой зимы благодаря активной энергии Марса. Декабрь поможет закрыть долги и старые обязательства, январь все стабилизирует и даст новые выгодные знакомства и связи.

А в феврале ждите карьерный взлет: практически на 90% — переход на новую должность, либо руководящую, либо в новую сферу. И своеобразная новая ступень в вашем финансовом заработке — один нолик точно прибавится.

Весы — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

В жизни Весов как никогда проявляется сила слова. Что скажете, то и будет. Рекомендуется использовать декабрь–январь для того, чтобы договориться со своими партнерами и контрагентами о более выгодных условиях, а также о том, чтобы они уже вернули свои долги либо простили вам. Сила слова будет работать у вас сильнее, чем у других знаков зодиака.

Готовьтесь к тому, что ваша способность находить компромисс приведет вас примерно в феврале к новому интересному источнику доходов.

Одно из ваших хобби будет монетизироваться: то, чем вам нравится заниматься, наконец-таки обретет финансовую пользу. Больше об этом рассказывайте — сила слова все-таки.

Скорпион — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

В жизнь Скорпионов войдет так называемое управление крупными ресурсами. После своеобразной финансовой революции, которой вы подвергнетесь в декабре, после того как вычистите все свое негативное, блокирующее окружение, перед вами откроются новые возможности.

Внезапно вас могут пригласить управлять деньгами инвесторов какого-либо фонда либо проекта — именно вы будете отвечать за финансовую часть. А значит, нужно брать на себя новый уровень ответственности. Естественно, и оплачиваться это будет совершенно по-другому.

«Естественно, будут те Скорпионы, которые не захотят выходить из зоны комфорта и брать на себя новую ступень ответственности, но сделать это придется, потому что, если откажетесь, судьба сыграет злую шутку и погрузит вас в пучину бедности», — говорит Харрис.

Стрелец — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

У Стрельцов достаточно интересный период покровительства. Солнце в декабре принесет быстрые деньги, но не спешите их тратить в новогодние праздники.

Вложите в собственное обучение и интеллект, получение новых знаний, новую силу вашего мозга. А затем стартуйте как личный бренд и проект, который держится на личном магнетизме и харизме — то, чем пользуется знак Льва.

К концу зимы и началу весны все это монетизируется с десятикратной силой. Запомните, Стрельцы: все крупные деньги, которые к вам придут этой зимой, вы не тратите, а инвестируете в свои новые знания, а затем запускаете личный бренд.

Козерог — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Декабрь–январь в жизни Козерогов станут самыми прибыльными месяцами за последнее время — отличная зима. Подарки судьбы и, в принципе, открытые дороги. Люди, что самое интересное, будут к вам тянуться и хотеть сделать крупные, дорогие подарки. Обязательно их принимайте, потому что судьба редко дает такой шанс.

А уже в феврале займитесь распределением и грамотным распределением этих ресурсов, создайте своеобразный прочный фундамент. Избегайте долгов.

Помните, что Марс в феврале будет снижать свою активность, поэтому подарки судьбы закончатся, настанет реальная жизнь, к которой вы должны быть готовы.

Водолей — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Плутон настойчиво толкает Водолеев к новому источнику заработка уже последние шесть месяцев. И действительно, этой зимой случится точка невозврата.

Звезды рекомендуют открывать собственный бизнес, собственное дело, где вы будете главным героем и главным человеком, который будет отвечать за стратегические процессы. Это шанс обрести финансовую свободу и совершенно другой уровень дохода, кратно повысить количество нулей на вашем счете.

«Если же вы не пойдете на это и останетесь в найме, то рискуете потерять свою водолейную эксклюзивность и быть в тени. Как минимум ближайшие десятилетия, пока Плутон будет совершать свои длительные поступательные движения», — рассказывает астролог.

Поэтому рекомендуется все-таки рискнуть и посмотреть, что же вам приготовили звезды.

Рыбы — финансовый гороскоп на зиму 2026/2027

Гороскоп на деньги на зиму — декабрь 2026, январь и февраль 2027 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru

Нептун все-таки перестанет морочить голову Рыбам: вся неразбериха уляжется в декабре. А уже далее, в январе и феврале, эта планета приведет вас к появлению источника пассивного дохода.

Ваша интуиция четко будет знать, где лежат деньги и что нужно делать. Полностью доверьтесь ей. Она хочет избавить вас от земного бремени — ходить на работу и зарабатывать эти мелкие гроши. Потому что в вашей жизни устремление сознания должно быть направлено в сторону творчества и познания глубин себя и других людей.

Именно такие движения звезд вас ждут впереди. Поэтому финансы в вашей судьбе упорядочатся, и пассивный доход облегчит ваше существование. В принципе, неплохое предсказание.