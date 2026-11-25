Состричь беды и притянуть деньги: лунный календарь стрижек на декабрь 2026
Когда стоит менять прическу, чтобы привлечь деньги и удачу, а в какие дни лучше не экспериментировать с волосами?
Фото, видео: 5-tv.ru
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Перед Новым годом хочется обновить прическу: подстричься, попробовать другой оттенок или хотя бы привести в порядок кончики. Тем, кто сверяется с лунным календарем, декабрь предлагает даты для разных целей — от смелого преображения до «денежной» стрижки, которую в астрологии связывают с финансовым благополучием.
Когда лучше записаться в салон, какие дни подойдут для отращивания волос и когда стоит отложить эксперименты? Лунный прогноз на декабрь 2026 года эксклюзивно для 5-tv.ru составила астропсихолог Александра Курникова.
Александра Курникова
Астропсихолог
Почему в уходе за волосами важен лунный календарь
Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос.
Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.
Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.
Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года для знаков зодиака
До 8 декабря Луна будет убывать. Этот период подойдет для ухода за волосами и поддержания привычной формы стрижки. На 9 число приходится новолуние, которое астропсихолог не рекомендует для серьезной смены образа.
После него начнется фаза растущей Луны. Благоприятными для преображения станут 11, 13–14 и 20–21 декабря.
На 24 декабря приходится полнолуние. От радикальных экспериментов в этот день лучше отказаться. В конце месяца можно сосредоточиться на праздничных укладках и подготовке прически к Новому году.
Особое внимание Александра Курникова советует обратить на 20 и 21 декабря, когда Луна будет находиться в Тельце — знаке, который в астрологии связывают с красотой, гармонией и материальным благополучием.
Денежные стрижки в декабре 2026 года для знаков зодиака
Для тех, кто хочет символически привлечь финансовую удачу, астропсихолог выделяет две даты — 11 и 21 декабря. Однако значение у них разное.
- 11 декабря растущая Луна будет находиться в Козероге, который ассоциируется с карьерой, достижениями и профессиональным статусом. День подойдет для обновления делового образа перед важной встречей, переговорами или публичным выступлением.
- Предпочтение стоит отдать стрижкам с четкими линиями и простой укладкой, которые помогут выглядеть собранно и уверенно.
- 21 декабря Луна будет расти в Тельце. Денежная стрижка в этот день символизирует заботу о себе, осознание собственной ценности и стремление к материальному комфорту.
Можно выбрать естественные оттенки, качественный уход и форму, которая подчеркнет достоинства внешности.
Курникова также предлагает подкрепить символическое обновление конкретными действиями: сделать новую деловую фотографию, подготовиться к переговорам или обсудить перспективы профессионального роста.
Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю
- 3 декабря убывающая Луна будет находиться в Весах. День подойдет для обновления прически перед свиданием, фотосессией или важной встречей. Лучше выбирать формы, которые подчеркивают черты лица и сохраняют естественность образа.
- 13–14 декабря Луна окажется в Водолее — знаке индивидуальности и нестандартных решений. Можно попробовать асимметричную стрижку, необычный силуэт или новый цветовой акцент. Главное — заранее обсудить задумку с мастером.
- 20–21 декабря станут одними из наиболее удачных дат для обновления внешности. Период подойдет для стрижки, окрашивания и процедур ухода.
- 27 декабря Луна будет находиться во Льве. Это подходящее время для объемных причесок и выразительных праздничных укладок, которые помогут создать эффектный образ для новогодних фотографий.
- 28–29 декабря можно подровнять кончики, обновить челку или восстановить форму короткой стрижки. Период особенно подойдет тем, кто не планирует кардинальных изменений перед праздниками.
Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю
- 4–9 декабря астропсихолог рекомендует воздержаться от поспешных решений, связанных с длиной и цветом волос.
- Особую осторожность стоит проявить 5–6 декабря, когда Луна будет проходить через Скорпиона. Если желание полностью изменить внешность возникло после ссоры или разочарования, визит к парикмахеру лучше перенести.
- 8 декабря, накануне новолуния, можно посвятить время поиску новой прически и обсуждению будущих изменений с мастером.
- 16–18 декабря также считаются неблагоприятным периодом. Шестнадцатого числа Луна будет находиться в Рыбах. Несмотря на положительную оценку этой даты в некоторых календарях, Курникова не рекомендует выбирать ее для сложного окрашивания или стрижки.
- 18 декабря Луна окажется в Овне. В этот день особенно важно не поддаваться сиюминутному желанию резко изменить внешность.
- 24 декабря, в полнолуние, предпочтение лучше отдать привычной укладке, а не серьезной смене имиджа.
- 25 декабря Луна будет находиться в Раке. Астропсихолог советует ограничиться обычным уходом за волосами.
Нейтральные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю
Некоторые даты подойдут для привычных процедур, но не станут лучшим выбором для масштабного преображения.
- 1–2 декабря убывающая Луна будет находиться в Деве. Можно оформить челку, подровнять кончики или восстановить форму каре.
- 7–8 декабря лучше посвятить консультации с парикмахером, подбору подходящей стрижки и планированию дальнейшего ухода.
- 10 декабря, после перехода Луны в Козерог, допускается небольшое обновление привычной прически.
- 12 декабря можно немного изменить силуэт, оформить челку или попробовать другой пробор.
- 15 декабря Луна перейдет из Водолея в Рыбы. До перехода допустимы эксперименты с укладкой, после предпочтительнее ограничиться уходовыми процедурами.
- 17 декабря подойдет для временных изменений, например необычной укладки. А вот значительно укорачивать волосы не стоит.
- 19 декабря, после перехода Луны в Телец, наступит более подходящее время для обновления. Однако при отсутствии информации о точном времени перехода лучше выбрать другую дату.
- 22–23 декабря можно освежить привычную форму или сделать легкую укладку.
- 30 декабря подойдет для небольшой коррекции стрижки, знакомого тонирования или репетиции праздничной прически.
- 31 декабря останется завершить образ: сделать локоны, гладкую укладку или добавить аксессуары для волос.
Когда в декабре 2026 стричься, чтобы волосы быстрее росли
Тем, кто хочет отрастить длину, лунный календарь традиционно рекомендует выбирать период растущей Луны. В декабре он начнется после новолуния 9 числа и продлится до полнолуния 24 декабря.
При этом Александра Курникова советует учитывать не только фазу Луны, но и знак, в котором она находится. Наиболее интересными датами для стрижки при намерении отращивать волосы станут 20–21 декабря. Можно подровнять кончики, обновить форму и одновременно освежить цвет волос.
Если хочется поддерживать короткую стрижку или челку и реже обращаться к мастеру, в лунной традиции выбирают убывающую Луну.
В декабре для такой задачи подойдет начало месяца, особенно 1–3 декабря. Это подходящий день для точной коррекции, ровного среза и восстановления привычной формы. 2 числа можно обновить стрижку или привычный оттенок.
Еще один подходящий период наступит после полнолуния — с 28 по 30 декабря. Особенно стоит выделить 29, когда убывающая Луна будет находиться в Деве. Эта дата подойдет для коррекции челки, аккуратной короткой стрижки и оформления четких линий.
Такой вариант позволит встретить Новый год с обновленной прической без необходимости менять образ в последний момент.
Лучшие даты декабря 2026 для стрижки
Если не хочется подробно изучать лунный календарь, можно ориентироваться на основные рекомендации Александры Курниковой:
- 3 декабря — стрижки для привлекательности и гармоничного образа;
- 11 декабря — денежная стрижка с акцентом на карьеру и профессиональную уверенность;
- 13–14 декабря — необычные формы, асимметрия и эксперименты с внешностью;
- 20–21 декабря — стрижки, окрашивание и обновление образа;
- 27 декабря — объемные прически и праздничные укладки;
- 28–29 декабря — аккуратная коррекция формы, челки и длины.
Главной датой месяца астропсихолог называет 21 декабря. В астрологической трактовке этот день объединяет символику достатка, привлекательности и заботы о себе.
При этом эксперт советует не откладывать запись к парикмахеру до последних часов перед Новым годом, особенно если планируется сложное окрашивание или заметная смена формы.
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