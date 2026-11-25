Перед Новым годом хочется обновить прическу: подстричься, попробовать другой оттенок или хотя бы привести в порядок кончики. Тем, кто сверяется с лунным календарем, декабрь предлагает даты для разных целей — от смелого преображения до «денежной» стрижки, которую в астрологии связывают с финансовым благополучием.

Когда лучше записаться в салон, какие дни подойдут для отращивания волос и когда стоит отложить эксперименты? Лунный прогноз на декабрь 2026 года эксклюзивно для 5-tv.ru составила астропсихолог Александра Курникова.

Александра Курникова

Астропсихолог

Почему в уходе за волосами важен лунный календарь

Волосы — не только украшение, но и отражение энергии и здоровья. Считается, что энергетика Луны управляет ростом и силой волос.

Если правильно подобрать день, стрижка или окрашивание раскроют внутреннюю красоту знаков зодиака, притянут в их жизнь удачу и гармонию. В неблагоприятные же даты эксперименты с прической ослабят волосы и лишат их жизненных сил.

Чтобы стрижка не лишала уверенности в себе, а, напротив, заряжала энергией, существует лунный календарь.

Лунный календарь стрижек на декабрь 2026 года для знаков зодиака

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

До 8 декабря Луна будет убывать. Этот период подойдет для ухода за волосами и поддержания привычной формы стрижки. На 9 число приходится новолуние, которое астропсихолог не рекомендует для серьезной смены образа.

После него начнется фаза растущей Луны. Благоприятными для преображения станут 11, 13–14 и 20–21 декабря.

На 24 декабря приходится полнолуние. От радикальных экспериментов в этот день лучше отказаться. В конце месяца можно сосредоточиться на праздничных укладках и подготовке прически к Новому году.

Особое внимание Александра Курникова советует обратить на 20 и 21 декабря, когда Луна будет находиться в Тельце — знаке, который в астрологии связывают с красотой, гармонией и материальным благополучием.

Денежные стрижки в декабре 2026 года для знаков зодиака

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Для тех, кто хочет символически привлечь финансовую удачу, астропсихолог выделяет две даты — 11 и 21 декабря. Однако значение у них разное.

11 декабря растущая Луна будет находиться в Козероге, который ассоциируется с карьерой, достижениями и профессиональным статусом. День подойдет для обновления делового образа перед важной встречей, переговорами или публичным выступлением.

Предпочтение стоит отдать стрижкам с четкими линиями и простой укладкой, которые помогут выглядеть собранно и уверенно.

21 декабря Луна будет расти в Тельце. Денежная стрижка в этот день символизирует заботу о себе, осознание собственной ценности и стремление к материальному комфорту.

Можно выбрать естественные оттенки, качественный уход и форму, которая подчеркнет достоинства внешности.

Курникова также предлагает подкрепить символическое обновление конкретными действиями: сделать новую деловую фотографию, подготовиться к переговорам или обсудить перспективы профессионального роста.

Благоприятные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

3 декабря убывающая Луна будет находиться в Весах. День подойдет для обновления прически перед свиданием, фотосессией или важной встречей. Лучше выбирать формы, которые подчеркивают черты лица и сохраняют естественность образа.

13–14 декабря Луна окажется в Водолее — знаке индивидуальности и нестандартных решений. Можно попробовать асимметричную стрижку, необычный силуэт или новый цветовой акцент. Главное — заранее обсудить задумку с мастером.

20–21 декабря станут одними из наиболее удачных дат для обновления внешности. Период подойдет для стрижки, окрашивания и процедур ухода.

27 декабря Луна будет находиться во Льве. Это подходящее время для объемных причесок и выразительных праздничных укладок, которые помогут создать эффектный образ для новогодних фотографий.

28–29 декабря можно подровнять кончики, обновить челку или восстановить форму короткой стрижки. Период особенно подойдет тем, кто не планирует кардинальных изменений перед праздниками.

Неблагоприятные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

4–9 декабря астропсихолог рекомендует воздержаться от поспешных решений, связанных с длиной и цветом волос.

Особую осторожность стоит проявить 5–6 декабря, когда Луна будет проходить через Скорпиона. Если желание полностью изменить внешность возникло после ссоры или разочарования, визит к парикмахеру лучше перенести.

8 декабря, накануне новолуния, можно посвятить время поиску новой прически и обсуждению будущих изменений с мастером.

16–18 декабря также считаются неблагоприятным периодом. Шестнадцатого числа Луна будет находиться в Рыбах. Несмотря на положительную оценку этой даты в некоторых календарях, Курникова не рекомендует выбирать ее для сложного окрашивания или стрижки.

18 декабря Луна окажется в Овне. В этот день особенно важно не поддаваться сиюминутному желанию резко изменить внешность.

24 декабря, в полнолуние, предпочтение лучше отдать привычной укладке, а не серьезной смене имиджа.

25 декабря Луна будет находиться в Раке. Астропсихолог советует ограничиться обычным уходом за волосами.

Нейтральные дни для стрижки в декабре 2026 по лунному календарю

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Некоторые даты подойдут для привычных процедур, но не станут лучшим выбором для масштабного преображения.

1–2 декабря убывающая Луна будет находиться в Деве. Можно оформить челку, подровнять кончики или восстановить форму каре.

7–8 декабря лучше посвятить консультации с парикмахером, подбору подходящей стрижки и планированию дальнейшего ухода.

10 декабря, после перехода Луны в Козерог, допускается небольшое обновление привычной прически.

12 декабря можно немного изменить силуэт, оформить челку или попробовать другой пробор.

15 декабря Луна перейдет из Водолея в Рыбы. До перехода допустимы эксперименты с укладкой, после предпочтительнее ограничиться уходовыми процедурами.

17 декабря подойдет для временных изменений, например необычной укладки. А вот значительно укорачивать волосы не стоит.

19 декабря, после перехода Луны в Телец, наступит более подходящее время для обновления. Однако при отсутствии информации о точном времени перехода лучше выбрать другую дату.

22–23 декабря можно освежить привычную форму или сделать легкую укладку.

30 декабря подойдет для небольшой коррекции стрижки, знакомого тонирования или репетиции праздничной прически.

31 декабря останется завершить образ: сделать локоны, гладкую укладку или добавить аксессуары для волос.

Когда в декабре 2026 стричься, чтобы волосы быстрее росли

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Тем, кто хочет отрастить длину, лунный календарь традиционно рекомендует выбирать период растущей Луны. В декабре он начнется после новолуния 9 числа и продлится до полнолуния 24 декабря.

При этом Александра Курникова советует учитывать не только фазу Луны, но и знак, в котором она находится. Наиболее интересными датами для стрижки при намерении отращивать волосы станут 20–21 декабря. Можно подровнять кончики, обновить форму и одновременно освежить цвет волос.

Если хочется поддерживать короткую стрижку или челку и реже обращаться к мастеру, в лунной традиции выбирают убывающую Луну.

В декабре для такой задачи подойдет начало месяца, особенно 1–3 декабря. Это подходящий день для точной коррекции, ровного среза и восстановления привычной формы. 2 числа можно обновить стрижку или привычный оттенок.

Еще один подходящий период наступит после полнолуния — с 28 по 30 декабря. Особенно стоит выделить 29, когда убывающая Луна будет находиться в Деве. Эта дата подойдет для коррекции челки, аккуратной короткой стрижки и оформления четких линий.

Такой вариант позволит встретить Новый год с обновленной прической без необходимости менять образ в последний момент.

Лучшие даты декабря 2026 для стрижки

Лунный гороскоп и календарь стрижек для знаков зодиака на декабрь 2026: лучшие, благоприятные и худшие дни. Фото: 5-tv.ru

Если не хочется подробно изучать лунный календарь, можно ориентироваться на основные рекомендации Александры Курниковой:

3 декабря — стрижки для привлекательности и гармоничного образа;

11 декабря — денежная стрижка с акцентом на карьеру и профессиональную уверенность;

13–14 декабря — необычные формы, асимметрия и эксперименты с внешностью;

20–21 декабря — стрижки, окрашивание и обновление образа;

27 декабря — объемные прически и праздничные укладки;

28–29 декабря — аккуратная коррекция формы, челки и длины.

Главной датой месяца астропсихолог называет 21 декабря. В астрологической трактовке этот день объединяет символику достатка, привлекательности и заботы о себе.

При этом эксперт советует не откладывать запись к парикмахеру до последних часов перед Новым годом, особенно если планируется сложное окрашивание или заметная смена формы.