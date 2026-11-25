Медведь может забраться в дом в поисках еды, а лось — внезапно оказаться перед автомобилем. Опасная встреча с диким зверем может поджидать не только глубоко в лесу: животные появляются во дворах, на городских улицах и трассах.

Почему звери выходят к людям, как вести себя при встрече с медведем и чем опасен лось на дороге? Кто заплатит за поврежденную машину и сбитое животное? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Почему медведи выходят к людям и забираются в дома

В Томской области хищник пробрался в дом, пока хозяева были в отъезде — зверь опустошил холодильник и уснул на диване. Животное пришлось пристрелить. Еще один косолапый ворвался в жилище людей на Алтае. А в Туве хозяин леса разгромил гостевой домик на базе отдыха.

Выход медведей из естественной среды обитания отмечают в 41 регионе страны. За этот год от нападений погибли 36 человек.

Минприроды объявило об отмене действующего лимита на добычу бурого медведя. Теперь максимальная норма отстрела в каждой области выросла до 30% от популяции.

Когда жительница Ярославля Ирина Горбачева увидела с балкона своей квартиры дикое животное на вольном выгуле в городе, сначала сильно удивилась, а потом испугалась.

«Я как мама очень переживаю за безопасность своих детей. На остановку они ходят условно из подъезда вот за этим домом либо вот здесь вот во дворе», — говорит Ирина Горбачева.

В середине ноября зверь уже заканчивает приготовления к спячке. Те, кто набрал достаточно жира, путают следы и устраиваются в берлогах. Опасность представляют их менее удачливые сородичи.

«У медведя сокращается кормовая база, тогда он начинает ее искать уже в более интенсивном раскладе. Нарушает свои территории. Приходит в поселки. Любое живое существо, когда оно голодное, то более агрессивно», — говорит охотник на медведя Михаил Савостин.

Животных привлекают свалки пищевых отходов и аромат домашней еды.

«30 километров они чувствуют запах. 30 километров. Это лучше, чем у всех в природе, у животных», — говорит дрессировщик Вячеслав Широков.

Как вести себя при встрече с медведем

«Если вы видите, что медведь встал на задние лапы, рассматривает вас, принюхивается, но не делает каких-то агрессивных выпадов, вот здесь можно аккуратно, пятясь назад, отойти», — говорит зоолог Ирина Головачева.

Если медведь пошел в наступление, его можно отпугнуть.

«Можно с собой носить перцовые баллончики. Они помогают. Какие-то приборы, которые издают звук. Допустим, как на трибунах фанаты, сигнальные приборы», — говорит охотовед Антон Кирьянов.

Почему лоси выбегают на дорогу и чем опасно столкновение

Среди лесных зверей, которые выходят к людям, есть не менее смертоносные представители. По данным ГИБДД, с начала года в России произошло около 500 ДТП с дикими животными. Погибли 68 человек.

«Зачастую страховые компании отмечают то, что больше всего обращений от водителей идет по столкновению с лосем. То есть лось чаще всего выбегает на трассу», — говорит страховой агент Анна Островская.

С августа по ноябрь у них начинается гон. В организме самцов зашкаливает тестостерон, и желание продолжить род полностью перекрывает инстинкт самосохранения.

При столкновении лося весом 400 килограммов с легковым автомобилем на скорости 60 километров в час сила удара составит порядка десяти тонн. И сосредоточится он не на самой машине, а на тех, кто внутри.

Из-за длинных ног лося основная масса тела животного находится значительно выше силовых элементов кузова автомобиля, которые должны гасить энергию при аварии с другим транспортом. Лось же ломает передние стойки, пробивает лобовое стекло и входит в салон практически целиком.

Что делать, если вы сбили лося, и кто возместит ущерб

Столкновение с животным подпадает под определение ДТП. Поэтому, если у водителя есть полис ОСАГО, компенсацию за сбитое животное выплатит страховая компания.

«Если у водителя имеется полис КАСКО и в него входит риск столкновения, а столкновение может быть так же, как и с животными либо с летательными аппаратами, водитель получит выплату по данному полису», — говорит Анна Островская.

Но без справки о ДТП от автоинспекторов компенсацию не выплатят. Полицию нужно вызвать, даже если сам зверь ушел самостоятельно. Ни в коем случае нельзя покидать место аварии.

Тогда водитель рискует расстаться с правами, компенсировать нанесенный вред государству и ремонтировать поврежденную машину за свой счет.

Дикие животные — собственность государства. Согласно приказу Министерства природных ресурсов и экологии, каждый зверь оценен в определенную сумму. Например, за погибшего в ДТП лося или сибирского горного козла придется заплатить 80 тысяч рублей. За пятнистого оленя или лань — 60 тысяч.