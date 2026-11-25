Мы часами смотрим в телефон и работаем за ноутбуком, часто не замечая, как сутулимся и наклоняем голову к экрану. Со временем привычная поза может обернуться болью в шее и спине, которая мешает работать, отдыхать и даже спать.

Что такое «синдром компьютерной шеи», почему он возникает даже у молодых и как пользоваться гаджетами, чтобы уменьшить нагрузку на позвоночник? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Шея не выдерживает: как смартфон меняет осанку и здоровье

Сон, еда, общение — все это современный человек все чаще совмещает со смартфоном и компьютером. Ученые спрогнозировали, что если привычки не изменятся, то к 3000 году внешность людей может серьезно преобразиться: шея станет толще, появится горб, а пальцы рук искривятся.

Уже сейчас длительное использование гаджетов сказывается на осанке и самочувствии. По данным исследований, более половины россиян проводят в телефоне свыше пяти часов в день. При этом наклон головы к экрану создает нагрузку на шейный отдел позвоночника, эквивалентную весу 27 килограммов.

Двадцатилетняя Анастасия Цвелева не представляет своей жизни без ноутбука и смартфона. Однако привычка подолгу сидеть с гаджетами уже обернулась для девушки проблемами со здоровьем.

«Сижу на диване криво, просто в телефоне. От этого, естественно, характерные боли появились в шейном отделе, в грудном отделе также. Болит очень шея, часто это беспокоит. Сейчас стало очень сложно спать, не высыпаюсь из-за этого», — рассказала Анастасия.

Теплые ванны и согревающие пластыри приносили лишь временное облегчение. Во время сеанса массажа специалист обнаружил у девушки признаки остеохондроза. И это в 20 лет!

Чем опасен синдром компьютерной шеи

В медицинской среде даже появился специальный термин — «синдром компьютерной шеи». Так называют проблемы, связанные с длительным наклоном головы вперед при использовании гаджетов.

Однако боль и дискомфорт в шее не всегда объясняются неправильной осанкой. Иногда за такими симптомами могут скрываться более серьезные нарушения.

«Боль в шее может быть признаком инсульта, потому что происходит пережатие артерии и происходит, скажем, кислородное голодание, может произойти тромбоз, все что угодно», — предупредил массажист Сергей Шиян.

Еще один показатель, на который советуют обращать внимание, — окружность шеи. Ее увеличение может быть связано с накоплением жировых отложений. Опасными считаются значения свыше 43 сантиметров у мужчин и 35,5 сантиметра у женщин.

Как пользоваться смартфоном, чтобы не перегружать шею

Снизить нагрузку на шейный отдел позвоночника можно, изменив положение гаджета. Смартфон лучше держать немного выше уровня глаз. Так человеку не придется постоянно наклонять голову к экрану.

При этом борьба с заболеваниями позвоночника обычно требует комплексного подхода. Одного изменения положения телефона может быть недостаточно.