Мятные конфеты, жевательные резинки, ополаскиватели и зубные пасты с обещанием сохранить свежесть дыхания на весь день действительно неплохо справляются со своими задачами. Но что, если неприятный запах изо рта — сигнал болезни?

Может, и хорошо, что замаскировать неприятный запах такими способами надолго удается не всегда.

О каких заболеваниях способен предупреждать неприятный запах изо рта, почему стоит обратить внимание на его характер и к какому специалисту обращаться с такой проблемой, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

Почему изо рта пахнет разлагающимся мясом

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Anatolijs Jascu

Неприятный запах может возникнуть на фоне стоматологических заболеваний, о существовании которых пациент еще не знает.

Один из характерных запахов, на который стоит обратить внимание, напоминает разлагающееся мясо. В таком случае в первую очередь необходимо проверить состояние десен и зубов.

«Запах разлагающегося мяса изо рта может говорить о гингивите», — рассказал Кондрахин.

Гингивит — воспаление десен. Кроме того, причиной специфического запаха могут быть язвенные поражения и другие изменения тканей десен, а также кариес.

Еще одна возможная причина появления запаха протухшего мяса изо рта — проблемы с желудком.

«Если запах стухшего мяса, то это может быть гастрит низкокислотный», — рассказал врач-терапевт.

Обследование следует начать со стоматолога, потом, при необходимости, продолжить у гастроэнтеролога.

Почему изо рта пахнет ацетоном или переспелыми яблоками

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Некоторые запахи, свидетельствующие о возможных проблемах со здоровьем, вовсе не обязательно должны напоминать что-то протухшее. Например, дыхание человека может приобрести специфический фруктовый оттенок или ацетоновый.

Оба этих признака могут быть связаны с одним и тем же заболеванием.

«Запах ацетона либо переспелого яблока может говорить о диабете», — объяснил врач.

Почему изо рта пахнет гнилью или печенью

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

Гнилостный запах изо рта — повод проверить состояние не только зубов и десен, но и органов пищеварения.

«Если мы говорим о гнилостном запахе, но при этом полость рта нормальная, то, возможно, это начало какого-то онкологического процесса — это пищевод, желудок», — рассказал Кондрахин.

При некоторых заболеваниях печени дыхание человека может приобрести специфический запах, напоминающий сырой субпродукт.

«Прямо печеночный запах такой. Вот как печень в магазине покупаешь», — уточнил терапевт.

По словам специалиста, появление такого запаха может свидетельствовать о проблемах с печенью.

Почему изо рта пахнет кислым

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Andrey Arkusha

Кислый запах изо рта может появиться на фоне проблем с желудком. В частности, речь идет о повышенной кислотности.

Специфический запах изо рта может появиться и на фоне приема некоторых лекарственных препаратов. В таком случае неприятный симптом сопровождается сухостью во рту.

«В таком случае можно сказать о таком явлении, как ксероз. Это когда человек применяет препараты, пахнет изо рта таким брожением», — рассказал врач-терапевт Андрей Кондрахин.

О чем говорит запах алкоголя и горелых листьев изо рта

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE / Bilderbox

Не всегда неприятный запах изо рта свидетельствует о наличии заболеваний. Причиной его появления могут стать вредные привычки.

Так, у людей, употребляющих спиртные напитки, появляется характерный запах алкоголя, а у курильщиков — сгоревших листьев. Сам по себе запах алкоголя — это всего лишь следствие того, что организм перерабатывает этанол, а «горелый» оттенок часто добавляет процесс его распада.

Если же такой странный «аромат» появляется регулярно или же после небольшого количества спиртного, а потом долго не уходит — это повод задуматься о нагрузке на печень.

Как самостоятельно избавиться от неприятного запаха изо рта

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Creativ Studio Heinemann

При отсутствии серьезных заболеваний избавиться от неприятного запаха изо рта помогает тщательная гигиена полости рта. При этом одной лишь чистки зубов утром и вечером может быть недостаточно.

Чтобы сохранить свежесть дыхания, необходимо придерживаться нескольких правил:

Чистить зубы дважды в день не менее двух минут, используя пасту с фтором;

Ежедневно очищать межзубные промежутки с помощью зубной нити или специальных ершиков;

Удалять налет с языка специальным скребком или зубной щеткой;

Полоскать рот водой после приема пищи;

Менять зубную щетку каждые три-четыре месяца;

Пить достаточное количество воды, чтобы не допускать сухости во рту;

Регулярно посещать стоматолога и при необходимости проходить профессиональную гигиену полости рта.

Временно освежить дыхание после приема пищи поможет жевательная резинка без сахара.

Однако, если неприятный запах беспокоит на постоянной основе, не стоит пытаться маскировать его с помощью ополаскивателей или мятных леденцов. Стойкий неприятный запах изо рта может быть симптомом заболевания.

В таком случае необходимо обратиться к стоматологу, а при необходимости — к другим профильным специалистам, чтобы выяснить и устранить причину проблемы.

К какому врачу обращаться при неприятном запахе изо рта

Неприятный запах изо рта у взрослого: причины болезни, лечение. Фото: www.globallookpress.com/Bernd Leitner

Начинать обследование следует с посещения стоматолога. Если с зубами и деснами все в порядке, необходимо обратиться к терапевту.

Самостоятельно сдавать анализы до посещения врача не стоит.

«Надо разобраться, что происходит, потому что для каждого вида заболевания свои будут анализы», — объяснил врач-терапевт.

На приеме нужно обязательно подробно рассказать врачу, когда появляется запах: по утрам или, например, после еды, каков уход за полостью рта и есть ли сопутствующие симптомы: боль, сухость во рту или изжога.