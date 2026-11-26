Выбирая горячее на Новый год, можно вспомнить не только любимые рецепты, но и праздничные приметы. Перед годом Огненной Козы появляются и свои суеверные запреты на мясные блюда.

Что подать тем, кто мечтает о деньгах, переменах или домашнем спокойствии? Какое мясо советуют оставить для другого случая? И какие поверья противоречат друг другу? Подробнее — в материале 5-tv.ru.

Что поставить на стол в год Красной Огненной Козы

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Правда, китайский Новый год наступит только 6 февраля. В ночь с 31 декабря на 1 января еще будет продолжаться год Огненной Лошади.

Тем не менее в России принято заранее встречать следующего символического покровителя. Под него выбирают наряды, украшения для дома и праздничное меню.

Козу обычно связывают с семейным благополучием, размеренной жизнью и стремлением избегать конфликтов. Поэтому в современных новогодних рекомендациях предлагают отказаться от излишне сложных угощений в пользу домашней еды.

На столе могут появиться запеченное мясо, овощи, зелень и крупы. А вот баранину и козлятину сторонники примет нередко советуют исключить: есть животное, связанное с символом наступающего года, кажется им неудачной затеей.

Однако это не древний запрет, обязательный для всех. Подобные рекомендации относятся к современным праздничным поверьям. В разных странах меню на Новый год заметно отличается.

Какое мясо подать на новгодний стол для богатства и финансовой удачи

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Если главная цель на 2027 год — поправить материальное положение, поклонники примет предлагают приготовить свинину.

Связь этого мяса с достатком действительно существует в европейских новогодних традициях. В Германии и Австрии свинья считается символом благополучия. Изображения поросят дарят на удачу, а мясные блюда подают к праздничному столу.

Исторически такое отношение объяснялось просто. Семья, которая содержала свиней, имела запас пищи на холодные месяцы и могла позволить себе мясо.

Есть и другое объяснение приметы. Свинья роет землю перед собой, словно прокладывая дорогу вперед. Поэтому животное стали связывать с движением к лучшей жизни.

На Новый год можно запечь свинину с яблоками, приготовить буженину или мясной рулет с черносливом.

В некоторых немецких традициях ее подают вместе с квашеной капустой. Такое сочетание тоже связывают с финансовым благополучием.

Какое мясо подать на новогодний стол для семейного счастья

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Тем, кто мечтает о спокойной жизни без ссор, можно обратить внимание на курицу.

В китайской новогодней культуре целая приготовленная птица символизирует единство семьи. Ее подают на общем блюде, подчеркивая, что близкие собираются вместе.

Для российского застолья подойдет курица с картофелем, яблоками или апельсинами. Особенно празднично выглядит птица с золотистой корочкой, украшенная зеленью.

Но у этой приметы есть и противоположное толкование. В некоторых западных традициях курицу не советуют есть в новогоднюю ночь. Считается, что она разгребает землю лапами назад, а значит, вместе с ней удача может уйти в прошлое.

Если хочется поддержать примету о семейном единстве, можно подать курицу целиком. А тем, кто опасается «разгрести счастье», лучше выбрать другое мясо.

Какое мясо подать на новогодний стол для любви и супружеской верности

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Тем, кто надеется встретить любимого человека или укрепить отношения, праздничные поверья предлагают утку.

В китайской культуре утки-мандаринки считаются символом любви и верности. Их изображения используют в украшениях и подарках, связанных с супружеским счастьем. Это значение можно обыграть при составлении меню. Например, запечь утку с яблоками, грушами или апельсинами. Сладкие фрукты хорошо сочетаются с мясом, а готовое блюдо можно поставить в центр стола. Пара запеченных яблок рядом с птицей станет символическим пожеланием гармонии между супругами.

Для одиноких гостей такое угощение можно представить как надежду на новые знакомства. А семейным парам пожелать провести следующий год без серьезных разногласий.

Правда, если любимый человек не переносит утку, лучше не испытывать отношения праздничным ужином. Забота о его предпочтениях окажется полезнее любой приметы.

Какое мясо подать на новогодний стол для больших перемен и новых возможностей

Какое мясо поставить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь. 5-tv.ru

Индейку редко связывают с конкретными русскими новогодними поверьями. Зато она занимает важное место в американской культуре семейных праздников.

Большую птицу принято готовить ко Дню благодарения, когда родственники собираются за общим столом и вспоминают события уходящего года.

Поэтому в современном новогоднем меню индейку можно символически связать с благодарностью за прошлое и готовностью к переменам.

Такое блюдо подойдет тем, кто планирует сменить работу, переехать или начать новый жизненный этап.

Для большой семьи можно запечь целую индейку с овощами. Если гостей немного, достаточно приготовить филе или бедро с ягодным соусом.

Какое мясо подать на новогодний стол для стабильности и карьерного роста

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Если на следующий год запланированы серьезные покупки, профессиональные достижения или накопления, можно приготовить говядину.

В символических толкованиях бык ассоциируется с силой, терпением и упорным трудом. Отсюда появилась современная идея связывать блюда из говядины со стабильностью и способностью добиваться целей.

Но исторически подтвержденной новогодней приметы, которая обещает повышение в должности за съеденный стейк, нет.

Для праздничного меню подойдет тушеная говядина с овощами, запеченный кусок мяса с розмарином или рулет с грибами.

Такое горячее можно приготовить заранее, чтобы вечером не проводить несколько часов возле плиты.

Особенно удачным выбором станет блюдо, которое легко разделить на порции. В этом тоже можно увидеть пожелание: пусть сил, денег и возможностей хватает всем членам семьи.

Однако главное условие — правильно приготовить мясо. Некоторые части говядины требуют длительного тушения, иначе блюдо получится жестким.

Какое мясо подать на новогодний стол для спокойствия и домашнего уюта

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

После напряженного года многие мечтают не о громких победах, а о спокойной жизни. Для такого пожелания можно выбрать кролика.

В современных праздничных ассоциациях это животное связывают с осторожностью, мягкостью и стремлением избегать опасностей.

Крольчатину можно потушить в сметане, приготовить с грибами или запечь с овощами. Такое мясо подойдет тем, кто предпочитает нежные блюда вместо жирной свинины.

Если семья решила посвятить 2027 год спокойствию, можно сделать кролика главным блюдом, а за столом пожелать друг другу меньше тревог и больше времени вместе.

Почему баранину и козлятину советуют не готовить на Новый год

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Главными нежелательными блюдами перед 2027 годом сторонники примет называют баранину и козлятину.

В восточном календаре Коза и Овца обозначают один знак. Поэтому суеверные люди стараются не подавать мясо животного, которое будет символизировать наступающий год.

Считается, что таким образом можно проявить уважение к его покровителю и не навлечь неприятности.

Если же хочется соблюсти современные новогодние поверья, баранину можно приготовить в другой день, а для праздничной ночи выбрать говядину или свинину.

Действительно ли рыба приносит деньги

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Хотя рыба не относится к мясу в привычном кулинарном понимании, она тоже занимает заметное место среди новогодних блюд на удачу.

В китайской традиции рыба символизирует изобилие. Причина связана с языком: слово, обозначающее рыбу, звучит так же, как слово со значением «излишек» или «достаток». Поэтому рыбное блюдо на праздничном столе выражает пожелание, чтобы у семьи всегда оставалось больше средств, чем необходимо для повседневных расходов.

Для российского застолья подойдет запеченная форель, судак или лосось с лимоном и зеленью.

Рыба также станет альтернативой для гостей, которые не употребляют мясо.

Какое мясо выбрать, чтобы следующий год был удачным

Какое мясо приготовить на стол на Новый год, чтобы привлечь деньги, удачу и любовь — рецепты и приметы. Фото: 5-tv.ru

Если ориентироваться на праздничную символику, главным блюдом можно сделать свинину ради достатка, утку ради любви или курицу ради семейного единства. Говядину связать с упорством, индейку — с новыми возможностями, а кролика — со спокойствием.

Но готовить все перечисленное одновременно не требуется. Избыток тяжелой еды едва ли сделает новогоднюю ночь приятнее.

Лучше выбрать одно основное горячее, дополнить его овощами и любимыми семейными закусками.