Хотите разбогатеть, встретить любовь или наконец обрести спокойствие? Выбор главного мясного блюда новогодней ночи может стать символическим пожеланием на весь год.
Фото: 5-tv.ru
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Выбирая горячее на Новый год, можно вспомнить не только любимые рецепты, но и праздничные приметы. Перед годом Огненной Козы появляются и свои суеверные запреты на мясные блюда.
Что подать тем, кто мечтает о деньгах, переменах или домашнем спокойствии? Какое мясо советуют оставить для другого случая? И какие поверья противоречат друг другу? Подробнее — в материале 5-tv.ru.
Что поставить на стол в год Красной Огненной Козы
По восточному календарю 2027 год пройдет под знаком Огненной Козы. Правда, китайский Новый год наступит только 6 февраля. В ночь с 31 декабря на 1 января еще будет продолжаться год Огненной Лошади.
Тем не менее в России принято заранее встречать следующего символического покровителя. Под него выбирают наряды, украшения для дома и праздничное меню.
Козу обычно связывают с семейным благополучием, размеренной жизнью и стремлением избегать конфликтов. Поэтому в современных новогодних рекомендациях предлагают отказаться от излишне сложных угощений в пользу домашней еды.
На столе могут появиться запеченное мясо, овощи, зелень и крупы. А вот баранину и козлятину сторонники примет нередко советуют исключить: есть животное, связанное с символом наступающего года, кажется им неудачной затеей.
Однако это не древний запрет, обязательный для всех. Подобные рекомендации относятся к современным праздничным поверьям. В разных странах меню на Новый год заметно отличается.
Какое мясо подать на новгодний стол для богатства и финансовой удачи
Если главная цель на 2027 год — поправить материальное положение, поклонники примет предлагают приготовить свинину.
Связь этого мяса с достатком действительно существует в европейских новогодних традициях. В Германии и Австрии свинья считается символом благополучия. Изображения поросят дарят на удачу, а мясные блюда подают к праздничному столу.
Исторически такое отношение объяснялось просто. Семья, которая содержала свиней, имела запас пищи на холодные месяцы и могла позволить себе мясо.
Есть и другое объяснение приметы. Свинья роет землю перед собой, словно прокладывая дорогу вперед. Поэтому животное стали связывать с движением к лучшей жизни.
На Новый год можно запечь свинину с яблоками, приготовить буженину или мясной рулет с черносливом.
В некоторых немецких традициях ее подают вместе с квашеной капустой. Такое сочетание тоже связывают с финансовым благополучием.
Какое мясо подать на новогодний стол для семейного счастья
Тем, кто мечтает о спокойной жизни без ссор, можно обратить внимание на курицу.
В китайской новогодней культуре целая приготовленная птица символизирует единство семьи. Ее подают на общем блюде, подчеркивая, что близкие собираются вместе.
Для российского застолья подойдет курица с картофелем, яблоками или апельсинами. Особенно празднично выглядит птица с золотистой корочкой, украшенная зеленью.
Но у этой приметы есть и противоположное толкование. В некоторых западных традициях курицу не советуют есть в новогоднюю ночь. Считается, что она разгребает землю лапами назад, а значит, вместе с ней удача может уйти в прошлое.
Если хочется поддержать примету о семейном единстве, можно подать курицу целиком. А тем, кто опасается «разгрести счастье», лучше выбрать другое мясо.
Какое мясо подать на новогодний стол для любви и супружеской верности
Тем, кто надеется встретить любимого человека или укрепить отношения, праздничные поверья предлагают утку.
В китайской культуре утки-мандаринки считаются символом любви и верности. Их изображения используют в украшениях и подарках, связанных с супружеским счастьем. Это значение можно обыграть при составлении меню. Например, запечь утку с яблоками, грушами или апельсинами. Сладкие фрукты хорошо сочетаются с мясом, а готовое блюдо можно поставить в центр стола. Пара запеченных яблок рядом с птицей станет символическим пожеланием гармонии между супругами.
Для одиноких гостей такое угощение можно представить как надежду на новые знакомства. А семейным парам пожелать провести следующий год без серьезных разногласий.
Правда, если любимый человек не переносит утку, лучше не испытывать отношения праздничным ужином. Забота о его предпочтениях окажется полезнее любой приметы.
Какое мясо подать на новогодний стол для больших перемен и новых возможностей
Индейку редко связывают с конкретными русскими новогодними поверьями. Зато она занимает важное место в американской культуре семейных праздников.
Большую птицу принято готовить ко Дню благодарения, когда родственники собираются за общим столом и вспоминают события уходящего года.
Поэтому в современном новогоднем меню индейку можно символически связать с благодарностью за прошлое и готовностью к переменам.
Такое блюдо подойдет тем, кто планирует сменить работу, переехать или начать новый жизненный этап.
Для большой семьи можно запечь целую индейку с овощами. Если гостей немного, достаточно приготовить филе или бедро с ягодным соусом.
Какое мясо подать на новогодний стол для стабильности и карьерного роста
Если на следующий год запланированы серьезные покупки, профессиональные достижения или накопления, можно приготовить говядину.
В символических толкованиях бык ассоциируется с силой, терпением и упорным трудом. Отсюда появилась современная идея связывать блюда из говядины со стабильностью и способностью добиваться целей.
Но исторически подтвержденной новогодней приметы, которая обещает повышение в должности за съеденный стейк, нет.
Для праздничного меню подойдет тушеная говядина с овощами, запеченный кусок мяса с розмарином или рулет с грибами.
Такое горячее можно приготовить заранее, чтобы вечером не проводить несколько часов возле плиты.
Особенно удачным выбором станет блюдо, которое легко разделить на порции. В этом тоже можно увидеть пожелание: пусть сил, денег и возможностей хватает всем членам семьи.
Однако главное условие — правильно приготовить мясо. Некоторые части говядины требуют длительного тушения, иначе блюдо получится жестким.
Какое мясо подать на новогодний стол для спокойствия и домашнего уюта
После напряженного года многие мечтают не о громких победах, а о спокойной жизни. Для такого пожелания можно выбрать кролика.
В современных праздничных ассоциациях это животное связывают с осторожностью, мягкостью и стремлением избегать опасностей.
Крольчатину можно потушить в сметане, приготовить с грибами или запечь с овощами. Такое мясо подойдет тем, кто предпочитает нежные блюда вместо жирной свинины.
Если семья решила посвятить 2027 год спокойствию, можно сделать кролика главным блюдом, а за столом пожелать друг другу меньше тревог и больше времени вместе.
Почему баранину и козлятину советуют не готовить на Новый год
Главными нежелательными блюдами перед 2027 годом сторонники примет называют баранину и козлятину.
В восточном календаре Коза и Овца обозначают один знак. Поэтому суеверные люди стараются не подавать мясо животного, которое будет символизировать наступающий год.
Считается, что таким образом можно проявить уважение к его покровителю и не навлечь неприятности.
Если же хочется соблюсти современные новогодние поверья, баранину можно приготовить в другой день, а для праздничной ночи выбрать говядину или свинину.
Действительно ли рыба приносит деньги
Хотя рыба не относится к мясу в привычном кулинарном понимании, она тоже занимает заметное место среди новогодних блюд на удачу.
В китайской традиции рыба символизирует изобилие. Причина связана с языком: слово, обозначающее рыбу, звучит так же, как слово со значением «излишек» или «достаток». Поэтому рыбное блюдо на праздничном столе выражает пожелание, чтобы у семьи всегда оставалось больше средств, чем необходимо для повседневных расходов.
Для российского застолья подойдет запеченная форель, судак или лосось с лимоном и зеленью.
Рыба также станет альтернативой для гостей, которые не употребляют мясо.
Какое мясо выбрать, чтобы следующий год был удачным
Если ориентироваться на праздничную символику, главным блюдом можно сделать свинину ради достатка, утку ради любви или курицу ради семейного единства. Говядину связать с упорством, индейку — с новыми возможностями, а кролика — со спокойствием.
Но готовить все перечисленное одновременно не требуется. Избыток тяжелой еды едва ли сделает новогоднюю ночь приятнее.
Лучше выбрать одно основное горячее, дополнить его овощами и любимыми семейными закусками.
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