Одним страсть, другим ссоры: любовный гороскоп для знаков зодиака на декабрь 2026
Ревность, страсть, флирт и судьбоносные встречи — декабрь не позволит скучать в личной жизни.
Фото, видео: 5-tv.ru
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Декабрь станет продолжением тех процессов, которые происходили в личной жизни знаков зодиака на протяжении последних двух месяцев. После активного и страстного периода октября — ноября появится возможность спокойно обсудить общие ценности и закрепить достигнутые договоренности.
Однако не обойдется и без очередного накала страстей. Кого из знаков зодиака ждут романтические знакомства, а кому предстоит пережить новую волну трансформаций в отношениях, эксклюзивно 5-tv.ru рассказала астролог Виктория Лим.
Виктория Лим
Астролог
Любовный гороскоп на декабрь 2026 — прогноз на месяц для всех знаков зодиака
Первые несколько дней декабря выглядят достаточно гармоничными: Венера находится в последних градусах Весов, поэтому в отношениях может быть больше спокойствия и взаимопонимания. Страсть здесь скорее мягкая и уравновешенная — как результат тех самых мирных переговоров, которые проходили в ретроградный период.
Но уже с 4 декабря Венера вновь входит в конфронтацию с Плутоном, и примерно до 15 декабря градус напряжения в отношениях может снова повыситься. Могут вернуться страсть и драма, появиться ревность, придирки или желание вновь разобраться в старых проблемах.
При этом необязательно проживать этот период через конфликт: накопившееся напряжение можно направить в страсть и использовать для трансформации отношений, а не для того, чтобы усугублять драму.
С 16 декабря Венера продолжает движение по Скорпиону практически без напряжения. Легкий гармоничный аспект с Марсом усиливает ее магнетическое, мягкое и манкое влияние. Поэтому вплоть до 21 декабря складываются особенно благоприятные условия для романтических отношений и общения с противоположным полом.
А уже с 27 декабря в отношениях может начать расти уровень амбиций: захочется изменить их статус, получить больше определенности. У кого-то это может проявиться как недовольство текущим форматом отношений.
Это напряжение сохранится и в начале января, но первые предпосылки к нему появятся еще в конце декабря.
Овен — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
В первые дни декабря Овны продолжат разбираться с отношениями и договоренностями, которые пересматривались в предыдущие месяцы. Но затем Венера постепенно переведет внимание в сферу общих ресурсов.
С 4 декабря на первый план выйдут финансовые вопросы внутри пары: совместные траты, вложения, распределение ресурсов. На фоне напряженного взаимодействия Венеры с Плутоном может возникнуть желание пересмотреть то, как именно партнеры распоряжаются общими средствами.
К концу месяца эти вопросы могут получить более конкретное продолжение. Возникает вероятность изменения финансовых договоренностей или статуса совместных ресурсов: то, что обсуждалось ранее, может потребовать нового решения и его воплощения в жизнь.
Телец — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
Для Тельцов первая половина декабря станет продолжением активного в предыдущие месяцы периода в сфере отношений. Венера после ретроградного движения возвращается к нерешенным вопросам, поэтому до середины месяца может потребоваться обсудить то, что раньше осталось без окончательного решения.
Это скорее история уже существующих отношений: не возвращение бывших партнеров, а необходимость еще раз разобраться в том, что происходит внутри пары.
На фоне конфронтации Венеры с Плутоном отношения могут оставаться достаточно страстными, но одновременно требовать большей честности и внимания к накопившимся вопросам.
После 15 декабря ситуация заметно смягчится. Венера в Скорпионе создаст более гармоничный фон, и Тельцы могут наконец почувствовать больше легкости и удовольствия от отношений. Для свободных представителей знака это также хороший период для новых знакомств.
Вторая половина декабря в целом выглядит гораздо более спокойной и приятной для личной жизни Тельцов.
Близнецы — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Близнецов любовно-романтическая сфера уже в начале декабря перестанет быть в центре внимания. Венера постепенно сместит акцент на другие темы.
При этом за счет личной активности самих Близнецов начнет заметно оживляться сфера партнерства — в первую очередь делового. В первой половине декабря их может ждать много переговоров, поездок, встреч и контактов с аудиторией, клиентами и бизнес-партнерами.
Такая активность заметно отразится и на домашней атмосфере. Близнецам, возможно, придется чаще бывать вне дома, больше контактировать с людьми по рабочим вопросам, и все это неизбежно будет влиять на привычный семейный ритм.
До третьей декады декабря жизнь Близнецов может быть довольно хаотичной и динамичной.
Рак — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Раков первая половина декабря может оказаться достаточно насыщенной романтическими событиями.
С 4 по 15 декабря Венера, взаимодействуя с Плутоном, может принести новые знакомства и флирт, но при этом не обойдется без драмы. Притяжение может оказаться достаточно сильным, а сама романтическая история — эмоционально насыщенной.
С 16 декабря фон станет значительно мягче. Венера в Скорпионе получит гармоничную поддержку Марса, поэтому вплоть до 21 декабря у Раков будет особенно благоприятный период для романтики, новых знакомств и приятных событий в личной жизни.
Лев — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Львов влияние Венеры в декабре в первую очередь проявится в сфере дома и семьи, поэтому романтическая тема будет тесно связана с домашней атмосферой.
До середины месяца напряженное взаимодействие Венеры с Плутоном может подогревать отношения и создавать дополнительную драматичность внутри семьи.
При этом причинно-следственная связь может работать и в обратную сторону: бытовые вопросы, в том числе покупки или решения, связанные с домом, способны стать источником напряжения в отношениях.
С 16 декабря ситуация постепенно стабилизируется. Венера в Скорпионе и гармоничная связь с Марсом помогут смягчить атмосферу, поэтому вторая половина месяца может пройти гораздо спокойнее.
Дева — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Дев Венера в декабре активирует прежде всего сферу общения и взаимодействия с ближайшим окружением.
В первой половине месяца общение может быть более страстным, эмоциональным или даже несколько напряженным. Возможны новые знакомства через людей, с которыми Девы регулярно пересекаются, а также во время поездок.
С 16 декабря общение станет более конструктивным. Венера в Скорпионе способствует более мягкому и заинтересованному взаимодействию, поэтому новые знакомства могут развиваться более гармонично.
При этом личная активность самих Дев также может способствовать появлению новых контактов — особенно через ближайшее окружение.
Весы — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
Для Весов любовная тема в декабре быстро отойдет на второй план.
В первые дни месяца Венера еще будет завершать движение по Весам, поэтому представители этого знака могут продолжить обсуждение договоренностей, которые формировались после ретроградного периода. Но уже с 4 декабря внимание постепенно сместится на личные ресурсы.
В первой половине месяца влияние Венеры может проявиться в сфере покупок и финансовых операций, причем решения могут оказаться неожиданными, а траты — достаточно крупными.
Поэтому декабрь для Весов — это скорее месяц личных ресурсов и финансовых решений, чем активных событий в романтической сфере.
Скорпион — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
Для Скорпионов первая половина декабря станет своеобразной финальной волной той трансформации отношений, которая уже происходила в предыдущие месяцы.
Венера продолжит взаимодействие с Плутоном, поэтому до середины месяца могут вернуться страсть, напряжение и желание еще раз разобраться в отношениях.
Это может стать продолжением процессов, которые начались раньше, и в каком-то смысле последней проверкой того, к чему пришли партнеры после периода пересмотра отношений.
Одновременно у Скорпионов сохранится гармоничное взаимодействие с друзьями и дальним окружением, которое может принести не только приятные контакты, но и практическую пользу.
С 16 декабря ситуация станет значительно легче. Венера в Скорпионе усилит личную привлекательность, магнетизм и желание наслаждаться собой и отношениями.
Поэтому вторая половина декабря может стать гораздо более приятной в эмоциональном и романтическом плане.
Стрелец — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Стрельцов любовная тема в декабре не станет главной.
В первой половине месяца на фоне взаимодействия Венеры и Плутона возможны ситуации, связанные с зарубежьем, дальним окружением и тайными романтическими отношениями.
Это может проявиться как знакомство за рубежом, интерес к человеку другой культуры или национальности либо как связь, которую пока не хочется афишировать.
При этом основные события месяца для Стрельцов будут происходить все же в сфере партнерства и карьеры, поэтому любовные истории скорее будут вплетаться в другие процессы, чем станут центральной темой.
Козерог — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Козерогов романтическая тема в декабре также не выйдет на первый план.
Венера активирует скорее социальное окружение, коллективные проекты и связи с людьми, поэтому новые знакомства могут состояться благодаря друзьям, профессиональным контактам, участию в сообществах или совместных инициативах.
При этом особое значение могут иметь авторитетные люди и представители более широкого круга общения. Но это необязательно романтический сценарий: интерес может оставаться дружеским или деловым.
Водолей — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Водолеев влияние Венеры в декабре проявится прежде всего в личной привлекательности, усилении влияния и карьерной сфере.
Романтическая тема может оставаться скорее фоном, тогда как основное внимание будет направлено на то, как Водолеи проявляют себя и какое впечатление производят на окружающих.
В конце месяца их привлекательность может сыграть особенно заметную роль в деловых и карьерных контактах. Поэтому новые знакомства вполне могут состояться именно благодаря профессиональной активности и расширению сферы влияния.
Рыбы — любовный гороскоп на декабрь 2026
Гороскоп любви на декабрь 2026 для знаков зодиака. Фото: 5-tv.ru
У Рыб в декабре по-прежнему будет актуальна тема партнерства.
Венера добавит романтическую составляющую, поэтому на фоне деловых контактов и новых партнерств могут возникнуть и личные симпатии. Особенно это может быть связано с зарубежными контактами, дальними поездками или людьми из другого круга общения.
При этом романтическая и деловая сферы могут пересекаться: перспективное знакомство способно состояться именно в процессе взаимодействия по работе или благодаря партнерским связям.
В целом до конца декабря тема партнерства останется для Рыб актуальной, а вместе с ней сохранится и возможность новых романтических знакомств.
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