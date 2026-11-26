Вечная мерзлота хранит не только останки древних животных. В ней находят вирусы, которые способны ожить спустя тысячи лет. Но эти находки — лишь часть удивительной истории: следы древних инфекций есть и в наших собственных генах.

Как вирусы повлияли на эволюцию человека? Какие угрозы могут пробудиться при таянии мерзлоты? И зачем ученые используют вирусы в медицине? Ответы на эти и другие вопросы — в программе Пятого канала «Давай разберемся».

Следы инфекций в наших генах: как вирусы повлияли на эволюцию человека

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Древние вирусы не только уничтожали живые клетки, но и помогали развиваться жизни на Земле. Ген, отвечающий за формирование долговременной памяти и способность к познанию, оказался «прирученным» остатком доисторической инфекции.

А млекопитающие, в том числе люди, не смогли бы иметь потомство без одного из ретровирусов: его белок синцитин участвует в образовании плаценты.

«Абсолютное большинство клеточных организмов сегодня имеют существенную часть генома вирусного происхождения. И считается, что именно благодаря этим элементам поддерживается эволюция живого, и это позволяет клеточным организмам, многоклеточным организмам продолжать эволюционировать. Так, у человека порядка 40% имеет вирусное происхождение, а у растений — у некоторых до 90%», — рассказал заместитель директора НИЦЭМ имени Н. Ф. Гамалеи, доктор биологических наук Владимир Гущин.

Проснулись спустя тысячи лет: какие вирусы находят в вечной мерзлоте

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До начала времен гиганты были не только среди рептилий, амфибий и млекопитающих. В 2014 году команде ученых удалось обнаружить и разбудить гигантский питовирус сибирский, который проспал во льдах около 30 тысяч лет. Его нашли в Сибири, в районе Колымской низменности.

«Вирус гриппа, с которым все хорошо знакомы, — это как легковой автомобиль примерно. Есть вирусы побольше, которые можно как автобус себе представить, а вот самый крупный вирус, который был обнаружен в этих древних амебах, он размером с Boeing уже», — объяснил старший научный сотрудник ИФХиБПП имени В. А. Ковды РАН Андрей Абрамов.

Главной мишенью древних инфекций были примитивные одноклеточные организмы. Чтобы проверить, опасны ли они для современных животных или даже людей, специалисты провели серию экспериментов. Они заразили вирусом клетки млекопитающих и рептилий. Образцы материалов теплокровных не пострадали.

«Мы видим, что клетки ровным слоем покрывают всю площадь. С ними ничего не произошло», — рассказала доцент кафедры вирусологии и микробиологии МГАВМиБ — МВА имени К. И. Скрябина Вита Лага.

А вот для пресмыкающихся патоген оказался губительным.

«Смотрим, что у рептилий. А вот здесь картина совсем другая. Клетки разрушены. Они находятся в отдельных скоплениях и занимают меньше половины площади», — пояснила специалист.

Как выяснилось, для млекопитающих, а значит, и для нас, вирусы доисторических времен не опасны.

Угрозы из-подо льда: чем опасно таяние вечной мерзлоты

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Ледники продолжают таить вполне реальные угрозы, которые могут привести к катастрофе.

«Таяние вечной мерзлоты потенциально может привести к новым пандемиям, потому что в мерзлоте, в частности, находится очень много старых скотомогильников, которые сейчас, в общем-то, даже все не учтены и неизвестно, где они находятся. Например, какие-нибудь стада оленей заражались чумой. Их забивали, захоранивали. Считалось, что они будут лежать в мерзлоте столетиями, поскольку она вечная. Сейчас-то мерзлота тает. В частности, в 2016 году на Ямале была вспышка. Растаял какой-то могильник, потекла вода, кто-то из него попил», — рассказал старший научный сотрудник кафедры криолитологии и гляциологии географического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова Михаил Иванов.

Вирусы против бактерий: что показали эксперименты на МКС

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Вирусы способны сохранять жизнеспособность не только в экстремальном холоде. Эксперименты на МКС показали, что в условиях микрогравитации бактериофаги эволюционируют иначе, чем на Земле. Это открытие может помочь в создании новых средств борьбы с патогенами, устойчивыми к антибиотикам.

«Фаги, которые жили в микробных клетках одного из штаммов стрептомицетов, стрептомицеты, которые вот, мы знаем препараты стрептомицин, например, антибиотики, которые продуцируются этими бактериями, — ну вот в одном из них фагов стало размножаться больше, и настолько больше, что они фактически разрушили клетки, в которых они находились», — сообщил заведующий отделом санитарно-гигиенической безопасности человека в искусственной среде обитания ГНЦ РФ — ИМБП РАН Вячеслав Ильин.

Доставка генов и создание вакцин: как вирусы помогают медицине

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Вирусы — не только угроза, но и незаменимые помощники в медицине. Они обладают уникальным механизмом внедрения нуклеиновой кислоты в ядра клеток.

Ученые удаляют патогенную часть и используют пустую белковую оболочку как курьера для доставки исправных генов при лечении тяжелых патологий.

«Вирусы используются, во-первых, для того, чтобы создавать на их основе вакцины. То есть фактически аденовирусная платформа — что это из себя представляет? Это аденовирус, у которого убрали часть генома, не позволив ему реплицироваться в организме человека. Такой способ доставки генетической информации. И этот универсальный способ доставки позволяет создавать массу вакцинопрофилактических препаратов, на основе которых была создана и вакцина от коронавируса, и вакцина от лихорадки Эбола за несколько лет до», — рассказал Владимир Гущин.

Международная группа ученых восстановила геном возбудителя обычной простуды из ткани легких женщины, которая умерла в Лондоне около 250 лет назад. Это самый древний человеческий РНК-вирус из всех, что удалось расшифровать на сегодняшний день.