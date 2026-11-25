Еще недавно народный артист России Стас Михайлов признавался в любви супруге Инне, называл ее своей опорой и благодарил за годы, проведенные вместе.

А уже осенью 2026 года начались разговоры о проблемах в браке, измене певца супруге с помощницей и даже разводе звездной пары.

Что происходит в звездном семействе на самом деле — в материале 5-tv.ru.

Почему заговорили о разводе Стаса Михайлова с женой Инной

Личная жизнь Стаса Михайлова сейчас: развод с Инной, новости. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

В сентябре 2026 года артист разместил в соцсетях анонс своего предстоящего концерта, и одну из публикаций его жена странно прокомментировала — оставила смайлик, выражающий стыд или неловкость. Подписчики звезд сразу это заметили и заволновались.

Потом, в день рождения их общей младшей дочери Марии 21 сентября, Инна Михайлова уже на своей странице разместила совместный черно-белый портрет с мужем и оставила под ним загадочную подпись: «Мы больше не вместе».

«Пожалуйста! Я не имею отношения к его нынешнему образу и внешнему виду. Это правда!» — указала светская львица.

Во второй публикации Инна разместила афишу концерта Михайлова, добавив эмодзи в виде клоуна, и сопроводила кадр фразой «Человек-fake». Позднее на странице жены артиста было продублировано сообщение о разрыве, но уже с исправлением орфографической ошибки и хэштегом «ЛюблюВсех».

Еще один повод для обсуждения отношений Стаса и Инны Михайловых появился в ноябре 2026 года, когда падчерица певца Ева Канчельскис обвенчалась со своим избранником Александром.

На первых опубликованных Инной видео с таинства исполнителя не оказалось. Учитывая обстоятельства последних месяцев, отсутствие исполнителя в кадре привлекло особое внимание. Тем более что Стас Михайлов много лет воспитывал Еву и относился к ней как к родной дочери.

Позднее выяснилось, что певец все-таки приехал на венчание падчерицы. Однако, судя по публикациям, на венчании Стас и Инна стояли порознь.

Кто подтвердил факт расставания Михайловых

Личная жизнь Стаса Михайлова сейчас: развод с Инной, новости. Фото: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda

Информацию о расставании Инны и Стаса подтвердили в их ближайшем окружении.

«Мы ей ночью написали, спросили — вас взломали или это все правда? Она ответила, что правда», — рассказал источник Starhit.ru.

По версии KP.RU, камнем преткновения в отношениях супругов могла быть работа, ведь Инна активно участвовала в его профессиональной деятельности артиста: занималась организационными вопросами, принимала участие в разработке концертных программ и взаимодействовала с его командой.

«Говорят, что пара рассталась недавно. Сегодня вот таким публичным образом в соцсетях Инна Михайлова протестует против того, что концертное шоу „Народный корпоратив“, в создании которого она много лет назад участвовала, придумывала с командой формат, проведут теперь без ее участия. Впервые в 2015 году прошел концерт в этом формате. Теперь женщина таким способом показала, что все новые шоу не имеют отношения к тому, в чем участвовала ранее она…», — сообщили изданию в светской тусовке.

Появились также сплетни о том, что артисту якобы наскучил чрезмерный контроль творческой деятельности со стороны супруги. При этом сами Михайловы эти слухи не подтверждали.

О происходящем в звездной семье высказался и продюсер Сергей Дворцов, знакомый с окружением супругов.

«Да, действительно, могу подтвердить факт расставания Стаса и Инны. Здесь просто они решили пойти своими дорогами без ругани и при этом остались хорошими друзьями. Ведь за столько лет совместной жизни они дали друг другу много и даже больше. Я уверен, что, может, конечно, и будет совместный фит дальше на сцене у них, но не факт. Причина расставания — (отношения. — Прим. ред.) изжили себя, так сказать, но никакой измены там нет», — цитирует его Газета.ру.

Что известно о предполагаемой измене Стаса Михайлова

Личная жизнь Стаса Михайлова сейчас: развод с Инной, новости. Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Одной из самых обсуждаемых версий возможного разлада в семье Стаса Михайлова стало появление в его окружении другой женщины. В сети подозревали Елену Давидович, которая работает личной помощницей народного артиста России.

Дело в том, что раньше организационными вопросами активно занималась супруга Михайлова, то теперь рядом с ним появилась новая сотрудница.

В прессе стали обсуждать совместные фотографии певца и его помощницы. Некоторые пользователи социальных сетей предположили, что их могут связывать не только профессиональные отношения:

«Очень похожа на жену, но брюнетка»;

«Все бывает в этой жизни, и люди могут устать друг от друга, от одного образа. Конечно, это и ревность жены (повлияла. — Прим. ред.)»;

«Ой, ну все стандартно: старая жена в прошлом, сейчас новая любовь всей жизни»;

«Все продается и покупается. Купить можно любую».

Однако позднее слухи о неверности Стаса Михайлова опровергала сама Инна.

«Если пара не называет официальную причину разрыва, окружение начинает „додумывать“ ее, опираясь на обрывки фраз, изменения в соцсетях или поведении партнеров. Измен не было!» — заверила она подписчиков в соцсетях.

Как сам Стас Михайлов комментирует слухи о разводе и романе с помощницей

Личная жизнь Стаса Михайлова сейчас: развод с Инной, новости. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Сам народный артист России не считает необходимым подробно отчитываться перед общественностью о происходящем в его семье.

В интервью KP.RU исполнитель заявил, что никакой размолвки с супругой у него нет.

«Единственное, что я хочу сказать: не верьте всему, что написано. Я это и моей маме каждый раз говорю. Она читает прессу, звонит мне. Я говорю: „Мама, ты-то меня знаешь как никто другой. Знаешь, что это неправда“. Всем хочу сказать: нет повода беспокоиться. Поэтому не переживайте. И самое главное, я уж точно никогда не стану пиариться на разводе, я православный человек. Единственное, что могу сказать: у нас очень много „доброжелателей“. Они пытаются раскачать там, где ничего нет, раздуть какую-то ерунду», — прокомментировал музыкант.

Слухи о предполагаемых романтических отношениях с Еленой Давидович, по признанию певца, вызывают у него лишь усмешку.

«Мне так смешно, смотрю, думаю: ну, я не буду опускаться до того, чтобы что-то объяснять», — прокомментировал народный артист России.

Почему не все верят в расставание Стаса Михайлова и его жена Инны

Личная жизнь Стаса Михайлова сейчас: развод с Инной, новости. Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

История любви Михайловых очень красивая, поэтому в сети многие не хотят верить в их расставание.

Судьбоносная встреча Стаса Михайлова и Инны Пономаревой произошла 25 ноября 2006 года. На тот момент она переживала развод с футболистом Андреем Канчельскисом, с которым прожила в браке 15 лет. У нее уже было двое детей — сын Андрей и дочь Ева.

Стас только начинал свой путь к славе, за плечами у него были неудачный первый брак, сложные отношения с певицей Натальей Зотовой и двое детей — сын Никита и дочь Дарья.

Инна пришла на концерт артиста, и после выступления он пригласил ее на свидание. По воспоминаниям самого Михайлова, на тот момент у него не было буквально ничего — ни собственного жилья, ни финансовой стабильности.

Пара снимала скромную однокомнатную квартиру, и Инна, по словам певца, никогда не выказывала недовольства таким положением дел.

«Ты был испуган нашей первой встречей, А я уже молилась о второй», — писала позже светская львица в своем блоге.

Несмотря на то, что отношения начались в 2006 году, официальную свадьбу пара сыграла лишь в августе 2011 года. Церемония прошла в одном из замков под Парижем. К тому моменту супруги уже воспитывали общую дочь Иванну, которая родилась в 2009 году.

В 2012 году в семье появился второй совместный ребенок — дочь Мария. Девочка родилась после парижской свадьбы, и именно она стала шестым ребенком в объединенной семье Михайловых. Певец также поддерживает отношения со своими старшими детьми, помогает им материально и принимает участие в их жизни.

Особое значение в семье всегда придавали памятным датам. Супруги отмечали сразу три праздника, связанных с их отношениями: день знакомства, официальной регистрации брака и свадебного торжества.

При этом самым важным для пары оставалось именно 25 ноября — день, когда они впервые встретились. Эту дату супруги старались отмечать ежегодно, независимо от того, находились ли они дома или путешествовали вместе во время гастролей артиста.