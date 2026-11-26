С 1 декабря 2026 года в России вступят в силу новые законы и постановления, которые затронут граждан и бизнес.

На эту же дату приходится важный срок для владельцев квартир, автомобилей и земельных участков. Первое декабря — последний день, когда можно вовремя уплатить налоги по уведомлению ФНС за 2025 год. Уже со 2 декабря на просроченную задолженность начнут начислять пени.

Подробнее о том, кого коснутся декабрьские изменения, — в материале 5-tv.ru.

Последний день для уплаты налогов за квартиру, землю и машину

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Во вторник, 1 декабря, истекает срок уплаты транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество физических лиц за 2025 год. В том же уведомлении ФНС может быть указан налог на доходы физических лиц.

Например, так начисляют налог с процентов по банковским вкладам, если возникла обязанность его уплатить, или доплату по прогрессивной шкале, если в прошлом году человек получал доходы у нескольких работодателей и налоговая пересчитала их в совокупности.

Проверить начисления можно в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. На «Госуслугах» уведомление доступно тем, кто подключил его получение через портал. Бумажный экземпляр можно запросить в налоговой или через многофункциональный центр.

В уведомлении указаны объект, сумма и реквизиты платежа. Если, например, налог начислили за уже проданную машину, стоит проверить, за какие месяцы его рассчитали, и сообщить в ФНС, если сведения об объекте или периоде владения оказались неверными.

Если налогоплательщик не уплатит налоги вовремя, то со 2 декабря 2026 года его долг начнет ежедневно увеличиваться за счет пеней. В этом случае налоговый орган пришлет требование об оплате. Если должник его проигнорирует, последует принудительное взыскание, включая арест имущества и банковских счетов.

Для налогоплательщиков отдельных пострадавших территорий Курской области действует исключение: срок уплаты продлен на 12 месяцев. Оно распространяется на тех, кто подпадает под условия правительственных постановлений.

В декабре придет повышенная пенсия тем, кому в ноябре исполнилось 80 лет

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Получатели страховой пенсии по старости, отметившие 80-летие в ноябре, в декабре получат первую выплату после перерасчета. Социальный фонд проводит его автоматически. Удваивается фиксированная часть страховой пенсии: в 2026 году ее обычный размер составляет 9 584,69 рубля, а после повышения — 19 169,38 рубля без учета других надбавок. Размер всей пенсии зависит и от ее страховой части.

Правило действует круглый год. Перерасчет положен со дня 80-летия, а первую увеличенную выплату Соцфонд перечисляет в следующем месяце по графику доставки пенсии. Если фиксированную выплату уже повысили по инвалидности I группы, второе удвоение за 80-летие законом не предусмотрено.

Льготные автокредиты вернутся после паузы

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru

Минпромторг объявил, что с 1 декабря возобновит программу льготного автокредитования на российские автомобили. Осенью выдачу приостановили после исчерпания бюджетных лимитов на 2026 год.

Для перезапуска задействуют финансирование следующего года. В программе участвуют, в частности, работники здравоохранения и образования, граждане с инвалидностью, участники специальной военной операции и члены их семей. Отдельные условия предусмотрены для семей с детьми.

К 26 ноября расширенные условия подпрограммы «Семейный автомобиль» были представлены в проекте решения правительства. Среди предложений Минпромторга — скидка 20% для семей с тремя и более детьми при покупке российского семиместного автомобиля стоимостью до 2,3 миллиона рублей.

Семьям с пятью и более детьми ведомство предложило такую же скидку на микроавтобус стоимостью до 4,5 миллиона рублей. Для обеих категорий в проекте предусмотрены требования к локализации производства. Таким образом, дата перезапуска объявлена, а эти суммы и условия приведены в редакции проекта.

Семьи ветеранов получат право на бесплатное ЭКО

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 декабря вступают в силу поправки к закону «О ветеранах». Состоящие в браке ветераны и инвалиды боевых действий смогут воспользоваться вспомогательными репродуктивными технологиями, в том числе экстракорпоральным оплодотворением, в рамках программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи. Порядок получения помощи определяет Минздрав. Суррогатное материнство в эту меру поддержки не входит.

Право предусмотрено и для вдовы ветерана или инвалида боевых действий, если она не вступила в новый брак. Воспользоваться этой мерой можно в течение пяти лет со дня гибели или смерти супруга. Для применения его биологического материала требуется его нотариально удостоверенное согласие.

Чтобы зарегистрировать отцовство по новым правилам, медицинская организация должна подтвердить, что использовался биологический материал супруга и беременность наступила в пределах установленного пятилетнего срока.

Порядок для ЗАГСа прописан отдельно. Сведения об отце внесут в запись о рождении на основании свидетельства о браке, документа медицинской организации и нотариально удостоверенного согласия супруга быть записанным отцом. Для имени и фамилии ребенка закон также предусматривает нотариальное согласие супруга, в том числе на то, чтобы их выбрала мать.

За смартфоны и ноутбуки начнут взимать технологический сбор

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

С 1 декабря 2026 года производители и импортеры будут платить технологический сбор за каждое устройство из перечня Минпромторга. В него вошли смартфоны, отдельные виды ноутбуков, мобильные телефоны и некоторые аппараты для проводной связи.

Сумма зависит от того, есть ли в системе «Честный знак» сведения о товарном знаке и модели устройства. Если оба указаны, сбор составит 250 рублей за смартфон и 500 рублей за ноутбук из перечня.

Если сведений о товарном знаке или модели нет, платеж вырастет до 496 и 992 рублей соответственно. Данные проверят на момент получения уведомления о вводе техники в оборот.

Сбор перечисляет в бюджет производитель или импортер. Как он отразится на цене в магазине, зависит от того, какую часть дополнительных расходов компании заложат в стоимость техники.

На упаковках риса, муки и круп появятся коды маркировки

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 декабря производители и импортеры начнут наносить специальные коды на упаковки отдельных видов риса, муки, круп, сушеных бобовых и смесей для теста. Каждый код регистрируют в системе «Честный знак». Покупатель может отсканировать его в приложении и посмотреть сведения о товаре.

На полке какое-то время смогут соседствовать две партии одного и того же риса — с кодом на упаковке и без него. Товары, произведенные или ввезенные в Россию до начала обязательной маркировки, разрешено продавать до истечения срока годности.