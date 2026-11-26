За свою карьеру народный артист России Евгений Миронов успел побывать на экране солдатом, писателем, революционером и космонавтом, а на театральной сцене — сыграть все роли в «Гамлете». Одни роли раскрыли его в глазах зрителей, другие — сделали открытие в душе самого артиста.

И вот 29 ноября актеру исполнилось 60 лет — более 30 из них он посвятил творчеству.

В честь юбилея Евгения Миронова 5-tv.ru решил рассказать историю его становления как артиста через его самые яркие перевоплощения.

Лечился у Машкова портретом Кашпировского

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: кадр из фильма «Любовь», режиссер Валерий Тодоровский, 1991 г.

Будущий артист вырос в военном городке Саратовской области. После окончания местного театрального училища он отправился покорять Москву. Миронов мечтал попасть на курс Олега Табакова, но к тому моменту у мастера был только второй курс. Для Миронова сделали исключение: после испытательного срока его зачислили.

В общежитии он делил комнату с Владимиром Машковым. Поначалу будущие звезды российского кино не могли найти общий язык, но со временем молодые люди сблизились.

Жили студенты небогато. Миронов готовил суп из картофеля и моркови, добавлял немного масла и угощал соседа. Чтобы Машков не сомневался в питательности, Евгений уверял приятеля, что сварил суп на курином бульоне, а мясо съел сам. Мило, но в итоге сам Миронов заработал себе на таком рационе язву желудка.

Когда она обострилась, ему пришлось перенести операцию. Первым, кого Миронов увидел, придя в себя после наркоза, оказался Машков. В руках он держал портрет Кашпировского — чтобы ускорить выздоровление друга.

В кино начинающий актер дебютировал в 1988 году в картине Александра Кайдановского «Жена керосинщика», но настоящую популярность ему принесла главная роль студента Саши в фильме Валерия Тодоровского «Любовь».

За нее в 1992 году Миронов получил призы за лучшую мужскую роль на «Кинотавре» и фестивале «Созвездие», а также приз кинокритиков «Лучший артист года».

Стал Бумбарашем, чтобы исполнить мечту матери

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

Параллельно со съемками Миронов продолжал строить карьеру в театре. Изначально артист хотел лишь учиться у Олега Табакова, а в итоге долгие годы прослужил в его «Табакерке» — и так исполнил сразу две мечты.

Дело в том, что мать Миронова Тамара Петровна в молодости мечтала быть актрисой, особенно ей нравилась «Табакерка». Закрутившись в заботах о детях, она оставила свои надежды на сцену и пошла в любимый театр работать контролером-билетером. А вот Миронов ее мечту воплотил.

Одной из его наиболее успешных работ в «Табакерке» стала главная роль в постановке Владимира Машкова «Страсти по Бумбарашу». Спектакль появился в репертуаре театра в 1993 году, а сняли его только в 2011-м.

На протяжении всего карьерного пути артиста театр никогда не уступал съемкам в кино.

«Я убежден: театр не может быть законсервирован в своих собственных, даже гениальных, поисках», — признавался Миронов в одном из интервью.

Так, ради возможности сыграть Ивана Карамазова в постановке Валерия Фокина артист оставил подготовку к съемкам во Франции. Премьера спектакля «Карамазовы и ад» состоялась в «Современнике» 17 января 1996 года.

Ходил в мечеть вместо церкви

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: кадр из фильма «В августе 44-го», режиссер Михаил Пташук, 2001г

К середине 1990-х Миронов успел поработать с Никитой Михалковым, снявшись в оскароносной драме «Утомленные солнцем». В 1995 году он получил кинопремию «Ника» за главную роль в фильме «Лимита».

Следующим серьезным испытанием для артиста стала работа с Владимиром Хотиненко. В картине «Мусульманин» Миронов сыграл солдата Николая Иванова, который после нескольких лет афганского плена возвращается в родную деревню, приняв ислам.

Готовясь к роли, артист посещал московскую мечеть, знакомился с Кораном и учился читать намаз. Позже он сам признавался, что буквально влюбился в ислам.

В 2001 году вышла военная картина режиссера Михаила Пташука «В августе 44-го…», снятая по роману Владимира Богомолова. В ней артист сыграл сотрудника военной контрразведки СМЕРШ.

Работу Миронова оценили и в ФСБ России. В 2006 году за исполнение роли капитана Алехина артист получил премию ведомства в номинации «Актерская работа».

Оказался прирожденным «Идиотом» и преступником

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: кадр из сериала «Идиот», режиссер Владимир Бортко, 2003 г.

Одной из главных работ в творческой биографии Евгения Миронова стала роль князя Льва Николаевича Мышкина в экранизации романа Федора Достоевского. Режиссер Владимир Бортко собрал на одной съемочной площадке Владимира Машкова, Лидию Вележеву, Инну Чурикову, Олега Басилашвили и Михаила Боярского.

Самому Миронову на момент выхода сериала было 36 лет. Ключ к характеру Мышкина актер нашел в детской непосредственности.

За исполнение этой роли Миронов получил премии «ТЭФИ», «Золотой орел» и «Золотая нимфа» международного телевизионного фестиваля в Монте-Карло. Позже актер вспоминал, что восемь месяцев работы над «Идиотом» по ощущениям растянулись для него на восемьдесят лет.

Спустя три года после выхода «Идиота» Евгений Миронов удивил поклонников кардинальной сменой экранного образа.

В боевике «Охота на пиранью» актер сыграл жестокого и состоятельного преступника Прохора, который устраивает охоту на людей в сибирской тайге. Главным противником персонажа Миронова стал герой Владимира Машкова.

Превращение из добродушного князя Мышкина в убийцу оказалось настолько убедительным, что в 2007 году Миронов получил кинопремию MTV в номинации «Лучший злодей».

К тому моменту в жизни артиста произошла еще одна важная перемена. В 2006 году он возглавил Театр Наций, где впоследствии реализовал множество собственных творческих проектов. До сих пор Миронов совмещает съемки и выступления на сцене с обязанностями художественного руководителя.

Позволил своему увлечению Достоевским выйти из-под контроля

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: кадр из сериала «Достоевский», режиссер Владимир Хотиненко, 2011 г.

После Ивана Карамазова и князя Мышкина Евгению Миронову предстояло сыграть самого Федора Достоевского. Предложение поступило от Владимира Хотиненко, с которым актер ранее работал над картиной «Мусульманин».

Миронов посещал музеи, знакомился с воспоминаниями его современников и перечитывал произведения классика. Но на самом деле полюбил он писателя и его творчество задолго до этой роли. «Стать» самим Достоевским — высшая радость истинного поклонника его творчества.

«Когда говорят, что Достоевский — автор не самый позитивный, мне странно такое слышать. Нет, это общепринятое, совершенно неверное ощущение. У него есть много юмора и произведения сатирические прекрасные», — восхитился он автором в недавней беседе с aif.ru.

За воплощение образа Достоевского артист получил премию «Золотой орел» за лучшую мужскую роль на телевидении.

Заменил одним собой и труппу, и сразу двух родителей

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: www.globallookpress.com/Ekaterina Tsvetkova

В 2013 году Евгений Миронов уже несколько лет руководил Театром Наций и активно экспериментировал с театральными форматами.

Одним из наиболее необычных проектов артиста стала постановка канадского режиссера Робера Лепажа, в которой Миронову предстояло сыграть все роли шекспировской трагедии. Артист перевоплощался из датского принца в его мать Гертруду, возлюбленную Офелию и других действующих лиц.

За эту работу Миронов получил театральную премию «Хрустальная Турандот», а вот за роль примерного отца для своего сына — только его непростой нрав.

В 2015 году Миронов стал папой: сына звезде родила суррогатная мать. Сейчас Петр уже подросток и учится в одной из престижных столичных гимназий с музыкально-драматическим уклоном. В 2023 году мальчик вышел на сцену вместе с отцом, исполнив главную роль в спектакле «Петя и волк».

Характер у сына звезды непростой, но Миронов старается с ним совладать.

«Говорят, похож на меня. Но сейчас у него появилось на все свое мнение. Причем он долго аргументирует, и я учусь с терпением к этому относиться», — рассказывал он в рамках проекта «Мой монолог».

Петю он воспитывает вместе с мамой, женат артист никогда не был.

«Я под контролем. Я маменькин сынок. Но я какой-то вывод из этого делаю, потому что я бы так своего ребенка близко к себе не приближал», — улыбался он.

Готовился к революции

Евгений Миронов: биография, фильмы, лучшие роли, жизнь актера. Фото: кадр из сериала «Демон революции», режиссер Владимир Хотиненко, 2017 г.

Еще мальчиком Миронов загорелся идеей собрать домашнюю библиотеку. Родители поддержали Миронова, отец даже дал денег на книги, но купить их будщему артисту не удалось — в ближайшем магазине продавались только труды Ленина. Мальчик не сдался, прикупил пятитомник и прилежно старался его прочесть. Не дочитал, но старания оправдались спустя много лет.

Однажды на «Мосфильме» уже взрослый и состоявшийся артист случайно встретил Владимира Хотиненко. Режиссер предложил ему ненадолго зайти в павильон, надеть кепку и попозировать перед камерой. Как рассказывал Миронов, продюсеры увидели снимок и решили, что Ленина в сериале «Демон революции» должен сыграть он.

Впоследствии артист признавался, что именно из образа Ленина ему было особенно сложно выйти после окончания съемок. Наверное, потому что вошел в него он уж слишком рано!