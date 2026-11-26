Трагедия в вологодской многодетной семье вызвала широкий резонанс. Пятилетняя девочка умерла от истощения и обезвоживания, ее братья и сестры так же попали в больницу.

Семья с 2020 года стояла на профилактическом учете из-за антисанитарии в квартире. С родителями проводили беседы. По данным источника 5-tv.ru, они получали больше 200 тысяч рублей в месяц в качестве пособий.

Старший сын вспоминает, что мать часто стояла у плиты, а младшие ни разу не пожаловались ему, что дома нечего есть.

Почему произошла гибель ребенка, в каких условиях жили дети — в материале 5-tv.ru.

Шесть лет на учете: что службы знали о семье до гибели девочки

По данным Следственного комитета, 11 из 12 детей Веры и Николая были несовершеннолетними. Семья жила в собственной квартире. В 2020 году ее поставили на профилактический учет из-за антисанитарии. С родителями беседовали, однако добиться необходимых изменений не удалось.

Следственный комитет сообщил, что условия в квартире были ненадлежащими. По версии следствия, родители не обеспечивали детям необходимый уход. Теперь следователям предстоит выяснить, что специалисты знали о положении детей, какие меры принимали после постановки семьи на учет и почему этих мер оказалось недостаточно.

Старший сын Веры Александр по-другому описывает состояние квартиры.

По его словам, замечания касались прежде всего захламленного балкона. Летом семья взялась разбирать скопившиеся вещи, но закончить уборку не успела. В остальных комнатах, как утверждает Александр, обстановка была обычной.

«Не видел, чтобы голодали»: почему слова брата расходятся с рассказами соседей

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

По словам источника 5-tv.ru, семья не считалась малообеспеченной. Отец работал, а ежемесячные государственные выплаты превышали 200 тысяч рублей. Тот же собеседник утверждает, что мать запрещала детям ходить в детский сад и могла оставлять их без еды в наказание.

И соседи рассказали KP.RU, что неоднократно видели детей голодными.

Двадцатилетний Александр к тому времени уже жил отдельно. По его словам, он часто приходил к родителям, помогал по хозяйству и общался с младшими. Братья и сестры, говорит он, ни разу не пожаловались ему, что дома нечего есть.

«Я часто приходил к родителям, помогал, мы обсуждали какие-то бытовые вещи. Но с ними я уже не жил. Там трехкомнатная квартира, дети спали на трехъярусных кроватях. Я не скажу, что они плохо жили. Мать получала пособия на 180 тысяч рублей. Отец тоже работал автомехаником, хорошо зарабатывал. Так что денег им хватало. Мать часто стояла у плиты, я не видел, чтобы кто-то из детей голодал. Она всегда много готовила еды на такую ораву», — рассказал Александр в беседе с KP.RU.

Александр также отрицает, что детей наказывали едой.

«Я сам в шоке от произошедшего. Я не могу понять, как это случилось. Наказаний таких, что лишают еды — не было. На детей могли просто наорать и все. Это максимум, что происходило», — поделился он.

Обновки детям и полмиллиона долгов: что известно о деньгах семьи

По словам Александра, мать часто покупала детям одежду, особенно дочерям. Иногда за новыми вещами шли, когда прежние еще почти не успели поносить.

«Не было такого, что у них нет еды. Больше были хотелки всякие, купите мне „Айфон“. И подобное. Что касается того, как дети были одеты — шмотья у них там было очень много. Я никогда этого не понимал. Но мать всегда это поощряла. Особенно у девочек. Они неделю походят в одежде и все, им уже надо новое. Им покупали», — рассказал молодой человек.

По данным 5-tv.ru, у Веры скопился долг на сумму около 500 тысяч рублей. Примерно половина этой суммы приходилась на коммунальные услуги.

Александр говорил, что денег на содержание детей, по его представлению, хватало и что младшие никогда не жаловались ему на отсутствие еды.

«Зачем столько детей?» — что сын рассказал о здоровье матери

Отдельно Александр рассказал о состоянии здоровья Веры. По его словам, многочисленные беременности и роды серьезно сказались на самочувствии женщины. Первый ребенок появился у нее, когда ей было около 18 лет. После этого дети рождались с небольшими промежутками, иногда почти каждый год.

Сын признается, что не понимал, почему мать решила воспитывать настолько большую семью, несмотря на ухудшение здоровья.

«Я как-то пришел и спросил у нее: „Зачем столько детей?“. Она просто молчала и ничего мне не отвечала. Она подорвала себе здоровье так, что ей было тяжело подниматься на пятый этаж, спускаться. Но она не была лежачая. Давление иногда скакало и все», — рассказал Александр.

После рождения младшего ребенка в 2026 году женщина перенесла операцию на маточных трубах.

После трагедии он связался с одним из них и получил короткий ответ: родители находятся на допросе.

Семейная история потрясла и других родственников. Как рассказали KP.RU близкие, бабушка детей также не понимает, что могло произойти. После известия о гибели девочки родственники связались с ней, однако женщина сама находилась в тяжелом эмоциональном состоянии.

Пьяная поездка и пострадавший ребенок: за что отец получил условный срок

По данным 5-tv.ru, 31 августа отец семейства — Николай С. — находился на даче, где выпил примерно половину бутылки водки. После ссоры с супругой он сел за руль и отправился домой.

По дороге автомобиль столкнулся с мотоциклом, на котором находились мужчина и его сын. От удара мальчика отбросило на лобовое стекло машины. Ребенок получил серьезные травмы, а восстановление потребовало длительного времени.

Около полугода пострадавшему пришлось носить специальный корсет. По словам его матери, после случившегося мальчик до сих пор боится автомобилей.

Александр подтвердил, что авария действительно произошла. Он также рассказал, что родители иногда употребляли алкоголь по выходным, чтобы расслабиться.

«Так, на выходных, просто чтобы расслабиться. Сейчас пишут о том, что моего отца лишили прав за пьяное ДТП. Это действительно было. В тот момент отец с матерью сильно поругались, вот все и произошло», — пояснил старший сын.

В сентябре 2026 года Николая признали виновным. Суд назначил ему три года лишения свободы условно и запретил управлять транспортом в течение двух лет. Кроме того, мужчину обязали выплатить пострадавшей стороне 400 тысяч рублей компенсации морального вреда.

По информации 5-tv.ru, к моменту подготовки материала он перечислил только 100 тысяч рублей.

Родители задержаны: что выясняет следствие и где остальные дети

После гибели пятилетней девочки Следственный комитет возбудил два уголовных дела. Первое касается убийства малолетнего, заведомо находившегося в беспомощном состоянии. Второе связано с возможной халатностью должностных лиц, которые должны были следить за соблюдением прав несовершеннолетних.

По информации 5-tv.ru, 38-летние Николай и Вера задержаны. В ближайшее время им должны избрать меру пресечения.

Следователи устанавливают, как дети оказались в состоянии истощения, почему родители не обеспечивали им необходимый уход и по какой причине многолетнее наблюдение социальных служб не привело к своевременному вмешательству.

В рамках расследования также допрашивают родственников, медицинских работников и представителей органов профилактики.

Мать призналась на допросе, что пыталась накормить дочь кашей, чтобы та набрала вес. Женщина винит себя за то, что не догадалась вызвать врачей, когда дочь начала стремительно худеть.

«Никогда вес не теряли дети, никто», — уверяет она.

Отец не смог подобрать слов, чтобы описать трагедию и рассказать подробности.

Отдельное внимание уделяется действиям должностных лиц. Следствию предстоит выяснить, какие сведения о положении семьи имелись у специалистов с 2020 года, какие меры предпринимались и почему они не помогли предотвратить гибель ребенка.

Тем временем судьба остальных несовершеннолетних также остается одним из главных вопросов. Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова сообщила, что братья и сестры погибшей девочки сейчас находятся в безопасности. По ее словам, необходимо проработать возможности их дальнейшего семейного устройства.