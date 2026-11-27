Засыпать на животе, спине или сворачиваться калачиком считается милым, ровно как и в окружении множества подушек. Однако сомнологов некоторые из перечисленных поз для сна смущают.

Часто изменения в положении спящего дома не замечают: у всех же свои странности! Однако именно позы во сне могут указывать на проблемы со здоровьем.

В каких случаях необходимо обратиться к специалисту, а когда, наоборот, не стоит зря волноваться из-за положения тела ночью, эксклюзивно 5-tv.ru рассказал врач-сомнолог, невролог, главный врач Центра неврологии и медицины сна Наталья Белинская.

Какие позы сна настораживают врачей

Как по позам сна определить болезни и проблемы со здоровьем: о чем расскажут позы сна. Фото: www.globallookpress.com/Liz Gregg

Смена положения тела во время ночного отдыха — естественный физиологический процесс. За ночь человек может несколько раз перевернуться со спины на бок или на живот и даже не вспомнить об этом утром.

А вот попытки контролировать себя и сохранять определенную позу на протяжении всей ночи могут негативно отразиться на качестве отдыха.

Гораздо более информативным для врача является не то, в какой позе предпочитает спать пациент, а то, от каких положений тела ему пришлось отказаться. Если человек внезапно обнаружил, что больше не может засыпать так, как делал это на протяжении многих лет, неплохо бы выяснить, с чем связаны перемены.

Например, отказ от привычного сна на спине может быть связан с сердечной недостаточностью, рефлюксом — забросом желудочного содержимого, а также синдромом ночного апноэ-гипопноэ.

В последнем случае человек может испытывать затруднения с дыханием. Чтобы избавиться от дискомфорта, он начинает чаще поворачиваться на бок или подкладывать под голову дополнительные подушки.

Иногда пациент даже не может объяснить, почему ему больше не нравится спать на спине. Он просто замечает, что в других положениях тела чувствует себя значительно комфортнее.

О каких болезнях может говорить привычка спать на нескольких подушках

Как по позам сна определить болезни и проблемы со здоровьем: о чем расскажут позы сна. Фото: www.globallookpress.com/West Coast Surfer

Насторожить должна и внезапная потребность приподнимать ночью верхнюю часть тела.

Подобная привычка может формироваться постепенно. Сначала человек немного приподнимает голову, затем начинает подкладывать дополнительные подушки, а со временем и вовсе отказывается от горизонтального положения тела.

При этом ни сам пациент, ни его близкие могут не придавать этому значения.

«И порой сталкиваешься с какой-то совершенно абсурдной ситуацией, что человек уже два года спит, сидя в кресле, и не может лечь вообще ни в какое положение тела лежа», — рассказала Белинская.

Потребность приподнимать верхнюю часть тела может возникать на фоне затрудненного дыхания. Если на спине тяжелее дышать или получается только сопеть, человек самостоятельно пытается подобрать положение, в котором неприятные ощущения будут менее выраженными, вместо того чтобы выяснить причину их появления.

В таком случае необходимо обследоваться на синдром ночного апноэ-гипопноэ, а также синдром ночной гипоксемии — снижение уровня кислорода в крови во время сна. В положении на спине просвет дыхательных путей действительно может сужаться. Однако выраженного дискомфорта при дыхании в норме возникать не должно.

О чем говорит привычка спать в необычных позах

Как по позам сна определить болезни и проблемы со здоровьем: о чем расскажут позы сна. Фото: www.globallookpress.com/Mauricio Jordan de Souza Coelho

Привычка спать, например, на левом боку сама по себе не является поводом для обращения к кардиологу.

«А вот если человек начинает рассказывать, что я не могу спать на правом боку и прямо подкладываю так подушки, чтоб на него не перевернуться, хотя раньше на нем спал, то это обращает на себя внимание», — объяснила Белинская.

Иногда в попытках избавиться от неприятных ощущений человек принимает во сне весьма необычные положения тела. Например, не просто ложится на живот, а подгибает под себя колени и опирается на локти.

Причиной изменения позы сна могут стать и болевые ощущения. В зависимости от того, где локализуется боль, человек будет пытаться найти положение, в котором она менее выражена. Причем делать это он может неосознанно, не пробуждаясь полностью.

«В ход тут могут идти уже разные дополнительные подушки, какие-то специальные подушки, подушки для беременных, подушки какие-то большие от диванов», — рассказала врач-сомнолог.

Такие приспособления помогают зафиксировать тело в положении, в котором боль менее выражена, и сохранять его на протяжении ночи.

Какие позы сна могут вызывать боль в суставах

Как по позам сна определить болезни и проблемы со здоровьем: о чем расскажут позы сна. Фото: www.globallookpress.com/JONATHAN FORD

Бывает и наоборот: причиной появления болезненных ощущений становится сама поза сна. Например, человек спит на боку, сильно подтянув под себя одну ногу, или лежит на спине, забросив руки за голову.

«Эти позы часто приводят к формированию болевых ощущений», — объяснила сомнолог.

После длительного пребывания в таком положении может затечь конечность, появиться боль в суставах или связках из-за их напряжения или растяжения.

«Размер кровати и наличие партнера по кровати, они часто тоже заставляют нас спать в каком-то определенном положении тела», — отметила Белинская.

Например, если раньше человек спал один, а теперь делит кровать с партнером, он может начать чаще засыпать на боку. А если один из партнеров спит чутко, другой может стараться реже переворачиваться ночью, чтобы не разбудить его. В таком случае новая поза сна и может со временем оказаться «нездоровой».

В какой позе полезнее всего спать

Как по позам сна определить болезни и проблемы со здоровьем: о чем расскажут позы сна. Фото: www.globallookpress.com/Martin Poole

Универсальной позы для сна, которую врачи могли бы рекомендовать всем здоровым людям, не существует. При выборе положения тела ночью необходимо ориентироваться на собственные ощущения.

«Вот когда человек ложится, например, на спину, на новую подушку, стоит обратить внимание, насколько расслаблена его шея, насколько расслаблена его спина, насколько хорошо, комфортно ему дышится», — объяснила Белинская.

Если возникает дискомфорт, можно попробовать повернуться на бок.

Человек не всегда замечает, что его ночные привычки изменились. А вот со стороны может быть хорошо видно, что он стал чаще ворочаться, перестал спать на спине или начал подкладывать под голову дополнительные подушки.

Ну и дежурный способ определить, насколько беспокойно спит человек, — обратить внимание на состояние постельного белья после пробуждения. Сильно измятая простыня и скомканное одеяло могут говорить о том, что человек часто меняет положение тела во сне.

Если появились сомнения в качестве ночного отдыха, можно пройти специальное исследование — полисомнографию.

Для этого пациент проводит ночь в клинике. На его теле закрепляют специальные датчики, а за движениями спящего наблюдают с помощью видеокамер.

«Мы определяем, почему человек в тот или иной момент положение тела меняется», — объяснила врач.