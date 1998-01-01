Видео: 10 лучших серий сериала «След» в 2018 году

Все эпизоды можно посмотреть в онлайне. В конце декабря один из них будет признан самым-самым, и поможет нам в этом зрительское голосование!

След. Кто ответит за робота

Генеральный директор компании «Формула будущего» найден мертвым в своем доме. Звонок на пульт охраны поселка поступил от робота-помощника Нау, который находился рядом с хозяином в момент его гибели. Менее чем через два часа на место прибывает группа ФЭС.

След. Ледяная дева

В Малых Ельцах существует легенда о Ледяной деве, которая замораживает людей. И однажды страшилка для непослушных детей превращается в реальность — местный участковый сообщает, что непостижимое чудовище превратило двух человек в ледяные статуи. К расследованию подключаются специалисты ФЭС.

След. Во все тяжкие

В Готымске ограблен ювелирный магазин. Убиты двое — охранник и продавщица. Преступники будто специально сняли маски перед камерами. Их тотчас опознали, но в это невозможно поверить — на записи сотрудники ФЭС Степан Данилов и Константин Лисицын. У руководителя ведомства Галины Рогозиной есть 48 часов, чтобы разобраться в произошедшем.

След. Бамбук де сад

Бамбуковая казнь — одна из самых длительных и мучительных. Заостренные молодые побеги бамбука быстро прорастают сквозь жертву, причиняя ей нестерпимые страдания. Но одно дело, если это происходит в Древнем Китае, и совсем другое — в российской глуши.

След. Личное дело Круглова

Круглов женится — но не на Рогозиной! В ФЭС удивлены и даже озадачены. Оказывается, что возлюбленная Николая — бывшая участница опасной секты. Некогда ее товарищи готовили теракт, который Федеральной службе экспертов удалось предотвратить. Против девушки обвинений выдвинуто не было, но… есть что-то подозрительное в этой внезапной женитьбе.

След. Кошмар по наследству

В деревне под Добинском убит пенсионер Онищенко Павел Андреевич. До ухода на покой он работал в психиатрической больнице, которую закрыли за год до его смерти. Эксперты полагают, что расправа «нечеловеческой жестокости» может быть связана именно с этим.

След. Двойной камбэк

На закрытом турнире исчезает мужчина. В экспертную службу обращается его друг — чемпион мира по бильярду. Чтобы выяснить, что случилось, сотрудники ФЭС возьмутся за кий и окунутся в атмосферу VIP-клуба.

След. Конец лучшего секретного агента ФЭС

Смерть сына сводит молодую мать с ума. Она использует взрывное устройство, чтобы отомстить. В результате теракта погибает пятеро человек. На месте находят окровавленное удостоверение ФЭС Сергея Майского.

След. Три медведя

Три плюшевых медведя возвращены покупателями. Следующей ночью неизвестные проникают на склад интернет-магазина, убивают охранника, потрошат игрушки, но ничего не забирают с собой. Похоже, истории этих медведей и убитого молодого человека как-то связаны.

След. Пьянство не красит дам

Две молодые девушки отравлены соединением на основе стрихнина. Одна из них — сестра Аллы Семенчук, ранее работавшей в Федеральной экспертной службе секретарем-референтом.

Новые серии «Следа» можно посмотреть на сайте Пятого канала.