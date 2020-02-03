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Пьяный мужчина облил бензином и поджог подростка под Рязанью

, 16:00 | Василий Заика 46

Инцидент произошел 1 февраля в деревне Ухорское Спасского района.

Фото: Известия / Михаил Терещенко

Пьяный мужчина облил бензином и поджог подростка в Рязанской области. Инцидент произошел 1 февраля в деревне Ухорское Спасского района, сообщает региональный СК.

По данным следствия, подозреваемый умышленно напал на 17-летнего парня, облил горючей жидкостью из канистры и бросил спичку. На помощь подростку бросились его родственники — мать, отец и брат. Предполагаемый злоумышленник ринулся на мужчину и несколько раз ударил трубой по голове. После этого он также облил бензином и поджог мать пострадавшего. Старший брат парня получил ожоги, пытаясь потушить одежду на своих близких.

Несмотря на происходящее, родственники смогли утихомирить дебошира и вызвать полицию. Четверых пострадавших госпитализировали. В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство трех лиц». В ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения.

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