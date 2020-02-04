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  4. В Ставрополе женщина зверски убила новорожденного сына

В Ставрополе женщина зверски убила новорожденного сына

, 15:05 | Василий Заика 34

Вопиющий инцидент произошел в Промышленном районе города 2 февраля.

Фото: www.globallookpress.com

Жительница Ставрополя зверски убила новорожденного сына.

Как сообщает региональный СК, 35-летняя женщина 2 февраля у себя дома родила абсолютно здорового мальчика. По данным следствия, в определенный момент горе-мамаша схватила ножницы и нанесла ребенку не менее 40 ударов.

После того, как младенец перестал подавать признаки жизни, злоумышленница завернула тело в пакет и намеревалась захоронить. Внезапно женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. После госпитализации ей пришлось во всем сознаться.

Следователи выясняют все обстоятельства вопиющего инцидента.

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