В Ставрополе женщина зверски убила новорожденного сына

Жительница Ставрополя зверски убила новорожденного сына.

Как сообщает региональный СК, 35-летняя женщина 2 февраля у себя дома родила абсолютно здорового мальчика. По данным следствия, в определенный момент горе-мамаша схватила ножницы и нанесла ребенку не менее 40 ударов.

После того, как младенец перестал подавать признаки жизни, злоумышленница завернула тело в пакет и намеревалась захоронить. Внезапно женщина почувствовала себя плохо и вызвала скорую помощь. После госпитализации ей пришлось во всем сознаться.

Следователи выясняют все обстоятельства вопиющего инцидента.