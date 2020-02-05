В Прикамье мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу

Житель Пермского края изнасиловал 17-летнюю падчерицу, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 56-летний мужчина остался с несовершеннолетней девушкой наедине на даче под Добрянкой. Воспользовавшись ситуацией, он надругался над подростком.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В ближайшее время пермяк предстанет перед судом.

«Проведенным расследованием собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.