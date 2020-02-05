  1. Пятый канал
  4. В Прикамье мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу

В Прикамье мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу

, 15:55 | Василий Заика 17

Инцидент произошел на одном из дачных участков под Добрянкой.

Фото: www.globallookpress.com / CHROMORANGE / Bilderbox

Житель Пермского края изнасиловал 17-летнюю падчерицу, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 56-летний мужчина остался с несовершеннолетней девушкой наедине на даче под Добрянкой. Воспользовавшись ситуацией, он надругался над подростком.

Против подозреваемого было возбуждено уголовное дело по нескольким статьям. В ближайшее время пермяк предстанет перед судом.

«Проведенным расследованием собраны достаточные доказательства, изобличающие обвиняемого, уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу», — говорится в сообщении ведомства.

Читайте также

Молодую москвичку изнасиловали в подъезде возле квартиры

Жительница Москвы обвинила старого приятеля в изнасиловании
-2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
63.17
-0.26 69.74
-0.39
ТОП-3 знаков зодиака среди мужчин, которые делают из женщин рабынь

Последние новости

16:07
Задержан начальник уголовного розыска в Приморье
16:01
Охранник забыл в туалете самолета паспорт Дэвида Кэмерона и заряженный пистолет
15:55
В Прикамье мужчина изнасиловал 17-летнюю падчерицу
15:47
Нужно отнимать лицензии у аптечных сетей, наживающихся на коронавирусе — Путин
15:44
Два спецборта с эвакуированными из Уханя туристами встретили в Тюмени
15:37
Похудевшая Настя Каменских выложила селфи из спортзала

Сейчас читают

«Хвостика не хватает»: Маша Малиновская примерила леопардовый костюм
«Британская Кардашьян» вышла в свет в ошеломительном платье с оголенной спиной
«Даже ест красиво»: Гагарина ошарашила фанатов снимком с огромным бутербродом

Новости Lentainform

Загрузка...