Судно с мертвым мужчиной прибыло в порт в Приморье

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Игорь Рязов
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Причины смерти жителя Приморского края пока неизвестны.

Фото: YAY\TASS

Судно с телом мертвого мужчины прибыло в морской порт Зарубино на юге Приморского края. Как стало известно 5-tv.ru, скончавшемуся было 45 лет.

Тело принадлежало жителю Приморского края. Сообщение о его смерти в полицию поступило вечером 8 февраля. Судно с погибшим прибыло в порт утром 9 февраля.

Причины смерти пока неизвестны. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.

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