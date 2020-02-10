Судно с мертвым мужчиной прибыло в порт в Приморье

Судно с телом мертвого мужчины прибыло в морской порт Зарубино на юге Приморского края. Как стало известно 5-tv.ru, скончавшемуся было 45 лет.

Тело принадлежало жителю Приморского края. Сообщение о его смерти в полицию поступило вечером 8 февраля. Судно с погибшим прибыло в порт утром 9 февраля.

Причины смерти пока неизвестны. Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства происшествия.