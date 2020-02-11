Четверых парней задержали за выстрел в лицо иностранцу в Петербурге

Четверых молодых парней задержали в Санкт-Петербурге по подозрению в выстреле в лицо из светошумового пистолета «Пионер» в лицо иностранцу. Как стало известно 5-tv.ru, троих отпустили после опроса.

Инцидент произошел вечером 7 февраля у Полежаевского парка. Здесь у 25-летнего гражданина Узбекистана вспыхнула ссора с четырьмя молодыми людьми. Во время нее один из них выстрелил иностранцу в лицо из пистолета, после чего все четверо скрылись.

Пострадавший сам дошел до дома, откуда вызвал себе скорую. Его госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом костей лицевого скелета. Несмотря на серьезность травм, пациент находился в удовлетворительном состоянии. После оказания медпомощи его отпустили домой.

Вечером 10 февраля по подозрению в совершении преступления были задержаны двое школьников, один 18-летний парень и один 19-летний. Троих из них отпустили после опроса в качестве свидетелей. Обвиняемым в рамках уголовного дела остается школьник 2003 года рождения.