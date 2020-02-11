Воры унесли из дома сотрудницы «Транснефти» украшения почти на два миллиона

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Игорь Рязов
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Золотые кольца, браслеты, серьги и подвески были инкрустированы бриллиантами, изумрудами и топазами.

Фото: www.globallookpress.com © Jochen Tack

Неизвестные проникли в дом сотрудницы «Транснефти» и унесли оттуда множество ювелирных украшений. Как стало известно 5-tv.ru, общая сумма ущерба составила 1,8 миллиона рублей.

Кража произошла 10 февраля в одном из трехэтажных таунхаусов в столичном поселении Сосенское. Проникнуть в него преступникам удалось путем отжатия двери со стороны двора. На всех этажах они устроили беспорядок.

Из дома воры унесли множество золотых колец, браслетов, серег и подвесок. Многие украшения были инкрустированы бриллиантами, изумрудами, топазами и другими драгоценными камнями.

В рамках проверки полицейские просмотрели видео с уличных камер. Они увидели, как двое неизвестных приехали к таунхаусу на автомобиле LADA Granta. С помощью лома они отжали дверь и проникли внутрь. Расследование продолжается.

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