Тело женщины в черном пакете обнаружили в водоеме в центре Москвы

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Василий Заика
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Страшную находку сделал случайный прохожий ночью 16 февраля на Котельнической набережной.

Фото: Известия / Андрей Эрштрем

Тело женщины в черном пакете обнаружили в водоеме на Котельнической набережной в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, страшную находку ночью 16 февраля сделал случайный прохожий.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при содействии спасателей извлекли погибшую из воды. Следователи не обнаружили на теле женщины признаков насильственной смерти. В ее карманах полицейские нашли водительские права и iPhone. Судя по документам, женщине был 31 год, она уроженка Якутии.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.

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