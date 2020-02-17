Тело женщины в черном пакете обнаружили в водоеме в центре Москвы

Тело женщины в черном пакете обнаружили в водоеме на Котельнической набережной в Москве. Как стало известно 5-tv.ru, страшную находку ночью 16 февраля сделал случайный прохожий.

Прибывшие на место происшествия правоохранители при содействии спасателей извлекли погибшую из воды. Следователи не обнаружили на теле женщины признаков насильственной смерти. В ее карманах полицейские нашли водительские права и iPhone. Судя по документам, женщине был 31 год, она уроженка Якутии.

Правоохранительные органы выясняют все обстоятельства произошедшего.