Петербуржец попросил экскаваторщика закопать бочку с телом матери

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Василий Заика
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Инцидент произошел вечером 17 февраля на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

Житель Петербурга обратился к малознакомому экскаваторщику с неоднозначной просьбой — закопать в землю 200-литровую бочку. Инцидент произошел вечером 17 февраля на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области.

Когда машинист спецтехники начал поднимать емкость ковшом, открылась крышка и его взору предстала женская голова. Экскаваторщик тут же сообщил о произошедшем стражам порядка. Прибывшие на место правоохранители задержали 41-летнего мужчину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выясняют причины смерти 63-летней женщины.

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