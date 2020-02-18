Петербуржец попросил экскаваторщика закопать бочку с телом матери

Житель Петербурга обратился к малознакомому экскаваторщику с неоднозначной просьбой — закопать в землю 200-литровую бочку. Инцидент произошел вечером 17 февраля на территории бетонного завода во Всеволожском районе Ленинградской области.

Когда машинист спецтехники начал поднимать емкость ковшом, открылась крышка и его взору предстала женская голова. Экскаваторщик тут же сообщил о произошедшем стражам порядка. Прибывшие на место правоохранители задержали 41-летнего мужчину. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Следователи выясняют причины смерти 63-летней женщины.