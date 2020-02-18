Под Самарой отец-алкоголик убил трехмесячную дочь из-за плача
Мужчина некоторое время не мог успокоить малышку и ударил ее утюгом по голове.
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Фото, видео: Известия / Андрей Эрштрем; Samara.sledcom.ru
Житель города Октябрьск Самарской области убил трехмесячную дочь из-за плача, сообщает региональный СК.
По версии следствия, 34-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, пытался укачать малышку. В определенный момент девочка выпала у него из рук и стала плакать пуще прежнего. Горе-отец не нашел лучше средства, чем ударить свою дочь утюгом по голове.
Мать девочки в это время в соседней комнате готовила еду. Родители не стали вызывать ребенку скорую помощь и преспокойно легли спать. На утро супруга изверга нашла малышку мертвой. Мужчина недолго думая сунул тело ребенка в пакет и выбросил на улицу.
Известно, что мать погибшего ребенка уже была лишена родительских прав в отношении трех других детей. В отношении отца-алкоголика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование продолжается.
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