Под Самарой отец-алкоголик убил трехмесячную дочь из-за плача

Житель города Октябрьск Самарской области убил трехмесячную дочь из-за плача, сообщает региональный СК.

По версии следствия, 34-летний мужчина, будучи изрядно нетрезвым, пытался укачать малышку. В определенный момент девочка выпала у него из рук и стала плакать пуще прежнего. Горе-отец не нашел лучше средства, чем ударить свою дочь утюгом по голове.

Мать девочки в это время в соседней комнате готовила еду. Родители не стали вызывать ребенку скорую помощь и преспокойно легли спать. На утро супруга изверга нашла малышку мертвой. Мужчина недолго думая сунул тело ребенка в пакет и выбросил на улицу.

Известно, что мать погибшего ребенка уже была лишена родительских прав в отношении трех других детей. В отношении отца-алкоголика возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Расследование продолжается.